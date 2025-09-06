C e r n o b b i o , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " C r e d i a m o c h e i l m o d e l l o d e l p a r t e n a r i a t o P u b b l i c o - P r i v a t o , o s s i a i l p r o j e c t f i n a n c i n g , r a p p r e s e n t i l a s o l u z i o n e p i ù e f f i c a c e p e r r i l a n c i a r e g l i i n v e s t i m e n t i s u l l ’ i d r o e l e t t r i c o . I n a l t e r n a t i v a s i p o t r e b b e v a l u t a r e u n a ‘ q u a r t a v i a ’ , o s s i a l a r i a s s e g n a z i o n e d e l l e c o n c e s s i o n i a g l i a t t u a l i c o n c e s s i o n a r i a f r o n t e d i u n p i a n o i n d u s t r i a l e e u n a c o m p l e s s i v a a r m o n i z z a z i o n e e d e q u i l i b r i o d e l l ’ a t t u a l e a s s e t t o d e i c a n o n i " . L o h a d e t t o S a l v a t o r e B e r n a b e i , d i r e t t o r e d i G r e e n P o w e r e T h e r m a l G e n e r a t i o n d i E n e l , o s p i t e o g g i a l F o r u m d i C e r n o b b i o , p r e s e n t a n d o u n o s t u d i o s u l l ' e n e r g i a i d r o e l e t t r i c a , r e a l i z z a t o d a l g r u p p o e l e t t r i c o c o n T e h a . " Q u e s t e s o l u z i o n i , s e c o n d o l o s t u d i o T e h a , c o n s e n t i r e b b e r o d i i n c r e m e n t a r e g l i a t t u a l i i n v e s t i m e n t i , f i n o a 1 6 m i l i a r d i a g g i u n t i v i , c r e a n d o n u o v i p o s t i d i l a v o r o e i n c r e m e n t a n d o l a p r o d u z i o n e i d r o e l e t t r i c a f i n o a l 1 0 % . A l c o n t r a r i o , i l r i s c h i o , i n a s s e n z a d i u n a d e c i s i o n e , è q u e l l o d i r i t a r d a r e i l p i a n o d i i n v e s t i m e n t i f i n o a 6 a n n i , c o n c o n s e g u e n t i i m p a t t i n e g a t i v i p e r t u t t o i l s i s t e m a " , h a d e t t o a n c o r a B e r n a b e i . " L ’ i d r o e l e t t r i c o - h a s o t t o l i n e a t o - è u n a t e c n o l o g i a a p r e v a l e n z a d i c o s t i f i s s i , c h e r i c h i e d e e l e v a t e c o m p e t e n z e t e c n i c h e , c a p i t a l i i n g e n t i s i a i n f a s e d i i n v e s t i m e n t o i n i z i a l e c h e d i m a n t e n i m e n t o , e p r e s e n t a q u i n d i l u n g h i t e m p i d i r i t o r n o d e l l ’ i n v e s t i m e n t o . A q u e s t i c o s t i s i s o m m a n o p o i i c a n o n i , c h e n e g l i u l t i m i a n n i s o n o a u m e n t a t i f i n o a s e i v o l t e . L a p r o d u z i o n e i d r o e l e t t r i c a è i n o l t r e c a r a t t e r i z z a t a d a u n a i m p o r t a n t e v a r i a b i l i t à , c o n p e r i o d i d i s i c c i t à s e m p r e p i ù f r e q u e n t i c h e i m p a t t a n o f o r t e m e n t e s u l l a p r o d u z i o n e " . " M o l t o s p e s s o s i d e s c r i v e l ’ I t a l i a c o m e u n P a e s e c h i u s o a l l a c o n c o r r e n z a m a v o r r e i r i c o r d a r e c h e i l s e t t o r e d e l l ’ e n e r g i a è t u t t ’ a l t r o c h e c h i u s o e c h e v e d e l a p r e s e n z a d i o l t r e 7 0 0 o p e r a t o r i s u l m e r c a t o " . B e r n a b e i h a p o i a g g i u n t o c h e " l ’ I t a l i a è l ’ u n i c o P a e s e a d a v e r i n t r o d o t t o a l i v e l l o e u r o p e o u n ’ a p e r t u r a c o s ì a m p i a d e l m e r c a t o i d r o e l e t t r i c o i n c h i a v e c o n c o r r e n z i a l e , i n a s s e n z a d i u n f r a m e w o r k n o r m a t i v o a r m o n i z z a t o e d i u n a r e a l e r e c i p r o c i t à t r a g l i S t a t i m e m b r i . U n a s c e l t a c h e r i s c h i a d i f a r r i m a n e r e l ’ I t a l i a p r e d a d i s p e c u l a z i o n e d i e m e t t e r e i n d i s c u s s i o n e l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a n a z i o n a l e " . " L a f l e s s i b i l i t à e p r o g r a m m a b i l i t à d e l l ’ i d r o è f o n d a m e n t a l e p e r l a s t a b i l i t à d e l l a r e t e e l e t t r i c a c h e , n o n v a d i m e n t i c a t o , è t r a l e p i ù e f f i c i e n t i e c o n u n c o s t o p e r l ’ u t e n t e f i n a l e t r a i p i ù b a s s i d ’ E u r o p a " . H a c o n c l u s o