Roma, 12 set (Adnkronos) - "Grata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il suo messaggio in occasione della Prima di Conferenza di Ventotene che si apre questo pomeriggio. 'È un compito destinato a riproporsi per ogni generazione, quello di inverare i valori di libertà che caratterizzarono la battaglia dei fondatori'. Le Sue parole sono come sempre una guida preziosa. Grazie Presidente". Lo scrive su X la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno.
Europa: Picierno, 'grata a Mattarella, inverare valori fondatori'
12 settembre, 2025 • 09:37