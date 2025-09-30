M i l a n o , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I n I t a l i a c i r c a 6 0 0 m i l a p e r s o n e s o n o a f f e t t e d a l l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r , e q u e s t o n u m e r o è d e s t i n a t o a c r e s c e r e a c a u s a d e l p r o g r e s s i v o i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e . E ' u n a m a l a t t i a c h e p r o g r e d i s c e i n f a s i c h e a u m e n t a n o d i g r a v i t à n e l t e m p o , c o n c o n s e g u e n t e p e r d i t a d i i n d i p e n d e n z a e c a p a c i t à d i p r e n d e r s i c u r a d i s é s t e s s i , e s e n o n s i d i a g n o s t i c a e t r a t t a n e l l e f a s i p i ù p r e c o c i , l a m a l a t t i a p r o g r e d i r à v e r s o s t a d i c l i n i c i p i ù a v a n z a t i e n t r o u n a n n o " . L ' o k d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a a l l ' i m m i s s i o n e i n c o m m e r c i o d e l l ' a n t i c o r p o m o n o c l o n a l e d o n a n e m a b d i L i l l y p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a m a l a t t i a s i n t o m a t i c a i n f a s e i n i z i a l e i n u n o s p e c i f i c o g r u p p o d i p a z i e n t i p u ò s e g n a r e " u n c a m b i a m e n t o n e l l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a . P e r m e t t e d i p a s s a r e d a s o l u z i o n i c h e a g i s c o n o s u l s i n t o m o c o g n i t i v o o c o m p o r t a m e n t a l e a u n t r a t t a m e n t o c h e r a l l e n t a l a p r o g r e s s i o n e d e l d e c l i n o c o g n i t i v o e f u n z i o n a l e " . E ' q u a n t o s p i e g a A l e s s a n d r o P a d o v a n i , d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a n e u r o l o g i c a d e l l ' u n i v e r s i t à d i B r e s c i a e p r e s i d e n t e S i n ( S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ) . I l f a r m a c o è s t a t o a u t o r i z z a t o p e r a d u l t i c o n m a l a t t i a d i A l z h e i m e r s i n t o m a t i c a i n f a s e i n i z i a l e , c h e i n c l u d e p e r s o n e c o n d e c a d i m e n t o c o g n i t i v o l i e v e ( M c i ) e p e r s o n e c o n l o s t a d i o d i d e m e n z a l i e v e d o v u t a a d A l z h e i m e r , c o n p a t o l o g i a a m i l o i d e c o n f e r m a t a e c h e s o n o e t e r o z i g o t i o n o n p o r t a t o r i d e l l ' a p o l i p o p r o t e i n a E ( A p o E 4 ) , i l l u s t r a u n a n o t a d i L i l l y . O g g i , o s s e r v a M a r c o B o z z a l i , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o i n N e u r o l o g i a , u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i T o r i n o , o s p e d a l e M o l i n e t t e e p r e s i d e n t e S i n D e m ( a s s o c i a z i o n e a u t o n o m a a d e r e n t e a l l a S i n p e r l e d e m e n z e ) , " s i a p r e u n n u o v o s c e n a r i o d i c u r a . P e r l a p r i m a v o l t a a b b i a m o u n a t e r a p i a m e n s i l e d i r e t t a v e r s o l e p l a c c h e a m i l o i d i c o n p r o v e a s o s t e g n o d i u n a n e t t a r i d u z i o n e d i a m i l o i d e a l c o m p l e t a m e n t o d e l c i c l o d i t r a t t a m e n t o , r a l l e n t a n d o c o s ì l a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a . Q u e s t a t e r a p i a s e g n a u n a s v o l t a d e c i s i v a p e r i p a z i e n t i e c a r e g i v e r , a i u t a n d o a p r e s e r v a r e p i ù a l u n g o l e f u n z i o n i c o g n i t i v e e l ' i n d i p e n d e n z a " . L ' a m i l o i d e è u n a p r o t e i n a p r o d o t t a n a t u r a l m e n t e d a l c o r p o c h e p u ò a g g r e g a r s i e g e n e r a r e l e p l a c c h e a m i l o i d i . L ' e c c e s s i v o a c c u m u l o n e l c e r v e l l o p u ò p o r t a r e a p r o b l e m i d