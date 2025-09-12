R o m a , 1 2 s e t ( A d n k r o n o s ) - " G r a t a a l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a p e r i l s u o m e s s a g g i o i n o c c a s i o n e d e l l a P r i m a d i C o n f e r e n z a d i V e n t o t e n e c h e s i a p r e q u e s t o p o m e r i g g i o . ' È u n c o m p i t o d e s t i n a t o a r i p r o p o r s i p e r o g n i g e n e r a z i o n e , q u e l l o d i i n v e r a r e i v a l o r i d i l i b e r t à c h e c a r a t t e r i z z a r o n o l a b a t t a g l i a d e i f o n d a t o r i ' . L e S u e p a r o l e s o n o c o m e s e m p r e u n a g u i d a p r e z i o s a . G r a z i e P r e s i d e n t e " . L o s c r i v e s u X l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o P i n a P i c i e r n o .