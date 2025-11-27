R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i e d e l l a C o o p e r a z i o n e I n t e r n a z i o n a l e , A n t o n i o T a j a n i , p r e s e n t e r à d o m a n i a V i l l a M a d a m a l a d e c i m a e d i z i o n e d e l l a S e t t i m a n a d e l l a C u c i n a I t a l i a n a n e l M o n d o , d e d i c a t a q u e s t ’ a n n o a l r a p p o r t o f r a c u c i n a , s a l u t e , c u l t u r a e i n n o v a z i o n e . I n u n a n o t a l a F a r n e s i n a p r e c i s a c h e q u e s t a e d i z i o n e d a l t e m a “ L a c u c i n a i t a l i a n a t r a s a l u t e , c u l t u r a e i n n o v a z i o n e ” h a u n t r i p l i c e o b i e t t i v o : s o s t e n e r e l a c a n d i d a t u r a d e l l a c u c i n a i t a l i a n a a P a t r i m o n i o c u l t u r a l e i m m a t e r i a l e d e l l ’ U n e s c o ; v a l o r i z z a r e l a c u c i n a i t a l i a n a c o m e m o d e l l o a l i m e n t a r e s a n o , e q u i l i b r a t o e s o s t e n i b i l e ; p o r r e l ’ a c c e n t o s u g l i a s p e t t i d i i n n o v a z i o n e e r i c e r c a c h e c o n t r a d d i s t i n g u o n o t u t t o i l c i c l o a l i m e n t a r e , d a l c a m p o a l l a t a v o l a , f i n o a r i c i c l o e s m a l t i m e n t o . “ C o n o l t r e u n d i c i m i l a i n i z i a t i v e i n p i ù d i 1 0 0 P a e s i r e a l i z z a t e d a l l a n o s t r a r e t e e s t e r a i n q u e s t i a n n i , l a S e t t i m a n a d e l l a C u c i n a I t a l i a n a r a p p r e s e n t a u n e f f i c a c e s t r u m e n t o p e r p r o m u o v e r e i l n o s t r o s o f t p o w e r n e l m o n d o e u n t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e d e l l a d i p l o m a z i a d e l l a c r e s c i t a , s t r a t e g i a c h e f i n d a l l ’ i n i z i o d e l m i o m a n d a t o h o p e r s e g u i t o c o n d e t e r m i n a z i o n e p e r s o s t e n e r e n e l m o n d o l e n o s t r e i m p r e s e i n o g n i s e t t o r e , a p a r t i r e d a q u e l l o , f o n d a m e n t a l e , a g r o a l i m e n t a r e ” h a c o m m e n t a t o i l M i n i s t r o . “ L a v o r i a m o p e r v a l o r i z z a r e l e n o s t r e e c c e l l e n z e i n t u t t i i c a m p i : c h e s i t r a t t i d i t u t e l a r e l e n o s t r e n u m e r o s i s s i m e I n d i c a z i o n i G e o g r a f i c h e , e s e n t a r e v i n i e f o r m a g g i d a i d a z i , c o n t r a s t a r e l ’ I t a l i a n s o u n d i n g o p r o m u o v e r e l a r e v i s i o n e d i p r o v v e d i m e n t i p r o v v i s o r i c h e i n g i u s t a m e n t e c o l p i s c o n o l a p a s t a i t a l i a n a , n o n c ’ è a m b i t o i n c u i l a F a r n e s i n a n o n s i a a l f i a n c o d e l l e i m p r e s e ” , h a a g g i u n t o i l t i t o l a r e d e l l a F a r n e s i n a . L ’ e x p o r t d e l c o m p a r t o è d a t r e a n n i i n c o n t i n u a c r e s c i t a , e h a c h i u s o i l 2 0 2 4 c o n i l v a l o r e r e c o r d d i 6 7 , 5 m i l i a r d i d i e u r o , + 8 , 3 % r i s p e t t o a l 2 0 2 3 , r a p p r e s e n t a n d o q u a s i l ’ 1 1 % d e l l e n o s t r e e s p o r t a z i o n i t o t a l i . L a S e t t i m a n a v u o l e a n c h e v a l o r i z z a r e i l c i b o c o m e s t r u m e n t o d i c o o p e r a z i o n e , s o l i d a r i e t à e d i a l o g o f r a i p o p o l i e i l s u o c o n t r i b u t o a l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e e a l l a p a c e . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a s i i n s e r i s c o n o l ’ i n i z i a t i v a “ F o o d f o r G a z a ” p e r p o r t a r e a i u t i a l l a p o p o l a z i o n e c i v i l e p a l e s t i n e s e e l ’ i n i z i a t i v a “ I t a l y f o r S u d a n ” c o n c u i v e r r a n n o i n v i a t i p r e s t o a i u t i u m a n i t a r i n e l P a e s e a f r i c a n o . “ I l c i b o e l a c u c i n a r a p p r e s e n t a n o p e r n o i a n c h e u n o s t r u m e n t o d i p a c e e d i s o l i d a r i e t à e c o n o m i c a c o n c u i i l n o s t r o P a e s e e l e n o s t r e i m p r e s e p o s s o n o o f f r i r e u n s o s t e g n o t a n g i b i l e a i P a e s i p i ù e s p o s t i a i r i s c h i d i c r i s i a l i m e n t a r e e c o n t r i b u i r e a l m i g l i o r a m e n t o d e l l e c o n d i z i o n i d i v i t a d e l l e l o r o c o m u n i t à l o c a l i ” , h a c o n c l u s o T a j a n i .