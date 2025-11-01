L o n d r a , 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L ' e x p r i n c i p e A n d r e a p o t r e b b e r i c e v e r e u n a " b u o n u s c i t a " a s e i c i f r e p e r c o p r i r e l e s p e s e d e l t r a s f e r i m e n t o d a l R o y a l L o d g e d i W i n d s o r a d u n a s i s t e m a z i o n e p r i v a t a a S a n d r i n g h a m e p o i u n o s t i p e n d i o a n n u a l e p e r e v i t a r e c h e s p e n d a t r o p p o n e l l a s u a n u o v a v i t a d a " c o m m o n e r " . L o r i v e l a i l G u a r d i a n c i t a n d o f o n t i i n f o r m a t e s u i c o l l o q u i a n c o r a i n c o r s o c o n B u c k i n g h a m P a l a c e p e r r i s o l v e r e q u e s t i o n e d e l f r a t e l l o d i r e C a r l o , c h e o r a c h e è s p o g l i a t o d i t u t t i i t i t o l i r e a l i è ' s e m p l i c e m e n t e ' A n d r e w M o u n t b a t t e n W i n d s o r . S e c o n d o l e f o n t i c i t a t e d a l q u o t i d i a n o b r i t a n n i c o , l o s t i p e n d i o a n n u a l e , p a g a t o c o n i f o n d i p e r s o n a l i d i r e C a r l o , s a r e b b e d i v e r s e v o l t e p i ù a l t o d e l l a p e n s i o n e d e l l a M a r i n a d i 2 0 m i l a s t e r l i n e a n n u e c h e M o u n t b a t t e n W i n d s o r r i c e v e . S e l a p e r d i t a d e i t i t o l i r e a l i h a a v u t o e f f e t t o i m m e d i a t o , n o n s i p r e v e d e c o m u n q u e c h e l ' e x p r i n c i p e l a s c i i n t e m p i r a p i d i s s i m i i l R o y a l L o d g e , a l m e n o n o n p r i m a d e l l a c o n c l u s i o n e d e l l e v a c a n z e n a t a l i z i e , c o s a c h e s i g n i f i c a c h e n o n s a r à p r e s e n t e q u a n d o , c o m e è t r a d i z i o n e , l a f a m i g l i a r e a l e s i r i u n i r à a S a n d r i n g h a m p e r N a t a l e .