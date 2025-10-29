R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " Q u e l l a d i T a r a n t o è u n a v e r t e n z a c h e s t o s e g u e n d o c o n m o l t a a t t e n z i o n e . A n c h e i e r i h o i n c o n t r a t o i s i n d a c a t i d e i m e t a l m e c c a n i c i c h e s o n o e n o r m e m e n t e p r e o c c u p a t i p e r c h é s e r v e c h e l e i s t i t u z i o n i l a v o r i n o p e r d a r e u n a p r o s p e t t i v a c h i a r a e c o n c r e t a a l f u t u r o d i T a r a n t o . S e r v e d a r e g a r a n z i e a l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i c h e s o n o i n d i f f i c o l t à m a a n c h e d a r e g a r a n z i e a l l a c i t t à c h e l a p o l i t i c a t r a c c i a u n a s t r a d a e c h e s i t r o v i u n m o d o p e r t u t e l a r e l ' a m b i e n t e e l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i e d e l l e c i t t a d i n e a T a r a n t o . Q u e s t o v u o l d i r e c h e l o S t a t o d e v e a s s u m e r s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i a c c o m p a g n a r e u n p r o c e s s o d i d e c a r b o n i z z a z i o n e c h e a s s i c u r i i l f u t u r o i n d u s t r i a l e d i q u e l l a c i t t à e a l c o n t e m p o q u e l l o o c c u p a z i o n a l e e l a s a l u t e d e l l e p e r s o n e " . L o h a d e t t o l a l e a d e r d e l P d , E l l y S c h l e i n , a m a r g i n e d e l l ' a s s e m b l e a d i F e d e r m a n a g e r a R o m a .