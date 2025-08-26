R o m a , 2 6 a g o . - ( A d n k r o n o s ) - C o n u n o s t a n d i n f o r m a t i v o e u n e v e n t o a p e r t o a l p u b b l i c o , a l M e e t i n g d i R i m i n i A c q u i r e n t e U n i c o r a c c o n t a l a s u a e v o l u z i o n e e c o m e c o n t i n u a a t u t e l a r e i c o n s u m a t o r i , i n p a r t i c o l a r e i p i ù d e b o l i . D a l 1 ° l u g l i o 2 0 2 4 è f i n i t a l a ' M a g g i o r T u t e l a ' : u n a s v o l t a c h e h a r i g u a r d a t o m i l i o n i d i f a m i g l i e , c h i a m a t e a o r i e n t a r s i t r a m e r c a t o l i b e r o , t u t e l e g r a d u a l i e s e r v i z i d e d i c a t i a i c o n s u m a t o r i v u l n e r a b i l i . " L a s f i d a – h a s p i e g a t o l ' A m m i n i s t r a t o r e D e l e g a t o G i u s e p p e M o l e s – è s t a t a c o m u n i c a r e i n m o d o s e m p l i c e c o n c e t t i c o m p l e s s i , p e r a c c o m p a g n a r e i c i t t a d i n i i n u n c a m b i a m e n t o e p o c a l e " . D a q u i l a c a m p a g n a # F a c c i a m o l u c e , d i f f u s a s u t v , r a d i o , s t a m p a e s o c i a l . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è r i v o l t a a i c o n s u m a t o r i p i ù f r a g i l i : o v e r 7 5 , f a m i g l i e c o n I S E E b a s s o , p e r s o n e c o n g r a v i p r o b l e m i d i s a l u t e o r e s i d e n t i i n a r e e d i s a g i a t e . P e r l o r o , A c q u i r e n t e U n i c o a s s i c u r a f o r n i t u r e a p r e z z i e q u i e t r a s p a r e n t i , s f r u t t a n d o s t r u m e n t i c o m e i c o n t r a t t i d i l u n g o t e r m i n e p e r p r o t e g g e r l i d a l l e o s c i l l a z i o n i d e l m e r c a t o . A c c a n t o a q u e s t o , i c i t t a d i n i h a n n o o g g i a d i s p o s i z i o n e s t r u m e n t i d i g i t a l i c o m e i l P o r t a l e O f f e r t e , i l P o r t a l e C o n s u m i e l o S p o r t e l l o p e r i l C o n s u m a t o r e , u t i l i p e r c o n f r o n t a r e t a r i f f e , m o n i t o r a r e i c o n s u m i e r i s o l v e r e c o n t r o v e r s i e i n m o d o r a p i d o . S u l f r o n t e t e c n o l o g i c o , E g i s L i g o r i o - R e s p o n s a b i l e d e l l ' U n i t à S i s t e m a I n f o r m a t i v o I n t e g r a t o - h a p o s t o l ’ a c c e n t o s u l l a p i a t t a f o r m a c h e g e s t i s c e m i l i a r d i d i d a t i t r a f o r n i t o r i , d i s t r i b u t o r i e u t e n t i . " I l n o s t r o i m p e g n o p r i n c i p a l e è l a s i c u r e z z a – h a s o t t o l i n e a t o – c o n i n v e s t i m e n t i i n c y b e r s e c u r i t y , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e f o r m a z i o n e d e l p e r s o n a l e " . L a p r o t e z i o n e , p e r ò , n o n è s o l o c o m p i t o d e l l e i s t i t u z i o n i . I c i t t a d i n i d e v o n o f a r e l a l o r o p a r t e , i m p a r a n d o a r i c o n o s c e r e p o s s i b i l i t r u f f e e a d i f f i d a r e d i c h i c h i e d e d a t i p e r s o n a l i i n m o d o s o s p e t t o . " S o l o l a v o r a n d o i n s i e m e – h a c o n c l u s o L i g o r i o – p o s s i a m o c o s t r u i r e u n m e r c a t o d e l l ’ e n e r g i a p i ù s i c u r o , t r a s p a r e n t e e a m i s u r a d i c i t t a d i n o " .