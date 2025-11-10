R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A g s m A i m E n e r g i a , s o c i e t à d e l G r u p p o A g s m A i m , a n n u n c i a i l p e r f e z i o n a m e n t o d e l l ’ o p e r a z i o n e d i a c q u i s i z i o n e d e l G r u p p o G l o b a l P o w e r ( G l o b a l P o w e r S . p . A . e G l o b a l P o w e r P l u s S . r . l . ) d a V i t t o r i a S r l . I l G r u p p o G l o b a l P o w e r è a t t i v o n e l l a v e n d i t a d i e n e r g i a e l e t t r i c a e g a s , c o n c i r c a 5 0 . 0 0 0 p u n t i d i f o r n i t u r a s u t u t t o i l t e r r i t o r i o i t a l i a n o . G l o b a l P o w e r è u n o p e r a t o r e s t o r i c o n e l s e t t o r e e n e r g e t i c o i t a l i a n o , c h e o p e r a d a l 2 0 0 4 c o n u n a f o r t e p r e s e n z a n e l l a P u b b l i c a A m m i n i s t r a z i o n e – o l t r e 1 . 0 0 0 C o m u n i s e r v i t i i n t u t t a I t a l i a – , n e l m e r c a t o r e s e l l i n g e n e l r e t a i l c o n u n ’ o f f e r t a d e d i c a t a a n c h e a p r i v a t i e p m i a t t r a v e r s o l a s o c i e t à c o n t r o l l a t a G l o b a l P o w e r P l u s . L ’ o p e r a z i o n e d i a c q u i s i z i o n e r a p p r e s e n t a u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o n e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a d e l G r u p p o A g s m A i m , i n l i n e a c o n l e d i r e t t r i c i s t r a t e g i c h e d e l P i a n o I n d u s t r i a l e 2 0 2 5 – 2 0 3 0 , c h e p u n t a a r a f f o r z a r e i l r u o l o d e l G r u p p o c o m e m u l t i u t i l i t y l e a d e r s u s c a l a n a z i o n a l e n e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a . L ’ o p e r a z i o n e c o n t r i b u i r à a l p i a n o d i r a f f o r z a m e n t o t e r r i t o r i a l e e a m p l i a m e n t o d e l l a b a s e c o m m e r c i a l e d e l G r u p p o v e r s o i l t a r g e t d i 1 , 2 m i l i o n i d i c l i e n t i a l 2 0 3 0 . L ’ a c q u i s i z i o n e d i G l o b a l P o w e r a l l ’ i n t e r n o d e l l a n o s t r a s o c i e t à c o m m e r c i a l e A g s m A i m E n e r g i a c o n f e r m a l a f o r t e v o l o n t à d e l n o s t r o G r u p p o d i e s p a n d e r s i c o m m e r c i a l m e n t e i n t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e ” , c o m m e n t a F e d e r i c o T e s t a , p r e s i d e n t e d e l G r u p p o A g s m A i m . “ I l n o s t r o G r u p p o h a u n p i a n o i n d u s t r i a l e a m b i z i o s o c h e n o n s o l o g u a r d a a l l e s f i d e d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a c o n l o s v i l u p p o d i i m p i a n t i a f o n t i r i n n o v a b i l i : v o g l i a m o a n c h e e s s e r e u n p a r t n e r a f f i d a b i l e a l d i l à d e i n o s t r i t e r r i t o r i s t o r i c i d i r i f e r i m e n t o p e r p o t e r c o s ì o f f r i r e a s e m p r e p i ù c i t t a d i n i l a q u a l i t à d e i n o s t r i p r o d o t t i ” . “ L ’ i n g r e s s o d e l G r u p p o G l o b a l P o w e r r a p p r e s e n t a u n a l t r o p a s s o d e c i s