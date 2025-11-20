R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C o n t u t t o i l r i s p e t t o c h e s i d e v e s e m p r e a l l e i s t i t u z i o n i , è o r m a i e v i d e n t e a t u t t i c h e i l m i n i s t r o U r s o s t a p o r t a n d o l ’ e x I l v a v e r s o l a c h i u s u r a e l ’ I t a l i a a p e r d e r e u n p o l o s i d e r u r g i c o s t r a t e g i c o . S o n o t r e a n n i d o p o u n l u n g o s c a r i c a b a r i l e t r a m i n i s t r i c o n d e l e g h e d i v e r s e , c h e i l t i t o l a r e d e l M i m i t r a s s i c u r a s u l l e s o r t i d e l l ’ i m p i a n t o d i T a r a n t o , d e l l ’ i n d o t t o e d e g l i a l t r i s t a b i l i m e n t i , p a r l a n d o o g n i v o l t a d i i n v e s t i t o r i d i v e r s i , m a i c o n c r e t i z z a t i . O r a l a v e r i t à è e v i d e n t e : n o n c ’ è n u l l a . N e s s u n p i a n o , n e s s u n a r i s o r s a , n e s s u n p a r t n e r i n d u s t r i a l e . E q u e s t o f a l l i m e n t o n o n p u ò e s s e r e s c a r i c a t o n é s u g l i e n t i l o c a l i n é , a n c o r m e n o , s u l a v o r a t r i c i e l a v o r a t o r i c h e h a n n o d a t o l a v i t a p e r q u e s t a a z i e n d a ” . L o a f f e r m a i l s e n a t o r e F r a n c e s c o B o c c i a , p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d . “ C o m e t e m e v a m o d a t e m p o – p r o s e g u e B o c c i a – i l c o s i d d e t t o p i a n o i n d u s t r i a l e d e l g o v e r n o M e l o n i è i n r e a l t à u n p i a n o d i c h i u s u r a m a s c h e r a t a : u n d r a m m a t i c o s p e z z a t i n o d e i s i t i p r o d u t t i v i , r e p a r t i s p e n t i , c o r s i d i f o r m a z i o n e a l p o s t o d e l l a C i g , e n e s s u n a p r o s p e t t i v a c o n c r e t a p e r l a p r o d u z i o n e d e l l ’ a c c i a i o i n I t a l i a . L o d e n u n c i a n o o g g i u n i t a r i a m e n t e t u t t i i s i n d a c a t i , l o c o n f e r m a n o i p r e s i d i , g l i s c i o p e r i , l e s t r a d e b l o c c a t e a T a r a n t o , G e n o v a , N o v i L i g u r e . A T a r a n t o c ’ è s o l o i n c e r t e z z a , d o l o r e , c a o s e r a b b i a . E m e n t r e e s p l o d e l a m o b i l i t a z i o n e n a z i o n a l e , i l g o v e r n o c o m m e t t e u n f a t t o g r a v i s s i m o : c o n v o c a u n t a v o l o s o l o p e r i s i t i d e l N o r d , l a s c i a n d o f u o r i T a r a n t o . L a v e r t e n z a n o n p u ò e s s e r e d i v i s a : T a r a n t o d e v e e s s e r e c o n v o c a t a s u b i t o a l t a v o l o n a z i o n a l e " . “ S i a m o a c c a n t o a l l e l a v o r a t r i c i e a i l a v o r a t o r i , a l l e l o r o f a m i g l i e e a l l e o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i c h e g i u s t a m e n t e p r o t e s t a n o c o n t r o u n p i a n o i r r i c e v i b i l e . C h i e d i a m o c h e l a P r e m i e r M e l o n i s i a s s u m a f i n a l m e n t e l a r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c a d i q u e s t i a n n i p e r d u t i e v e n g a i n P a r l a m e n t o a r i f e r i r e i m m e d i a t a m e n t e . I l g o v e r n o h a i l d o v e r e d e l l a v e r i t à e d e l l a t r a s p a r e n z a e s o p r a t t u t t o l ’ o b b l i g o d i e v i t a r e u n e p i l o g o d r a m m a t i c o p e r l ’ i n t e r o s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o . N o n s e r v e l ’ e n n e s i m o c o m m i s s a r i a m e n t o a p e r d e r e : s e r v e u n p i a n o s e r i o , c o n r i s o r s e v e r e e c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l e i m p r e s e p u b b l i c h e e p r i v a t e p e r s a l v a r e l ’ e x I l v a e i l f u t u r o d e l l a s i d e r u r g i a i t a l i a n a ” .