R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i h a a p p r o v a t o i n d a t a 1 8 s e t t e m b r e i l d e c r e t o l e g g e d e l e g a s u l T e s t o U n i c o d e l l a L e g i s l a z i o n e F a r m a c e u t i c a , c h e p u n t a a r i o r d i n a r e l a n o r m a t i v a d e l f a r m a c o i n I t a l i a . U n a l e g g e q u a d r o c h e r e g o l a m e n t i i l s e t t o r e e s u p e r i l a f r a m m e n t a r i e t à d e i d i v e r s i p r o v v e d i m e n t i è q u a n t o m a i n e c e s s a r i a : o r a l a p a l l a p a s s a a l M i n i s t e r o d e l l a S a l u t e c h e d o v r à , a t t r a v e r s o i d e c r e t i a t t u a t i v i , d e f i n i r e l a r i f o r m a p r e v i o p a r e r e d e l C o n s i g l i o d i S t a t o e d e l l a C o n f e r e n z a U n i f i c a t a . A l l a r e d a z i o n e d e l T e s t o U n i c o h a n n o p a r t e c i p a t o b e n c i n q u e d i c a s t e r i : o l t r e a q u e l l o d e l l a S a l u t e a n c h e q u e l l o d e l l ’ E c o n o m i a , d e l l e I m p r e s e , d e l l ’ A m b i e n t e e d e l l a G i u s t i z i a . " L ’ a p p r o v a z i o n e i n C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d e l l a l e g g e d e l e g a s u l T e s t o U n i c o d e l l a L e g i s l a z i o n e F a r m a c e u t i c a r a p p r e s e n t a u n p a s s o d e c i s i v o , a t t e s o d a a n n i , n e l p e r c o r s o d i r i o r g a n i z z a z i o n e d e l l a g o v e r n a n c e d e l f a r m a c o i n I t a l i a . A c c o g l i a m o c o n s o d d i s f a z i o n e l a v o l o n t à d i i n t e n s i f i c a r e l a p r o d u z i o n e i n t e r n a d e i p r i n c ì p i a t t i v i e d i m i g l i o r a r e l ’ a c c e s s o a i f a r m a c i a n c h e c o n u n a d i s t r i b u z i o n e c a p i l l a r e : p e r l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a n e c e s s i t à o r m a i i m p e l l e n t i " c o m m e n t a i l C o n s i g l i o D i r e t t i v o d i U n i a m o - F e d e r a z i o n e I t a l i a n a M a l a t t i e R a r e . " I l p e r c o r s o i n i z i a t o q u a l c h e m e s e f a , c h e c i h a v i s t o d i r e t t a m e n t e c o i n v o l t i c o m e A s s o c i a z i o n e p a z i e n t i g r a z i e a l l ’ a t t e n z i o n e c o s t a n t e c h e i l s o t t o s e g r e t a r i o M a r c e l l o G e m m a t o d e d i c a a l l e m a l a t t i e r a r e , n o m i n a t e a n c h e n e l t e s t o , a r r i v a o r a a d u n p u n t o d i s v o l t a , s e g n a l e c h i a r o d e l l a v o l o n t à d e l g o v e r n o d i p o r t a r e a t e r m i n e l a r i f o r m a – c o n t i n u a i l C o n s i g l i o – . L ’ a c c e s s o e q u o a i f a r m a c i , i l r u o l o a t t i v o d e l p a z i e n t e n e l l a g e s t i o n e d e i p r o c e s s i , l a v a l o r i z z a z i o n e d e l l e f a r m a c i e t e r r i t o r i a l i e u n a m a g g i o r e i n t e g r a z i o n e c o n l a r e t e a s s i s t e n z i a l e s o n o t u t t i a s p e t t i c h e v a n n o n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e p e r g a r a n t i r e i d i r i t t i p e r l e n o s t r e p e r s o n e . N e l t e m p o s o n o s t a t i d i v e r s i g l i i n t o p p i d i n a t u r a b u r o c r a t i c a , m a n o n s o l o , c h e h a n n o l i m i t a t o l a p o s s i b i l i t à d i c u r a p e r i p a z i e n t i , s p e s s o c a u s a n d o d i s u g u a g l i a n z e t r a d i v e r s i t e r r i t o r i . L a v o l o n t à d i a d o t t a r e u n a r e g i a n a z i o n a l e e o p e r a r e u n r i o r d i n o d e l l a n o r m a t i v a è s e n z a d u b b i o u n a s c e l t a r a g i o n e v o l e , p e r c h é p u n t a a s u p e r a r e q u e s t i o s t a c o l i " . " A n c h e l ’ i n t e n t o d i r a f f o r z a r e i s i s t e m i i n f o r m a t i v i - c o n c l u d e i l C o n s i g l i o - a l f i n e d i m o n i t o r a r e l a c a r e n z a d e i f a r m a c i è u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e e d e c i s i v o p e r l e p e r s o n e c o n m a l a t t i a r a r a . A u s p i c h i a m o o r a c h e i d e c r e t i a t t u a t i v i s i a n o f e d e l i a l l e i n t e n z i o n i a n n u n c i a t e e c h e l ’ i t e r l e g i s l a t i v o p r o c e d a s p e d i t o . È u n ’ o c c a s i o n e d ’ o r o c h e n o n p o s s i a m o p e r d e r e e c h e p u ò m i g l i o r a r e t u t t o i l s i s t e m a " .