R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - E n g i n e e r i n g , l e a d e r i t a l i a n o d e l l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d i a z i e n d e e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i c o n u n a p r e s e n z a i n t e r n a z i o n a l e i n c o s t a n t e c r e s c i t a , a t t r a v e r s o i l p r o g e t t o A v a n t - s v i l u p p a t o n e l l ’ a m b i t o d e l l ’ i n i z i a t i v a e u r o p e a I p c e i c i s - h a a v v i a t o u n a c o l l a b o r a z i o n e c o n F u l c r u m , e c o s i s t e m a d i p r o v i d e r c l o u d e u r o p e i i m p e g n a t i n e l l a c r e a z i o n e d i i n f r a s t r u t t u r e e s e r v i z i i n t e r o p e r a b i l i , p e r c o s t r u i r e i l c l o u d f e d e r a t o e u r o p e o m u l t i - p r o v i d e r . I l p r o g e t t o n a s c e i n u n m o m e n t o c r u c i a l e p e r i l m e r c a t o e u r o p e o d e l c l o u d c o m p u t i n g c h e n e i p r i m i s e i m e s i d e l 2 0 2 5 h a g e n e r a t o u n g i r o d ’ a f f a r i d i c i r c a 3 6 m i l i a r d i d i e u r o , c o n u n a p r e v i s i o n e d i c r e s c i t a p e r l ’ i n t e r o a n n o d e l 2 4 % s u l 2 0 2 4 . T u t t a v i a , n e g l i u l t i m i o t t o a n n i l a q u o t a d i m e r c a t o d e i c l o u d p r o v i d e r e u r o p e i è s c e s a d a l 2 9 % a l 1 5 % s e g n a n d o l a n e c e s s i t à d i u n n u o v o m o d e l l o i n g r a d o d i g a r a n t i r e c o m p e t i t i v i t à t e c n o l o g i c a . I n q u e s t a d i r e z i o n e s i m u o v e A v a n t c h e n a s c e c o n l ’ o b i e t t i v o d i f a c i l i t a r e l a t r a n s i z i o n e v e r s o u n e c o s i s t e m a c l o u d p i ù d i s t r i b u i t o , a p e r t o , c o l l a b o r a t i v o e v i c i n o a i t e r r i t o r i , c a p a c e d i c o n n e t t e r e p r o v i d e r e i n f r a s t r u t t u r e d i v e r s e , p e r s u p e r a r e l a f r a m m e n t a z i o n e d e l m e r c a t o e u r o p e o e s o d d i s f a r e l e e s i g e n z e d i u n a v a s t a g a m m a d i u t e n t i f i n a l i i n d i v e r s i s e t t o r i . F u l c r u m c o n c r e t i z z a q u e s t a v i s i o n e c o n i l s u o f r a m e w o r k d i f e d e r a z i o n e c h e r i u n i s c e s i s t e m i c l o u d d i s t r i b u i t i g e o g r a f i c a m e n t e a c c e s s i b i l i t r a m i t e m a r k e t p l a c e , t r a c u i u n o r e a l i z z a t o d a E n g i n e e r i n g c h e c o n t r i b u i r à a n c h e c o n a l t r e s o l u z i o n i d i g i t a l i . L a c o l l a b o r a z i o n e t r a E n g i n e e r i n g e F u l c r u m a c c e l e r a l ’ a d o z i o n e d i u n c l o u d s o v r a n o e u r o p e o m u l t i - p r o v i d e r e f a v o r i s c e l ’ i n c o n t r o t r a d o m a n d a e o f f e r t a , c o n s e n t e n d o a i d i v e r s i o p e r a t o r i d i p r o p o r r e i p r o p r i s e r v i z i a g l i u t e n t i f i n a l i i n m o d o i n t e g r a t o . G r a n d i e p i c c o l i p r o v i d e r l a v o r a n o i n s i e m e p e r o f f r i r e s e r v i z i d i g i t a l i d i q u a l i t à , p i ù s e m p l i c i d a u s a r e e a l l a p o r t a t a d i t u t t i . U n m o d e l l o q u e s t o c h e d à a t u t t e l e p m i e u r o p e e l a p o s s i b i l i t à d i a c c e d e r e a s e r v i z i d i c l o u d a