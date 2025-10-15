R o m a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - K r y s t a l B i o t e c h h a a n n u n c i a t o d i a v e r r i c e v u t o i l p r e s t i g i o s o P r i x G a l i e n I t a l i a 2 0 2 5 n e l l a c a t e g o r i a M e d i c i n a l i p e r t e r a p i a a v a n z a t a ( A t m p ) p e r V y j u v e k ® ( b e r e m a g e n e g e p e r p a v e c o B - v e c ) , l a p r i m a e u n i c a t e r a p i a g e n i c a a p p r o v a t a i n E u r o p a i n g r a d o d i m o d i f i c a r e i l d e c o r s o d e l l a E p i d e r m o l i s i b o l l o s a d i s t r o f i c a ( D e b ) , u n a g r a v e m a l a t t i a g e n e t i c a r a r a d e l l a p e l l e s o l i t a m e n t e p r e s e n t e a l l a n a s c i t a . " V i n c e r e i l P r i x G a l i e n I t a l i a , i l p i ù i m p o r t a n t e p r e m i o i n a m b i t o b i o m e d i c o e f a r m a c o l o g i c o d e l n o s t r o P a e s e , r a p p r e s e n t a u n r i c o n o s c i m e n t o a l n o s t r o i m p e g n o n e l l a r i c e r c a g e n e t i c a i n a r e e t e r a p e u t i c h e c o n e l e v a t i b i s o g n i m e d i c i n o n s o d d i s f a t t i - d i c h i a r a H a s s a n B r u n e o , V i c e P r e s i d e n t , H e a d o f M a r k e t A c c e s s E U & G e n e r a l M a n a g e r I t a l y d i K r y s t a l B i o t e c h - S i a m o o n o r a t i e o r g o g l i o s i d i r i c e v e r e q u e s t o P r e m i o p r e s t i g i o s o c h e c o n f e r m a l a s o l i d i t à d e l l a n o s t r a r i c e r c a e l a n o s t r a c a p a c i t à d i s v i l u p p a r e t e r a p i e a v a n z a t e c h e s t a n n o t r a s f o r m a n d o i l t r a t t a m e n t o d e l l e m a l a t t i e g e n e t i c h e . S t i a m o c o l l a b o r a n d o c o n l e a u t o r i t à r e g o l a t o r i e p e r r e n d e r e p r e s t o d i s p o n i b i l e V y j u v e k ® i n I t a l i a " . I l P r i x G a l i e n - r i c o r d a l ’ a z i e n d a i n u n a n o t a - è u n ’ i n i z i a t i v a n a t a i n F r a n c i a 5 0 a n n i f a c o n l ’ o b i e t t i v o d i v a l o r i z z a r e l e p i ù i m p o r t a n t i i n n o v a z i o n i d i s c i e n z i a t i , r i c e r c a t o r i e a z i e n d e n e l c a m p o d e l l a r i c e r c a f a r m a c o l o g i c a . I l p r e m i o è o g g i c o n s i d e r a t o c o m e l ’ e q u i v a l e n t e d e l p r e m i o N o b e l p e r i l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o e c o m e i l p i ù a l t o t r i b u t o a l l a r i c e r c a e a l l o s v i l u p p o i n q u e s t o c a m p o . S e c o n d o i l B o a r d s c i e n t i f i c o i n d i p e n d e n t e c h e h a a s s e g n a t o i l p r e m i o , “ b e r e m a g e n e g e p e r p a v e c r a p p r e s e n t a l a p r i m a t e r a p i a g e n i c a t o p i c a c h e a g i s c e d i r e t t a m e n t e s u l l a c a u s a g e n e t i c a d e l l ’ e p i d e r m o l i s i b o l l o s a d i s t r o f i c a , u n a m a l a t t i a r a r a , g r a v e d e l l a p e l l e . A g e n d o s u l l a c a u s a d e l l a m a l a t t i a r i s t a b i l i s c e l a g i u n z i o n e d e r m o - e p i d e r m i c a e c o n s e n t e u n a g u a r i g i o n e d u r a t u r a d e l l e f e r i t e c u t a n e e e u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l l a s e v e r i t à d e l l e n u o v e l e s i o n i . P u ò p e r t a n t o m o d i f i c a r e l a s t o r i a n a t u r a l e d e l l a m a l a t t i a , r e n d e n d o q u a s i n o r m a l e l a v i t a d e i p a z i e n t i c h e n e s o n o a f f e t t i ” . L ' E p i d e r m o l i s i b o l l o s a d i s t r o f i c a - i l l u s t r a l a b i o t e c h - è u n a g r a v e m a l a t t i a g e n e t i c a r a r a c h e s i m a n i f e s t a d a l l a n a s c i t a c