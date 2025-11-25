P a l e r m o , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E ' u n a v e r g o g n a . S i t r a t t a d i u n c h i a r o f a l l i m e n t o . U n f a l l i m e n t o c h e n o n r i g u a r d a n o i , l a f a m i g l i a d i A l d o . A n z i , a l l a f i n e n o i a b b i a m o v i n t o . P e r c h é ? P e r c h é n e i q u a s i 1 1 a n n i n e l c o r s o d e i q u a l i s i è s v o l t a l a v i c e n d a p r o c e s s u a l e d e l n o s t r o A l d o a b b i a m o f a t t o i l p o s s i b i l e e l ’ i m p o s s i b i l e p e r f o r n i r e t u t t o c i ò c h e s e r v i v a p e r g i u n g e r e a d u n a g i u s t a s e n t e n z a d i c o n d a n n a . M a q u e l l a c h e è m a n c a t a e ’ s t a t a p r o p r i o s o l o l a c o n d a n n a " . A p a r l a r e s o n o i f a m i l i a r i d i A l d o N a r o , i l g i o v a n e m e d i c o u c c i s o i n u n a d i s c o t e c a , q u a s i u n d i c i a n n i f a . P e r l a p r i m a s e z i o n e d e l l a C o r t e d ’ A s s i s e d i P a l e r m o o l t r e a d A n d r e a B a l s a n o , c h e a l l ’ e p o c a e r a m i n o r e n n e , n o n c i s o n o a l t r i c o l p e v o l i . D o p o s e t t e o r e d i c a m e r a d i c o n s i g l i o , i e r i s e r a , è a r r i v a t o i l v e r d e t t o : a s s o l u z i o n e p e r c h é i l f a t t o n o n s u s s i s t e p e r G a b r i e l e C i t a r r e l l a , F r a n c e s c o T r o i a e P i e t r o C o v e l l o . I t r e , a l l ’ e p o c a b u t t a f u o r i d e l l o c a l e , e r a n o a c c u s a t i d i a v e r c o l p i t o i l g i o v a n e m e n t r e e r a g i à a t e r r a , a g g r a v a n d o l e l e s i o n i c h e n e c a u s a r o n o l a m o r t e . P e r l a m o r t e d i N a r o e r a g i à s t a t o c o n d a n n a t o a d i e c i a n n i u n a l t r o b u t t a f u o r i , m i n o r e n n e a l l ’ e p o c a d e i f a t t i , r i c o n o s c i u t o c o m e a u t o r e m a t e r i a l e d e l l e p e r c o s s e m o r t a l i . L a n u o v a i n d a g i n e e r a s t a t a r i a p e r t a s u i s t a n z a d e i g e n i t o r i d e l l a v i t t i m a . " A b b i a m o f a t t o i n d a g i n i , a t t i v a t o i n o s t r i p e r i t i p e r a v e r e l e l o r o d e t e r m i n a n t i c o n s u l e n z e , s i a m o a r r i v a t i a c o n s e n t i r e l a e s u m a z i o n e d e l s u o c o r p o p e r r i p e t e r e g l i e s a m i c h e i l m i s t e r i o s o “ s m a r r i m e n t o “ d e l l a T A C c r a n i o f a t t a a d A l d o n e l l a i m m e d i a t e z z a d e l l ’ o m i c i d i o a v e v a n o r e s o n u o v a m e n t e n e c e s s a r i - d i c o n o i g e n i t o r i e l a s o r e l l a - A b b i a m o s o f f e r t o a d o g n i u d i e n z a p e r a f f e r m a r e v e r i t à a b b a g l i a n t i c h e c h i d i d o v e r e n o n r i u s c i v a a v e d e r e " . " A b b i a m o d o v u t o p r e n d e r e a t t o a l l e l o r o a s s u r d e r i c h i e s t e d i a r c h i v i a z i o n e m e n t r e f a t t i e c i r c o s t a n z e u r l a v a n o l a n e c e s s i t à d i a n d a r e a v a n t i n e l l ’ a c c e r t a m e n t o d e l l e r e s p o n s a b i l i t à c h e s i e v i d e n z i a v a n o , a n c h e c o n l ’ a m m i s s i o n e d e l l a p a r t e c i p a z i o n e a i p e s t a g g i d i A l d o d i q u a l c h e i n d a g a t o - a g g i u n g o n o i g e n i t o r i d e l l a g i o v a n e v i t t i m a - M a n i e n t e d a f a r e : l ’ u n i c o r e s p o n s a b i l e d o v e v a r e s t a r e i l m i n o r e n n e i n c e n s u r a t o . E c c o p e r c h é a b b i a m o v i n t o n o i : l a v e r i t à v e r a l ’ a b b i a m o t i r a t a f u o r i n o i , e d è q u e l l a , a d o n t a d i q u a l s i a s i d e c i s i o n e d i v e r s a . I l d o t t o r A l d o N a r o è s t a t o u c c i s o d a u n n u m e r o i n d e f i n i t o d i a s s a s s i n i c h e h a n n o c o l p i t o s e n z a p i e t à i l s u o c o r p o : g l i h a n n o f r a t t u r a t o i l s e t t o n a s a l e , l e v e r t e b r e C 2 e C 3 d e l l a c o l o n n a v e r t e b r a l e , d e l m a x i l l o f a c c i a l e , p r o v o c a t o u n a e m o r r a g i a s u b a r a c n o i d e a e d a l t r e s u e e m o r r a g i e , u n i n f i l t r a t o e m o r r a g i c o a l p o l m o n e e d i v e r s e a l t r e l e s i o n i . T u t t o q u e s t o , s e c o n d o l a s e n t e n z a d i s t a s e r a a d o p e r a d e l s o l o m i n o r e n n e , o r m a i u n i c o c o n d a n n a t o . A b b i a m o v i n t o p e r c h é a b b i a m o l a v e r i t à d a l l a n o s t r a p a r t e , c h e n e s s u n o p o t r à c a m b i a r e e c h e s i t r o v a g i à a l c o s p e t t o d i D i o . V e r g o g n a ! " . " S i c h i u d e i l p r i m o g r a d o d i u n l u n g o p r o c e s s o t r o p p o s p e s s o c e l e b r a t o i n s e d i e x t r a g i u d i z i a r i e n o n a p p r o p r i a t e – h a n n o s c r i t t o i n u n a n o t a i l e g a l i d e g l i i m p u t a t i - a t t r a v e r s o u n a p r o p a g a n d a c o m u n i c a t i v a a m p l i f i c a t a d a u n a c a m p a g n a s o c i a l d i s i n f o r m a t a e d i s i n f o r m a n t e , c h e h a l e s o l ’ i m m a g i n e e l a d i g n i t à d i u n c i t t a d i n o i n c e n s u r a t o c o m e C i t a r r e l l a , a d d i t a t o c o m e c o m p l i c e d i u n c r i m i n e e f f e r a t o g i à a t t r i b u i t o a u n c o l p e v o l e c o n s e n t e n z a d e f i n i t i v a " . ( d i E l v i r a T e r r a n o v a )