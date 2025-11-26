R o m a , 2 6 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - L a X V I I C o n f e r e n z a n a z i o n a l e s u l l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a o r g a n i z z a t a d a g l i A m i c i d e l l a T e r r a h a a p e r t o i l a v o r i p o n e n d o a l c e n t r o l ’ e s i g e n z a d i r e s e t t a r e l e p o l i t i c h e e u r o p e e . “ L ’ a n a l i s i d e i d a t i e d e i r i s u l t a t i r a g g i u n t i d a l l ’ U n i o n e E u r o p e a e v i d e n z i a c o n c h i a r e z z a u n a v e r i t à o r m a i d i f f i c i l m e n t e c o n t e s t a b i l e : i l p e r c o r s o d e l i n e a t o d a l l ’ E u r o p e a n G r e e n D e a l s i è r i v e l a t o i n e f f i c a c e e c o n t r a d d i t t o r i o - a f f e r m a l a p r e s i d e n t e d e g l i A m i c i d e l l a T e r r a M o n i c a T o m m a s i - P e r c h i , c o m e A m i c i d e l l a T e r r a , h a e s p r e s s o f i n d a l l ’ i n i z i o p o s i z i o n i c r i t i c h e v e r s o l ’ i m p i a n t o d e l G r e e n D e a l , i l s u o f a l l i m e n t o n o n r a p p r e s e n t a u n a s o r p r e s a . M a o g g i , c o n u n a c o n s a p e v o l e z z a p i ù d i f f u s a a n c h e s u l p i a n o i s t i t u z i o n a l e , c o m e t e s t i m o n i a n o l e r e c e n t i d i c h i a r a z i o n i d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , d i v e n t a i m p r e s c i n d i b i l e a v v i a r e u n a r i f l e s s i o n e b a s a t a s u f a t t i , d a t i e r e s p o n s a b i l i t à p o l i t i c h e ” . " P e r s u p e r a r e l ' i m p a s s e e u r o p e a n o n b a s t a c o r r e g g e r e i l i m i t i d e l G r e e n D e a l : o c c o r r e a b b a n d o n a r n e l ’ i m p o s t a z i o n e i d e o l o g i c a , f o n d a t a s u u n a p p r o c c i o c a t a s t r o f i s t a a l c a m b i a m e n t o c l i m a t i c o e s e m p r e p i ù c o n d i z i o n a t o d a l l e s t r a t e g i e e c o n o m i c h e e g e o p o l i t i c h e d e l l a C i n a " , o s s e r v a n o g l i A m i c i d e l l a T e r r a p e r i q u a l i " è n e c e s s a r i o r i l a n c i a r e l e p o l i t i c h e e n e r g e t i c o - c l i m a t i c h e e u r o p e e c o n u n a n u o v a i m p o s t a z i o n e b a s a t a s u n e u t r a l i t à t e c n o l o g i c a , o b i e t t i v i r e a l i s t i c i e p r i o r i t à a l l ’ e f f i c i e n z a e n e r g e t i c a , v a l o r i z z a n d o i l r u o l o d e l l e p o m p e d i c a l o r e , d e l t e l e r i s c a l d a m e n t o , d e l r e c u p e r o e n e r g e t i c o d e i r i f i u t i , d i b i o c a r b u r a n t i , e m a s s i m i z z a n d o l e s i n e r g i e c o n l e f i l i e r e i n d u s t r i a l i i t a l i a n e e d e u r o p e e " . P e r M a t t e o C i m e n t i , p r e s i d e n t e d i A s s o g a s l i q u i d i - F e d e r c h i m i c a , “ è u r g e n t e r i v e d e r e i l q u a d r o n o r m a t i v o e u r o p e o p e r c o n s e n t i r e u n a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a r e a l m e n t e s o s t e n i b i l e . L e i m p r e s e n o s t r e a s s o c i a t e s t a n n o i n v e s t e n d o i n b i o G p l , D m e r i n n o v a b i l e e b i o G n l , m a s e r v o n o r e g o l e c h i a r e e f l e s s i b i l i c h e v a l o r i z z i n o i b i o c a r b u r a n t i n e l l ' u t i l i z z o f i n a l e s i a p e r l a m o b i l i t à l e g g e r a e p e s a n t e s i a p e r i l s e t t o r e r e s i d e n z i a l e " . " C h i e d i a m o c h e i l p r o c e s s o d i r e v i s i o n e d e i r e g o l a m e n t i c o m u n i t a r i s u l l e e m i s s i o n i d i C O 2 s i a r a p i d o , e l i m i n i i l b a n d o d e i m o t o r i a c o m b u s t i o n e i n t e r n a e i n t r o d u c a i l ' c a r b o n c o r r e c t i o n f a c t o r ' p e r r i c o n o s c e r e i l c o n t r i b u t o d e i c a r b u r a n t i r i n n o v a b i l i - a f f e r m a C i m e n t i - A l l o s t e s s o t e m p o , a n c h e n e l s e t t o r e r e s i d e n z i a l e è f o n d a m e n t a l e a d o t t a r e u n a p p r o c c i o p r a g m a t i c o : l e m o d e r n e c a l d a i e a c o n d e n s a z i o n e a l i m e n t a t e d a g a s r i n n o v a b i l i c o n s e n t o n o d i r a g g i u n g e r e i t a r g e t d e l l a d i r e t t i v a E p b d c o n c o s t i m o l t o p i ù c o n t e n u t i e s e n z a d i s a g i p e r i c o n s u m a t o r i , d i m o s t r a n d o c h e l a d e c a r b o n i z z a z i o n e p u ò e s s e r e p e r s e g u i t a c o n s o l u z i o n i t e c n o l o g i c h e d i v e r s i f i c a t e e n o n b a s a t e s u u n ’ u n i c a o p z i o n e . S o l o c o s ì s a r à p o s s i b i l e r i d u r r e l e e m i s s i o n i , s o s t e n e r e g l i i n v e s t i m e n t i e g a r a n t i r e s o l u z i o n i a c c e s s i b i l i a i c i t t a d i n i , e v i t a n d o o b i e t t i v i i r r e a l i s t i c i c h e r i s c h i a n o d i p e n a l i z z a r e l ’ E u r o p a e l ’ I t a l i a ” .