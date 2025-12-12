R o m a , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R i c e r c a , i n n o v a z i o n e e c o l l a b o r a z i o n e t r a i v a r i p r o t a g o n i s t i d e l s i s t e m a s a l u t e c h e g i o c a n o u n r u o l o n e l p e r c o r s o p a r l a m e n t a r e d e l D d l s u l T e s t o u n i c o d e l l a f a r m a c e u t i c a c h e s t a i n i z i a n d o . " A d e s s o o m a i p i ù " . I l p r o v v e d i m e n t o è u n a g r a n d e o c c a s i o n e p e r " u n a c c e s s o a l f a r m a c o p i ù r a p i d o , r a f f o r z a r e l e r e t i t e r r i t o r i a l i c o n l e f a r m a c i e d i c o n t i n u i t à , e p o i c ' è i l d i s c o r s o d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e : l ' i n n o v a z i o n e v a d i p a r i p a s s o c o n l a s o s t e n i b i l i t à , m a s e r v e l ' H t a - H e a l t h T e c h n o l o g y A s s e s s m e n t " . C o s ì L o r e t o G e s u a l d o , p r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e s o c i e t à m e d i c o - s c i e n t i f i c h e ( F i s m ) , n e l s u o i n t e r v e n t o a l l ' e v e n t o ' L a r i f o r m a d e l l a l e g i s l a z i o n e f a r m a c e u t i c a ' a R o m a . " S i a c h i a r o - h a a g g i u n t o - i l p a z i e n t e i t a l i a n o n o n p u ò e s s e r e d i s e r i e B r i s p e t t o a d u n o t e d e s c o o f r a n c e s e . P e r c h é c i c o n f r o n t i a m o c o n c o l o s s i c o m e l a C i n a e T r u m p h a d a t o l a s v e g l i a a l l ' E u r o p a . L a F i s m c ' è e p o r t e r à i l s u o c o n t r i b u t o a l l a r i f o r m a " .