R o m a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " L a f i l i e r a f a r m a c e u t i c a è u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e e s t r a t e g i c o c h e c o n t r i b u i s c e a l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a d e l P a e s e e a l l ' e x p o r t . E q u e s t o " è p o s s i b i l e " g r a z i e a u n ' i n d u s t r i a c h e d e v e e s s e r e " e r i m a n e r e " c o m p e t i t i v a . P e r q u e s t o a b b i a m o b i s o g n o d i u n a l e g g e q u a d r o : i n I t a l i a è f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e " l a p r o d u t t i v i t à e c o n o m i c a , m a a n c h e c o n s e n t i r e " l a r i c e r c a e l o s v i l u p p o " d i f a r m a c i i n n o v a t i v i . C o s ì F a b i o L a n d a z a b a l , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i G s k I t a l i a , i n t e r v e n e n d o o g g i a l F o r u m A m b r o s e t t i d i C e r n o b b i o ( C o m o ) . " L ' I t a l i a - h a o s s e r v a t o - è u n P a e s e c h e i n v e c c h i a " e d è i m p o r t a n t e , p e r i n v e c c h i a r e i n s a l u t e , " n e l l ' a m b i t o d e l l a p r e v e n z i o n e , c h e q u e l l a v a c c i n a l e d i v e n t i d i s p o n i b i l e a t u t t i i c i t t a d i n i e c h e l a l i b e r a s c e l t a s i a u n a r e a l t à p e r t u t t i g l i i t a l i a n i e p e r t u t t i i v a c c i n i . C r e d i a m o s i a f o n d a m e n t a l e c h e l ' I t a l i a c r e i u n a s t r a t e g i a d i L i f e S c i e n c e c h e p r o m u o v a e g a r a n t i s c a l e a z i e n d e p e r e s s e r e c o m p e t i t i v e e " , a l l o s t e s s o t e m p o , f a v o r i s c a " l ' i n v e s t i m e n t o d a p a r t e d i a z i e n d e e s t e r e n e l t e r r i t o r i o i t a l i a n o " . L ' a c c o r d o t r o v a t o t r a E u r o p a e g l i S t a t i U n i t i s u i d a z i a l 1 5 % n e l l a f a r m a c e u t i c a " a i u t a a s t a b i l i z z a r e u n l i v e l l o d i i n c e r t e z z a c h e a v e v a m o - h a a f f e r m a t o L a n d a z a b a l - C h i a r a m e n t e n o n è u n a s o l u z i o n e , p e r q u e s t o a b b i a m o b i s o g n o d i u n a l e g g e q u a d r o e d i u n a s t r a t e g i a d i L i f e s c i e n c e c h e c i a i u t i a r i m a n e r e c o m p e t i t i v i i n u n c o n t e s t o g l o b a l e . G s k è u n ' a z i e n d a d i c a p i t a l e e s t e r o c o n u n a p r e s e n z a i m p o r t a n t e s u l t e r r i t o r i o , c o n i m p i a n t i p r o d u t t i v i s i a a P a r m a c h e a R o s i n a ( S i e n a ) . L a f a r m a c e u t i c a è u n i n v e s t i m e n t o a d a l t o r i s c h i o , p e r q u e s t o - h a s o t t o l i n e a t o - a b b i a m o b i s o g n o d e l s o p p o r t o s t r a t e g i c o d i m e c c a n i s m i c h e p r e m i n o e n o n c h e p e n a l i z z i n o i l n o s t r o s e t t o r e . Q u e s t o è f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e c h e " c o m e f a r m a c e u t i c a " c o n t i n u i a m o a t r o v a r e s o l u z i o n i c h e " s i a n o r e s e " d i s p o n i b i l i a l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a " n e g l i s t e s s i t e m p i c o n c u i s o n o a c c e s s i b i l i " a g l i a l t r i c i t t a d i n i e u r o p e i " . Q u e s t o è p o s s i b i l e c o n " u n a g o v e r n a n c e c h e s u p p o r t i l a f a r m a c e u t i c a e v e d a i l s e t t o r e , e l a s a l u t e , n o n c o m e u n a s p e s a m a c o m e u n i n v e s t i m e n t o " . L a c o m p e t i t i v i t à è i n f a t t i m e s s a a d u r a p r o v a n o n s o l o d a i " n u o v i d a z i a m e r i c a n i a l 1 5 % , m a a n c h e d a u n c o s t o e n e r g e t i c o i n I t a l i a 4 v o l t e s u p e r i o r e r i s p e t t o a d a l t r i P a e s i e u r o p e i . S e r v e u n a g o v e r n a n c e - h a r i b a d i t o L a n d a z a b a l - p e r g a r a n t i r e i n v e s t i m e n t i i n I t a l i a i n g r a d o d i s v i l u p p a r e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e d a e s p o r t a r e , m a a n c h e u n a c c e s s o r a p i d o " a l l e n o v i t à t e r a p e u t i c h e .