R o m a , 9 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - T o s s e c r o n i c a p r o d u t t i v a ( c a t a r r o ) , d i f f i c o l t à r e s p i r a t o r i e , d i s p n e a ( f i a t o c o r t o ) , r e s p i r o s i b i l a n t e e o p p r e s s i o n e a l t o r a c e , c h e p e g g i o r a n o n e l t e m p o e p r e s e n t a n o e p i s o d i d i r i a c u t i z z a z i o n i s p e s s o i n d o t t e d a i n f e z i o n i r e s p i r a t o r i e , s o n o i s i n t o m i p i ù c o m u n i d e l l a B r o n c o p n e u m o p a t i a c r o n i c a o s t r u t t i v a ( B p c o ) c h e i n I t a l i a - s e c o n d o l ' I s t a t - c o l p i s c e 3 , 5 m i l i o n i d i p e r s o n e i n f l u e n z a n d o n e l a q u a l i t à d e l l a v i t a . L ' a s m a , p a t o l o g i a a n c h ' e s s a c r o n i c a , c a r a t t e r i z z a t a d a e p i s o d i i m p r o v v i s i d i f a m e d ' a r i a , a s s o c i a t a r e s p i r o s i b i l a n t e i n t e r e s s a c i r c a 3 m i l i o n i d i i t a l i a n i e t r a e s s i , c i r c a i l 1 0 % ( 2 0 0 m i l a ) n e l l a s u a f o r m a g r a v e . L a r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e , c o n d i z i o n e i n f i a m m a t o r i a c r o n i c a d e i s e n i p a r a n a s a l i e d e l l a m u c o s a n a s a l e , c a r a t t e r i z z a t a d a l l a p r e s e n z a d i p o l i p i ( r i g o n f i a m e n t i b e n i g n i ) c h e p o s s o n o o s t r u i r e l e v i e r e s p i r a t o r i e , s i m a n i f e s t a c o n s i n t o m i s i m i l i a q u e l l i d i u n r a f f r e d d o r e m a c h e , p e r s i s t e n d o n e l t e m p o , c o m p o r t a n o d i f f i c o l t à a r e s p i r a r e b e n e d a l n a s o i n t e r e s s a i l 4 % d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a a d u l t a . B p c o e a s m a g r a v e c o n e s e n z a r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e s o n o p a t o l o g i e d e l l ' a p p a r a t o r e s p i r a t o r i o c o n u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o , t a l v o l t a i n v a l i d a n t e , s u l l a q u a l i t à d e l l a v i t a d i c h i n e s o f f r e . " F o r t u n a t a m e n t e p e r q u e s t i p a z i e n t i l ' a p p r o c c i o i m m u n o l o g i c o è u n a r e a l t à i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e . O g g i a b b i a m o m a g g i o r e c o s c i e n z a d e l l e a r m i d i c u i d i s p o n i a m o : p e r B p c o , a s m a g r a v e e o s i n o f i l i c o e r i n o s i n u s i t e c r o n i c a c o n p o l i p o s i n a s a l e g r a z i e a l l e t e r a p i e i n n o v a t i v e , t r a c u i i f a r m a c i b i o l o g i , s i a m o i n g r a d o d i r i d u r n e e a z z e r a r n e l e r i a c u t i z z a z i o n i , i n a l c u n i c a s i ( a s m a ) a n c h e a r a g g i u n g e r e l a r e m i s s i o n e c l i n i c a d e l l a m a l a t t i a " . C o s ì a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e F u l v i o B r a i d o , p r o f e s s o r e d i M a l a t t i e R e s p i r a t o r i e e d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a d i M a l a t t i e R e s p i r a t o r i e e A l l e r g o l o g i a p r e s s o l ’ I r c c s O s p e d a l e P o l i c l i n i c o S a n M a r t i n o d i G e n o v a , r i a s s u m e l e n o v i t à e m e r s e a l 2 3 e s i m o c o n g r e s s o ' H i g h l i g h t s i n R e s p i r a t o r y D i s e a s e s a n d A l l e r g y ' c h e s i è t e n u t o a G e n o v a . " O g n i v o l t a c h e a b b i a m o u n ' i n f i a m m a z i o n e d i t i p o 2 p o s s i a m o a g i r e s u i m e c c a n i s m i a l l a b a s e d e l l ’ i n f i a m m a z i o n e - s p i e g a B r a i d o - o t t e n e n d o u n c o n t r o l l o a l u n g o t e r m i n e g r a z i e a i f a r m a c i b i o l o g i c i . I n p r a t i c a , i p a z i e n t i n o n s o n o p i ù d i p e n d e n t i d a l l e c o m p r e s s e d i c o r t i s o n e e d i c o n s e g u e n z a h a n n o u n a q u a l i t à d i v i t a m i g l i o r e . I b e n e f i c i i n i z i a n o c o n l ' o t t i m i z z a z i o n e d e l l a t e r a p i a i n a l a t o r i a , a b a s e d i u n a ' c o m b o ' d i 3 f a r m a c i d a a s s u m e r e c o n t e m p o r a n e a m e n t e " .