Roma, 30 ott. - (Adnkronos) - "Negli ultimi ventanni la povertà energetica in Italia ha colpito in media l8% delle famiglie, ma nel 2023 il dato è salito al 9%, con un aumento dell1,3% rispetto allanno precedente". Lo ha affermato Paola Valbonesi, presidente dell'Osservatorio Italiano sulla povertà energetica (Oipe), in occasione della presentazione del volume Povertà energetica e accesso equo allenergia: una riflessione sulla società contemporanea, realizzato dalla Fondazione Banco dellenergia in collaborazione con lUniversità Luiss. "LOsservatorio Italiano sulla Povertà Energetica sta lavorando per rendere questa misurazione più granulare, così da individuare il rischio anche a livello metropolitano e orientare politiche più mirate. Un ulteriore focus su cui stiamo lavorando è quello sulle edilizia residenziale pubblica, quindi sulle case popolari, perché sappiamo che lì ci sono le famiglie più vulnerabili e stiamo cercando di capire quali sono gli interventi da fare. In questi contesti lefficientamento energetico può generare benefici ambientali e un risparmio diretto".