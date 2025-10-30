R o m a , 3 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " N e g l i u l t i m i v e n t ’ a n n i l a p o v e r t à e n e r g e t i c a i n I t a l i a h a c o l p i t o i n m e d i a l ’ 8 % d e l l e f a m i g l i e , m a n e l 2 0 2 3 i l d a t o è s a l i t o a l 9 % , c o n u n a u m e n t o d e l l ’ 1 , 3 % r i s p e t t o a l l ’ a n n o p r e c e d e n t e " . L o h a a f f e r m a t o P a o l a V a l b o n e s i , p r e s i d e n t e d e l l ' O s s e r v a t o r i o I t a l i a n o s u l l a p o v e r t à e n e r g e t i c a ( O i p e ) , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l v o l u m e “ P o v e r t à e n e r g e t i c a e a c c e s s o e q u o a l l ’ e n e r g i a : u n a r i f l e s s i o n e s u l l a s o c i e t à c o n t e m p o r a n e a ” , r e a l i z z a t o d a l l a F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à L u i s s . " L ’ O s s e r v a t o r i o I t a l i a n o s u l l a P o v e r t à E n e r g e t i c a s t a l a v o r a n d o p e r r e n d e r e q u e s t a m i s u r a z i o n e p i ù g r a n u l a r e , c o s ì d a i n d i v i d u a r e i l r i s c h i o a n c h e a l i v e l l o m e t r o p o l i t a n o e o r i e n t a r e p o l i t i c h e p i ù m i r a t e . U n u l t e r i o r e f o c u s s u c u i s t i a m o l a v o r a n d o è q u e l l o s u l l e e d i l i z i a r e s i d e n z i a l e p u b b l i c a , q u i n d i s u l l e c a s e p o p o l a r i , p e r c h é s a p p i a m o c h e l ì c i s o n o l e f a m i g l i e p i ù v u l n e r a b i l i e s t i a m o c e r c a n d o d i c a p i r e q u a l i s o n o g l i i n t e r v e n t i d a f a r e . I n q u e s t i c o n t e s t i l ’ e f f i c i e n t a m e n t o e n e r g e t i c o p u ò g e n e r a r e b e n e f i c i a m b i e n t a l i e u n r i s p a r m i o d i r e t t o " .