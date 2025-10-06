R o m a , 6 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' e m o g l o b i n u r i a p a r o s s i s t i c a n o t t u r n a ( E p n ) " r a p p r e s e n t a u n ' i m p o r t a n t e s f i d a . S i a m o m o l t o c o n t e n t i d i a v e r o f f e r t o a i p a z i e n t i , c h e a n c o r a h a n n o d e g l i i m p o r t a n t i b i s o g n i c l i n i c i i n s o d d i s f a t t i , u n a n u o v a o p z i o n e t e r a p e u t i c a c h e p e r m e t t a s i a d i o t t e n e r e r i s u l t a t i c l i n i c i p i ù s o d d i s f a c e n t i s i a d i i m p a t t a r e i l m e n o p o s s i b i l e s u l l a q u a l i t à d i v i t a " . S u l l a s c i a d i q u e s t o i m p e g n o , " o g g i e i n f u t u r o i l n o s t r o o b i e t t i v o è a b b r a c c i a r e l a p a t o l o g i a a 3 6 0 g r a d i , d a l l a d i a g n o s i e d u r a n t e t u t t a l a f a s e d e l t r a t t a m e n t o , p r e n d e n d o i n c o n s i d e r a z i o n e t u t t i g l i a s p e t t i d e l p e r c o r s o t e r a p e u t i c o " . L o h a d e t t o P a o l a C o c o , C h i e f S c i e n t i f i c O f f i c e r & M e d i c a l A f f a i r s H e a d d i N o v a r t i s I t a l i a , p a r t e c i p a n d o a l l ' i n c o n t r o c o n l a s t a m p a ' O b i e t t i v o 1 2 n e l l ' e m o g l o b i n u r i a p a r o s s i s t i c a n o t t u r n a ' , o r g a n i z z a t o d a l l a f a r m a c e u t i c a a M i l a n o i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e d e l l a c o n s a p e v o l e z z a d e l l ' E p n , c h e s i c e l e b r a i l 1 2 o t t o b r e . " N o v a r t i s - h a a g g i u n t o - è i m p e g n a t a d a p i ù d i v e n t ' a n n i i n a m b i t o e m a t o l o g i c o e h a c o n t r i b u i t o i n m o d o s i g n i f i c a t i v a a f o r n i r e u n a s v o l t a d e c i s i v a p e r m o l t e p a t o l o g i e , g r a z i e s o p r a t t u t t o a d u n i m p e g n o c o s t a n t e n e l l a r i c e r c a c l i n i c a e a l l ' o t t e n i m e n t o d i i m p o r t a n t i s s i m i r i s u l t a t i c o n l e t a r g e t t h e r a p y e c o n l e t e r a p i e c e l l u l a r i m i r a t e " .