i m e m o r i a e d i p e n s i e r o a s s o c i a t i a l l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r . D o n a n e m a b p u n t a a r i m u o v e r e d a l c e r v e l l o l ' a c c u m u l o d i p l a c c h e a m i l o i d i e r a l l e n t a r e u n d e c l i n o c o g n i t i v o c h e d i m i n u i s c e l a c a p a c i t à d e l l e p e r s o n e d i r i c o r d a r e n u o v e i n f o r m a z i o n i , d a t e i m p o r t a n t i e a p p u n t a m e n t i , p i a n i f i c a r e e o r g a n i z z a r e , p r e p a r a r e i p a s t i , u s a r e e l e t t r o d o m e s t i c i , g e s t i r e l e f i n a n z e . L ' a z i o n e d e l f a r m a c o p u ò a i u t a r e a p r e s e r v a r n e l ' a u t o n o m i a . L ' o k U e s i b a s a s u g l i s t u d i c l i n i c i T r a i l b l a z e r - A l z 2 e T r a i l b l a z e r - A l z 6 . L o s t u d i o d i f a s e 3 T r a i l b l a z e r - A l z 2 h a d i m o s t r a t o c h e d o n a n e m a b h a r a l l e n t a t o s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l d e c l i n o c o g n i t i v o e f u n z i o n a l e e r i d o t t o s i g n i f i c a t i v a m e n t e i l r i s c h i o d i p r o g r e d i r e a l l o s t a d i o c l i n i c o s u c c e s s i v o d e l l a m a l a t t i a n e l l ' a r c o d i 1 8 m e s i , s i l e g g e n e l l a n o t a . L e a n o m a l i e d e l l ' i m a g i n g c o r r e l a t e a l l ' a m i l o i d e c o n e d e m a / v e r s a m e n t o ( A r i a - E ) e c o n e m o r r a g i a / e m o s i d e r o s i ( A r i a - H ) s o n o p o t e n z i a l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i d e l l a c l a s s e d i t e r a p i e r i v o l t e v e r s o l ' a m i l o i d e . I p o r t a t o r i d i 1 o 2 c o p i e d e l g e n e A p o E 4 s o n o a m a g g i o r r i s c h i o d i s v i l u p p a r e l a m a l a t t i a d i A l z h e i m e r e d i m a n i f e s t a r e A r i a . I p a z i e n t i d e v o n o d i s c u t e r e e v e n t u a l i p r e o c c u p a z i o n i r e l a t i v e a l l a s i c u r e z z a c o n i p r o p r i o p e r a t o r i s a n i t a r i . I l r e g i m e d i d o s a g g i o d i d o n a n e m a b s i b a s a s u l l o s t u d i o d i f a s e 3 b T r a i l b l a z e r - A l z 6 , c h e h a d i m o s t r a t o c h e l ' i n c i d e n z a d i A r i a - E è s t a t a s i g n i f i c a t i v a m e n t e r i d o t t a a 2 4 e 5 2 s e t t i m a n e u t i l i z z a n d o u n d o s a g g i o a t i t o l a z i o n e p i ù g r a d u a l e r i s p e t t o a l d o s a g g i o u t i l i z z a t o i n T r a i l b l a z e r - A l z 2 . Q u e s t o a u m e n t o g r a d u a l e d e l d o s a g g i o h a c o m u n q u e c o n s e n t i t o d i o t t e n e r e l i v e l l i s i m i l i d i e f f i c a c i a n e l l a r i m o z i o n e d e l l e p l a c c h e a m i l o i d i , s p i e g a l ' a z i e n d a n e l l a n o t a . " D o n a n e m a b h a m o s t r a t o r i s u l t a t i m o l t o s i g n i f i c a t i v i n e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a d i A l z h e i m e r s i n t o m a t i c a i n f a s e i n i z i a l e , r a l l e n t a n d o i l d e c l i n o c o g n i t i v o e f u n z i o n a l e n e l n o s t r o s t u d i o d i f a s e 3 T r a i l b l a z e r - A l z 2 - a f f e r m a E l i a s K h a l i l , p r e s i d e n t e e G e n e r a l M a n a g e r d i L i l l y I t a l y H u b - I d a t i d i m o s t r a n o c h e p i ù p r e c o c e m e n t e i p a z i e n t i v e n g o n o i d e n t i f i c a t i , d i a g n o s t i c a t i e t r a t t a t i c o n d o n a n e m a b , m a g g i o r e è l a r i s p o s t a a l t r a t t a m e n t o . Q u e s t a a u t o r i z z a z i o n e o f f r e u n a n u o v a o p z i o n e a i p a z i e n t i i n E u r o p a , d a n d o l o r o s p e r a n z a e l a p o s s i b i l i t à d i a v e r e p i ù t e m p o p e r c o n c e n t r a r s i s u c i ò c h e c o n t a d i p i ù " .