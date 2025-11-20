Roma, 20 nov. (Adnkronos) - "Con tutto il rispetto che si deve sempre alle istituzioni, è ormai evidente a tutti che il ministro Urso sta portando lex Ilva verso la chiusura e lItalia a perdere un polo siderurgico strategico. Sono tre anni dopo un lungo scaricabarile tra ministri con deleghe diverse, che il titolare del Mimit rassicura sulle sorti dellimpianto di Taranto, dellindotto e degli altri stabilimenti, parlando ogni volta di investitori diversi, mai concretizzati. Ora la verità è evidente: non cè nulla. Nessun piano, nessuna risorsa, nessun partner industriale. E questo fallimento non può essere scaricato né sugli enti locali né, ancor meno, su lavoratrici e lavoratori che hanno dato la vita per questa azienda. Lo afferma il senatore Francesco Boccia, presidente dei senatori del Pd. Come temevamo da tempo prosegue Boccia il cosiddetto piano industriale del governo Meloni è in realtà un piano di chiusura mascherata: un drammatico spezzatino dei siti produttivi, reparti spenti, corsi di formazione al posto della Cig, e nessuna prospettiva concreta per la produzione dellacciaio in Italia. Lo denunciano oggi unitariamente tutti i sindacati, lo confermano i presidi, gli scioperi, le strade bloccate a Taranto, Genova, Novi Ligure. A Taranto cè solo incertezza, dolore, caos e rabbia. E mentre esplode la mobilitazione nazionale, il governo commette un fatto gravissimo: convoca un tavolo solo per i siti del Nord, lasciando fuori Taranto. La vertenza non può essere divisa: Taranto deve essere convocata subito al tavolo nazionale". Siamo accanto alle lavoratrici e ai lavoratori, alle loro famiglie e alle organizzazioni sindacali che giustamente protestano contro un piano irricevibile. Chiediamo che la Premier Meloni si assuma finalmente la responsabilità politica di questi anni perduti e venga in Parlamento a riferire immediatamente. Il governo ha il dovere della verità e della trasparenza e soprattutto lobbligo di evitare un epilogo drammatico per lintero sistema produttivo italiano. Non serve lennesimo commissariamento a perdere: serve un piano serio, con risorse vere e con il coinvolgimento delle imprese pubbliche e private per salvare lex Ilva e il futuro della siderurgia italiana.