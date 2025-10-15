P a l e r m o , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D a l l e p r i m e o r e d i q u e s t a m a t t i n a , i f i n a n z i e r i d e l C o m a n d o P r o v i n c i a l e d i P a l e r m o s t a n n o d a n d o e s e c u z i o n e a u n d e c r e t o d i s e q u e s t r o p r e v e n t i v o e m e s s o d a l G i p p r e s s o i l T r i b u n a l e d i P a l e r m o , s u r i c h i e s t a d e l l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a , n e i c o n f r o n t i d i u n n o t o i m p r e n d i t o r e e d i l e , G i u s e p p e P i r a i n o , p e r u n i m p o r t o c o m p l e s s i v o d i o l t r e 3 , 5 m i l i o n i d i e u r o . I l p r o v v e d i m e n t o è s t a t o d i s p o s t o a l c u l m i n e " d i u n ’ a r t i c o l a t a i n d a g i n e i n m a t e r i a d i f i t t i z i i n t e r v e n t i d i r i q u a l i f i c a z i o n e e d i l i z i a c o n d o t t a d a l N u c l e o d i P o l i z i a e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a d i P a l e r m o s o t t o l ’ e g i d a e i l c o s t a n t e c o o r d i n a m e n t o d e l l ’ A u t o r i t à G i u d i z i a r i a " . A d a r e i l v i a a g l i a c c e r t a m e n t i è s t a t o u n e s p o s t o p r e s e n t a t o d a l l a p r o p r i e t a r i a d i u n i m m o b i l e s i t o i n u n c o n d o m i n i o d i P a l e r m o i n c u i s i e v i d e n z i a v a n o " d e l l e i r r e g o l a r i t à n e i l a v o r i d i r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l a f a c c i a t a d e l l o s t a b i l e c o n d o m i n i a l e " . D i r e c e n t e P i r a i n o , c h e i n p a s s a t o a v e v a d e n u n c i a t o i l p i z z o , a v e v a d e t t o d i a v e r e r i c e v u t o d e l l e m i n a c c e " c o n u n m e s s a g g i o " s u c u i c ' e r a s c r i t t o : " T u e q u e l p e z z o d i m e r d a d i L a V a r d e r a d o v e t e m o r i r e " . P e r q u e s t o m o t i v o i l d e p u t a t o I s m a e l e L a V a r d e r a h a p r e s e n t a t o d e n u n c i a . D i q u i l ’ a v v i o d i u n ’ a p p r o f o n d i t a a t t i v i t à i n v e s t i g a t i v a c h e s i è s v i l u p p a t a a t t r a v e r s o l a c o n s u l t a z i o n e d i b a n c h e d a t i , l a d i s a m i n a d i c o p i o s a d o c u m e n t a z i o n e t e c n i c a a c q u i s i t a p r e s s o i l C o m u n e d i P a l e r m o , l ’ e s e c u z i o n e d i m o l t e p l i c i s o p r a l l u o g h i p r e s s o i c a n t i e r i e l ’ e s c u s s i o n e d i o l t r e 3 0 a m m i n i s t r a t o r i d i c o n d o m i n i . " A l l ’ e s i t o d e l l e a t t i v i t à è s t a t o p o s s i b i l e a p p u r a r e l a t o t a l e o p a r z i a l e a s s e n z a d e i l a v o r i , n o n c h é l a c a r e n z a d e l l a d o c u m e n t a z i o n e a s u p p o r t o d e g l i s t e s s i , g i u n g e n d o a q u a n t i f i c a r e i n c i r c a 7 m i l i o n i d i e u r o l ’ a m m o n t a r e c o m p l e s s i v o d e i “ b o n u s f a c c i a t e ” i n e s i s t e n t i " , s p i e g a n o l e F i a m m e g i a l l e . I n a l c u n i c a s i , i n p a r t i c o l a r e , n o n o s t a n t e l a C o m u n i c a z i o n e d i I n i z i o L a v o r i A s s e v e r a t a ( C . I . L . A . ) s i a s t a t a t r a s m e s s a a g l i E n t i c o m p e t e n t i n e l 2 0 2 2 , l a c o n s e g n a d e l c a n t i e r e c o n c o n t e s t u a l e a v v i o d e i l a v o r i è s t a t a r e t r o - d a t a t a a l 3 0 d i c e m b r e d e l 2 0 2 1 , i n m o d o d a n o n p e r d e r e i l d i r i t t o a l l a d e t r a z i o n e n e l l a m i s u r a d e l 9 0 % . S o n o i n c o r s o l e a t t i v i t à d i p e r q u i s i z i o n e p r e s s o l ’ a z i e n d a e g l i a l t r i l u o g h i n e l l a d i s p o n i b i l i t à d e l l e g a l e r a p p r e s e n t a n t e d e l l a s o c i e t à d i c o s t r u z i o n i , a l l o s t a t o i n d a g a t o p e r i r e a t i d i i n d e b i t a c o m p e n s a z i o n e d i c r e d i t i e d i t r u f f a a g g r a v a t a v o l t a a l c o n s e g u i m e n t o d i e r o g a z i o n i p u b b l i c h e . " L a p r e s e n t e a t t i v i t à d i s e r v i z i o , s v o l t a i n s t r e t t a s i n e r g i a c o n l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a d i P a l e r m o , s i i n s e r i s c e n e l q u a d r o d e l l e l i n e e s t r a t e g i c h e d e l l ’ a z i o n e d e l C o r p o , a c o n t r a s t o d e l l e f r o d i i n m a t e r i a d i a g e v o l a z i o n i f i s c a l i c o n c e s s e a s o s t e g n o d i f a m i g l i e e i m p r e s e , a t u t e l a d e l l a l e g a l i t à e c o n o m i c o - f i n a n z i a r i a d e l P a e s e " . " S i e v i d e n z i a , i n f i n e , c h e i n a t t e s a d i g i u d i z i o d e f i n i t i v o , t r o v a a p p l i c a z i o n e , p e r t u t t i g l i i n d a g a t i , i l p r i n c i p i o d e l l a p r e s u n z i o n e d i i n n o c e n z a " , d i c e l a G d f .