R o m a , 3 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L a L u i s s è i m p e g n a t a d a a n n i n e l l o s t u d i o e n e l l a f o r m a z i o n e p e r m i g l i o r a r e l e c o m p e t e n z e n e l l a g e s t i o n e e n e r g e t i c a , p e r a c c o m p a g n a r e l o s v i l u p p o d e l l e i m p r e s e e d i t u t t i g l i a t t o r i a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . A b b i a m o l a v o r a t o c o n g r a n d e i n t e r e s s e a l t e m a d e l l a p o v e r t à e n e r g e t i c a p e r c h é , u n ' a l t r a d e l l e c a r a t t e r i s t i c h e d e l l a n o s t r a u n i v e r s i t à è q u e l l a d i i m p e g n a r s i a n c h e p e r m i g l i o r a m e n t o d e i r i s u l t a t i d e l l e c o n d i z i o n i a m b i e n t a l i e s o c i a l i . P e r n o i c o n t r i b u i r e a u n a r g o m e n t o d i c o s ì g r a n d e r i l i e v o è s t a t o m o l t o s i g n i f i c a t i v o . ” L o h a d e t t o M a t t e o C a r o l i , p r o f e s s o r e d i g e s t i o n e s o s t e n i b i l e d e l l e i m p r e s e d e l l ’ u n i v e r s i t à L u i s s , i n t e r v e n u t o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l p r i m o v o l u m e s u l l a p o v e r t à e n e r g e t i c a , r e a l i z z a t o d a l l a F o n d a z i o n e B a n c o d e l l ’ e n e r g i a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l ’ U n i v e r s i t à L u i s s , n e l C a m p u s d e l l ’ A t e n e o .