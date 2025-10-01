R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " N o i d o b b i a m o d i f e n d e r e i l s i s t e m a s a n i t a r i o n a z i o n a l e e c o n s e n t i r e a i c i t t a d i n i d i a v e r e u n ' e q u a r i s p o s t a i n t e r m i n i d i a c c e s s o a i f a r m a c i . I l f a t t o c h e a l c u n e i n f o r m a z i o n i s i a n o d i s p o n i b i l i i n s e d e c e n t r a l e , q u i n d i A i f a e d E m a , e n o n s i a n o e s a t t a m e n t e u t i l i z z a b i l i d a l l e R e g i o n i m i n a u n p o ' q u e s t a t r a i e t t o r i a . Q u i n d i i l l a v o r o c h e a b b i a m o f a t t o o g g i è q u e l l o d i c e r c a r e d i m e t t e r e i n c o n n e s s i o n e l e i s t i t u z i o n i , r e g i o n a l i e n a z i o n a l i , p e r a u m e n t a r e i l v a l o r e c o m p e t i t i v o d e l s i s t e m a P a e s e p e r p o t e r r i s p o n d e r e i n m o d o o m o g e n e o a i b i s o g n i d e i c i t t a d i n i , a n c h e g r a z i e a l l e i n f o r m a z i o n i c h e c i c o n s e n t o n o d i g e s t i r e a l m e g l i o i n u o v i f a r m a c i c h e a r r i v e r a n n o s u l m e r c a t o , a q u a l e p o p o l a z i o n e t a r g e t s a r a n n o r i f e r i t i , e a n c h e p r o g r a m m a r e i l c o s t o p e r l e R e g i o n i , e q u i n d i r e n d e r e i l s i s t e m a a n c h e s o s t e n i b i l e " . L o h a d e t t o a l l ' A d n k r o n o s S a l u t e M a t t i a A l t i n i , p r e s i d e n t e S i m m ( S o c i e t à i t a l i a n a d i l e a d e r s h i p e m a n a g e m e n t i n m e d i c i n a ) , i n o c c a s i o n e d e l c o n v e g n o n a z i o n a l e ' D a t i d a A i f a a R e g i o n i : f l u s s i i n f o r m a t i v i a s u p p o r t o d e l l e p o l i t i c h e r e g i o n a l i e p o s s i b i l i m o d e l l i d i i n t e g r a z i o n e d i d a t i e i n f o r m a z i o n i f r a A i f a e R e g i o n i ' , d u r a n t e i l q u a l e è s t a t o p r e s e n t a t o u n o s t u d i o d e l l ' U n i v e r s i t à d e l P i e m o n t e O r i e n t a l e p e r m i g l i o r a r e i l f l u s s o i n f o r m a t i v o t r a A i f a e R e g i o n i p e r u n a c c e s s o a l f a r m a c o v e l o c e e d e f f i c a c e .