v a n z a t i a c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e v a n t a g g i o s e i n c r e m e n t a n d o l a p r o p r i a c a p a c i t à d i i n n o v a z i o n e e l ’ i n t e g r a z i o n e n e i m e r c a t i g l o b a l i . " A t t r a v e r s o i l p r o g e t t o A v a n t - h a d i c h i a r a t o G i o v a n n i F r a t t i n i , t e c h n i c a l m a n a g e r d i E n g i n e e r i n g - E n g i n e e r i n g i n t e n d e d i m o s t r a r e l ’ e f f i c a c i a d e l l e r i s o r s e c l o u d d i s t r i b u i t e e f e d e r a t e . N o n s o l o q u e s t o a p p r o c c i o o f f r e a i p a r t e c i p a n t i a l p r o g e t t o u n ’ a l t e r n a t i v a s o v r a n a e f l e s s i b i l e , m a r i u n i s c e a n c h e l e p m i e u r o p e e p e r f o r n i r e s e r v i z i c l o u d c o m p e t i t i v i , s i c u r i e i n t e g r a t i . Q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e t r a s f o r m a i p r i n c i p i d i t r a s p a r e n z a , i n t e r o p e r a b i l i t à e s o v r a n i t à i n u n a r e a l e i m p l e m e n t a z i o n e , g a r a n t e n d o l a s i c u r e z z a d e i d a t i , i l d i a l o g o t r a s i s t e m i d i v e r s i e i l p i e n o c o n t r o l l o d e l l e i n f o r m a z i o n i d a p a r t e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i e u r o p e e " . " L ’ i n t e g r a z i o n e d e l f r a m e w o r k d i F u l c r u m c o m e t e s t b e d a g i l e p e r i l p r o g e t t o I p c e i C i s d i E n g i n e e r i n g c o n s e n t e a e n t r a m b e l e p a r t i d i i t e r a r e p i ù v e l o c e m e n t e , v a l i d a r e i n a m b i e n t i r e a l i , a p p r e n d e r e d i p i ù e a r r i v a r e s u l m e r c a t o i n t e m p i p i ù r a p i d i " , h a a f f e r m a t o E m i l e C h a l o u h i d i F u l c r u m . " I l n o s t r o a p p r o c c i o c r e a u n m o d e l l o d i f e d e r s c a l e r , b a s a t o s u s o f t w a r e o p e n - s o u r c e , p r o g e t t a t o p e r r a f f o r z a r e l a c o m p e t i t i v i t à e u r o p e a e s u p p o r t a r e a l t e r n a t i v e a g l i h y p e r s c a l e r g l o b a l i , f a c e n d o d a p o n t e t r a l ’ i n n o v a z i o n e d a l b a s s o e g l i o b i e t t i v i d i p o l i c y s u l a r g a s c a l a " . S o s t e n u t o d a C i s p e ( C l o u d i n f r a s t r u c t u r e s e r v i c e p r o v i d e r s o f E u r o p e ) , i l p r o g e t t o r a p p r e s e n t a u n ’ i n i z i a t i v a f a r o p e r l a c o l l a b o r a z i o n e e u r o p e a n e l l e i n f r a s t r u t t u r e c l o u d . " Q u e s t a p a r t n e r s h i p - h a d i c h i a r a t o F r a n c i s c o M i n g o r a n c e , s e g r e t a r i o g e n e r a l e d i C i s p e - d i m o s t r a c h e u n v e r o c l o u d f e d e r a t o e u r o p e o n o n è u n ’ u t o p i a : s t a g i à d i v e n t a n d o r e a l t à . I n v e c e d i r e p l i c a r e i l m o d e l l o c e n t r a l i z z a t o d e g l i h y p e r s c a l e r , s t i a m o f e d e r a n d o p i ù p r o v i d e r a l l ’ i n t e r n o d i u n f r a m e w o r k a p e r t o , c r e a n d o u n n u o v o t i p o d i c l o u d s o v r a n o e c o l l a b o r a t i v o c h e v a l o r i z z a c o m p e t e n z e e c a p a c i t à g i à p r e s e n t i i n E u r o p a , c o n s e n t e n d o d i c o m p e t e r e s u l a r g a s c a l a " .