M i l a n o , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - O t t e n e r e i p l a s m a d e r i v a t i r i c h i e d e " u n p r o c e s s o i n d u s t r i a l e l u n g o e c o m p l e s s o . S o n o f a r m a c i c r i t i c i , f r a g i l i , p r o p r i o p e r c h é d i p e n d o n o d a u n a m a t e r i a p r i m a - i l p l a s m a - c h e p u ò a n d a r e i n c o n t r o a p e r i o d i d i c a r e n z a " . A n c h e p e r q u e s t o m o t i v o " s o n o s t a t i i n s e r i t i d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a n e l 2 0 2 5 n e l l a l i s t a d e l l e ' m e d i c i n e c r i t i c h e ' , a l l o s c o p o d i g a r a n t i r e i l l o r o a p p r o v v i g i o n a m e n t o a i p a z i e n t i a f f e t t i d a m a l a t t i e r a r e . D u r a n t e i l C o v i d l a d o n a z i o n e d i p l a s m a a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e è c r o l l a t a . I n I t a l i a l a r a c c o l t a h a r e t t o a b b a s t a n z a b e n e , m a s o l o n e l 2 0 2 3 s i è t o r n a t i a i l i v e l l i p r e - p a n d e m i c i , c o n o l t r e 8 6 m i l i o n i d i c h i l i r a c c o l t i a l i v e l l o g l o b a l e " . L o h a d e t t o F r a n c e s c o C a r u g i , p r e s i d e n t e G r u p p o E m o d e r i v a t i F a r m i n d u s t r i a , p a r t e c i p a n d o a l d i g i t a l t a l k p r o m o s s o d a A d n k r o n o s s u l l a d i s p o n i b i l i t à d i p l a s m a i n I t a l i a , m a t e r i a p r i m a p r e z i o s a , r i c o n o s c i u t a " c r i t i c a " d a l l ' O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à p e r c h é " n o n è s i n t e t i z z a b i l e i n l a b o r a t o r i o , m a d e r i v a d a l l a d o n a z i o n e v o l o n t a r i a . L ' O m s - p r e c i s a C a r u g i - c o n s i d e r a m a t e r i a p r i m a c r i t i c a p e r s i n o l ' a c q u a e c r e d o c h e , c o s ì c o m e n o n è i m m a g i n a b i l e u n m o n d o s e n z a a c q u a , n o n s i a i m m a g i n a b i l e u n m o n d o s e n z a p l a s m a " . " I l s e t t o r e d e i p l a s m a d e r i v a t i i n I t a l i a è s t r a t e g i c o - s p i e g a C a r u g i - H a u n v a l o r e d i p r o d u z i o n e d i c i r c a 3 5 0 m i l i o n i d i e u r o . V i o p e r a n o 4 a z i e n d e c o s t a n t e m e n t e e s t a b i l m e n t e s u l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , c o n i m p o r t a n t i i n v e s t i m e n t i s i a n e l l a p a r t e i n d u s t r i a l e , s i a n e l l a r i c e r c a e s v i l u p p o , m a a n c h e i n a m b i t o o c c u p a z i o n a l e . P a r l i a m o d i c i r c a 1 . 7 0 0 a d d e t t i e d i u n f o r t e i m p e g n o n e l l a r i c e r c a : a l i v e l l o g l o b a l e c i s o n o c i r c a 2 0 n u o v i f a r m a c i i n s v i l u p p o " . L e a z i e n d e d e l s e t t o r e " o p e r a n o s u d u e c a n a l i , q u e l l o d e l p l a s m a n a z i o n a l e p e r l ' a u t o s u f f i c i e n z a e q u e l l o d e l p l a s m a e s t e r o p e r i n t e g r a r e l a d o m a n d a . I l s i s t e m a m i s t o , s e b i l a n c i a t o e r e g o l a m e n t a t o , è u n b u o n m o d e l l o . A b r e v e s a r à d i s p o n i b i l e u n o s t u d i o d i f a r m a c o e c o n o m i a c h e a i u t e r à a o t t i m i z z a r e i l s i s t e m a " . I n t a n t o p e r ò r e s t a d a a f f r o n t a r e i l n o d o d e l p a y b a c k - i l m e c c a n i s m o d i c o m p e n s a z i o n e c h e o b b l i g a l e a z i e n d e a r i m b o r s a r e p a r t e d e l l a s p e s a p u b b l i c a s e v e n g o n o s u p e r a t i i t e t t i d i s p e s a s t a b i l i t i p e r i f a r m a c i - d i v e n t a t o " i n s o s t e n i b i l e p e r i p l a s m a d e r i v a t i . C o m e F a r m i n d u s t r i a c h i e d i a m o d a t e m p o l a l o r o e s c l u s i o n e d a i t e t t i d i s p e s a , a p a r i t à d i r i s o r s e a l l o c a t e " , s o t t o l i n e a C a r u g i . " M o l t i a n n i f a - r i c o r d a - e r a n o e s c l u s i d a l p a y b a c k , m a p e r v i c e n d e l e g a t e a i b i l a n c i d e i g o v e r n i s u c c e s s i v i s o n o s t a t i r e i n s e r i t i . S o s t a n z i a l m e n t e - c h i a r i s c e - c h i e d i a m o c h e i l s i s t e m a p l a s m a v e n g a m e s s o i n s i c u r e z z a e c h e v e n g a r i m o s s a q u e s t a b a r r i e r a , c h e o g g i l i m i t a l e a l l o c a z i o n i d e i p l a s m a d e r i v a t i i n I t a l i a e g e n e r a c o m p e t i z i o n e t r a i P a e s i e u r o p e i p e r l a d i s t r i b u z i o n e d e l p l a s m a . C o n q u e s t e d e c i s i o n i - c o n c l u d e - s a r à p i ù f a c i l e g a r a n t i r e t e r a p i e s a l v a v i t a a i p a z i e n t i a f f e t t i d a m a l a t t i e r a r e e d a r e m a g g i o r e s t a b i l i t à " a t u t t a l a f i l i e r a .