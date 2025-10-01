R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " O g g i è s t a t a f a t t a u n ' i m p o r t a n t e r a s s e g n a d i t u t t e l e m e t o d o l o g i e , d e l l e d i f f e r e n z e c h e e s i s t o n o p e r l ' a c c e s s o a l f a r m a c o , p e r l a m e s s a a d i s p o s i z i o n e d i n u o v e t e r a p i e a i c i t t a d i n i n e l l e v a r i e r e g i o n i . L o s c a m b i o d i d a t i e i n f o r m a z i o n i p r e z i o s e c h e h a A i f a s u i n u o v i f a r m a c i s a r e b b e p e r l e R e g i o n i e s t r e m a m e n t e i m p o r t a n t e i n t e r m i n i d i v e l o c i t à , d i e f f i c i e n z a , m a s o p r a t t u t t o , l a c o s a p i ù i m p o r t a n t e , d i u t i l i z z o a n c o r a p i ù r a z i o n a l e d e l l e r i s o r s e " . D a q u e s t a r a s s e g n a " s o n o e m e r s i g l i s t r u m e n t i c h e p o s s o n o m i g l i o r a r e u l t e r i o r m e n t e q u e s t a e f f i c i e n z a e q u e s t a a l l o c a z i o n e d i r i s o r s e e d è s t a t o a n c h e m e s s o a l l a l u c e d i q u a l è l o s c e n a r i o f u t u r o " . L o h a d e t t o a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e G u i d o R a s i , c o n s u l e n t e d e l m i n i s t r o d e l l a S a l u t e , i n o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o n a z i o n a l e ' D a t i d a A i f a a R e g i o n i : f l u s s i i n f o r m a t i v i a s u p p o r t o d e l l e p o l i t i c h e r e g i o n a l i e p o s s i b i l i m o d e l l i d i i n t e g r a z i o n e d i d a t i e i n f o r m a z i o n i f r a A i f a e R e g i o n i ' , d u r a n t e i l q u a l e è s t a t o p r e s e n t a t o u n o s t u d i o d e l l ' u n i v e r s i t à d e l P i e m o n t e O r i e n t a l e p e r m i g l i o r a r e i l f l u s s o i n f o r m a t i v o t r a A i f a e R e g i o n i p e r u n a c c e s s o a l f a r m a c o v e l o c e e d e f f i c a c e . " L a s p e s a f a r m a c e u t i c a c o m p l e s s i v a n e l 2 0 2 4 a l i v e l l o n a z i o n a l e s i è a t t e s t a t a a 2 3 m i l i a r d i , i l c h e è u n a b u o n a n o t i z i a - s o t t o l i n e a R a s i - m a v e d i a m o c o m e n e g l i u l t i m i a n n i l a s p e s a , i l b u d g e t , i n s e g u a i n r e a l t à l a r i c h i e s t a i n a u m e n t o d i s a l u t e . P e r c h é l a s c i e n z a o g g i c i o f f r e e f f e t t i v a m e n t e c o n t i n u e e p o s s i b i l i s o l u z i o n i e n o n p o t r e m o p e r m e t t e r c e l e t u t t i , q u i n d i q u e s t a r a z i o n a l i z z a z i o n e , q u e s t o u s o m o l t o p r e c i s o d e l l e r i s o r s e , s t a d i v e n t a n d o f o n d a m e n t a l e . Q u e l l o d i o g g i è u n p a s s o c h e v a n e l l a d i r e z i o n e g i u s t a " .