a r a t t e r i z z a t a d a f r a g i l i t à m e c c a n i c a d e i t e s s u t i e p i t e l i a l i , c h e p o r t a a f o r m a z i o n e d i v e s c i c h e e f e r i t e c u t a n e e e d e x t r a - c u t a n e e . È c a u s a t a d a m u t a z i o n i n e l g e n e d e l l a c a t e n a a l f a 1 d e l c o l l a g e n e d i t i p o V I I ( C o l 7 A 1 ) , c h e c o d i f i c a i l c o l l a g e n e d i t i p o V I I ( C o l 7 ) , u n a p r o t e i n a f o n d a m e n t a l e p e r s o s t e n e r e e s t r u t t u r a r e g l i s t r a t i d e l l a p e l l e . N e i p a z i e n t i c o n D e b q u e s t a p r o t e i n a è c o m p l e t a m e n t e a s s e n t e o d i f e t t o s a , c a u s a n d o i l d i s t a c c o t r a e p i d e r m i d e e d e r m a c o n l a f o r m a z i o n e d i f e r i t e c u t a n e e c h e g u a r i s c o n o d i f f i c i l m e n t e e c h e s p e s s o d i v e n t a n o c r o n i c h e . Q u e s t e f e r i t e p o s s o n o p o r t a r e a c o m p l i c a n z e g r a v i e p o t e n z i a l m e n t e l e t a l i , c o m e c o n t i n u e i n f e z i o n i , s e p s i e c a r c i n o m i c u t a n e i . A c a u s a d i q u e s t a m a l a t t i a , c h e è s o l i t a m e n t e p r e s e n t e a l l a n a s c i t a , c i r c a i l 4 0 % d e i p a z i e n t i m u o r e e n t r o i 2 0 a n n i e i l 7 2 % e n t r o i 3 0 a n n i . N e i c a s i p i ù a v a n z a t i i l d e t e r i o r a m e n t o d e l l a p e l l e p o r t a a g r a v i d e f o r m i t à , s o p r a t t u t t o a l i v e l l o d e l l e m a n i e d e i p i e d i , a l l a p e r d i t a d e l l a v i s t a e a u n c a r c i n o m a a c e l l u l e s q u a m o s e ( u n t i p o d i c a n c r o d e l l a p e l l e ) i n s o l i t a m e n t e a g g r e s s i v o . P r i m a d i V y j u v e k ® n o n e s i s t e v a n o t r a t t a m e n t i c u r a t i v i o d i s e a s e m o d i f y i n g a p p r o v a t i i n g r a d o d i r i p r i s t i n a r e i l m e c c a n i s m o d i c i c a t r i z z a z i o n e d e l l e f e r i t e ; p e r t a n t o , l a g e s t i o n e d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a D e b s i l i m i t a v a a t r a t t a m e n t i s i n t o m a t i c i e a l l a m e d i c a z i o n e d e l l e f e r i t e t r a m i t e b e n d a g g i . B e r e m a g e n e g e p e r p a v e c è l a p r i m a e u n i c a t e r a p i a g e n i c a a p p r o v a t a i n E u r o p a i n g r a d o d i m o d i f i c a r e l a s t o r i a n a t u r a l e d e l l a m a l a t t i a e i l s u o d e c o r s o . È u n a t e r a p i a t o p i c a c h e u t i l i z z a u n v e t t o r e v i r a l e g e n e t i c a m e n t e m o d i f i c a t o – i l v i r u s h e r p e s - s i m p l e x d i t i p o 1 ( H s v - 1 ) c o n d e f i c i t d i r e p l i c a z i o n e - p e r f a r p r o d u r r e a l l e c e l l u l e l a p r o t e i n a d e l c o l l a g e n e u m a n o d i t i p o V I I ( C o l 7 ) c h e n e i p a z i e n t i c o n D e b è c o m p l e t a m e n t e a s s e n t e o d i f e t t o s a . A g i s c e q u i n d i d i r e t t a m e n t e s u l l a c a u s a d e l l a D e b r i s t a b i l e n d o l a g i u n z i o n e n o r m a l i z z a t a t r a e p i d e r m i d e e d e r m a , c o n s e n t e n d o u n a g u a r i g i o n e d u r a t u r a d i v e s c i c h e e f e r i t e . F r u t t o d e l l a r i c e r c a d i K r y s t a l B i o t e c h - c o n c l u d e l a n o t a - l a t e r a p i a g e n i c a è s t a t a a p p r o v a t o d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a a d a p r i l e 2 0 2 5 p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l e f e r i t e n e i p a z i e n t i c o n e p i d e r m o l i s i b o l l o s a d i s t r o f i c a c o n m u t a z i o n e / i n e l g e n e d e l l a c a t e n a a l f a 1 d e l c o l l a g e n e d i t i p o V I I ( C o l 7 A 1 ) d a l l a n a s c i t a .