i v o n e l p e r c o r s o d i c r e s c i t a d e l i n e a t o d a l n o s t r o p i a n o i n d u s t r i a l e p r e s e n t a t o n e i m e s i s c o r s i ” , s p i e g a A l e s s a n d r o R u s s o , c o n s i g l i e r e d e l e g a t o d e l G r u p p o A g s m A i m . “ Q u e s t a o p e r a z i o n e c o n f e r m a l a s o l i d i t à d e l l a n o s t r a v i s i o n e e l a c a p a c i t à d e i n o s t r i c o l l a b o r a t o r i d i t r a d u r r e g l i o b i e t t i v i f i s s a t i i n r i s u l t a t i c o n c r e t i . G r a z i e a q u e s t a i n t e g r a z i o n e , a m p l i a m o i l n o s t r o p e r i m e t r o c o m m e r c i a l e e r a f f o r z i a m o l a p r e s e n z a s u l t e r r i t o r i o a v v i c i n a n d o c i a l l a c o p e r t u r a n a z i o n a l e c o m p l e t a . L a c r e s c i t a d e l n o s t r o G r u p p o n o n p u ò c h e p a s s a r e d a i n v e s t i m e n t i s t r a t e g i c i c o m e q u e s t o e d a l l a c o s t a n t e a t t e n z i o n e a l l a q u a l i t à e a l l ’ i n n o v a z i o n e ” . “ O g g i s i p o r t a a c o m p i m e n t o , n e l m i g l i o r e d e i m o d i , u n p e r c o r s o v e n t e n n a l e c h e h a v i s t o i l G r u p p o G l o b a l P o w e r p o s i z i o n a r s i c o m e i m p o r t a n t e o p e r a t o r e a l i v e l l o n a z i o n a l e d e l s e t t o r e e n e r g i a e g a s ” , d i c h i a r a L u c a D e R o s a , C e o d i G l o b a l P o w e r . “ C i i n t e g r i a m o i n u n a r e a l t à t e r r i t o r i a l m e n t e a t t i g u a , s t r u t t u r a t a e i n f o r t e c r e s c i t a q u a l e i l g r u p p o A g s m A i m , c h e c i p e r m e t t e r à d i v a l o r i z z a r e a p p i e n o i l k n o w - h o w e l ’ e s p e r i e n z a a c c u m u l a t i i n q u e s t i a n n i , p a r t e c i p a n d o a t t i v a m e n t e a l r a g g i u n g i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i f i s s a t i d a l p i a n o i n d u s t r i a l e ” . N e l c o n t e s t o d e l l ’ o p e r a z i o n e A g s m A i m E n e r g i a è s t a t a a s s i s t i t a d a l l o S t u d i o T o d a r e l l o i n q u a l i t à d i a d v i s o r l e g a l e , d a l l o s t u d i o A n d P a r t n e r s T a x a n d L a w F i r m , i n q u a l i t à d i a d v i s o r c o n t a b i l e , f i s c a l e e a c c i s e , n e l l e p e r s o n e d i P i e t r o B r a c c o , G i u l i a G i a c c h e t t i , S t e f a n o V e r s i n o , F a b i o B e r t u c c i , M a r c o C o l e t t a , G i u s e p p e L a n o t t e , G i u l i a C r i s t i n i , F r a n c e s c o G i o t t a e A n d r e a Z i a c o . P e r g l i a s p e t t i f i n a n z i a r i , i l s u p p o r t o è s t a t o f o r n i t o d a l t e a m i n t e r n o d i B u s i n e s s D e v e l o p m e n t n e l l e p e r s o n e d i A n d r e a M o l i n a r i e F a b r i z i o O r r ù , s u p p o r t a t i d a l l e g a l e D a n i e l a A m b r o s i . L a v e n d i t r i c e è s t a t a a s s i s t i t a d a P i r o l a P e n n u t o Z e i & A s s o c i a t i p e r g l i a s p e t t i l e g a l i e c o n t a b i l i c o n n e s s i a l l ’ o p e r a z i o n e e a l l a n e g o z i a z i o n e e r e v i s i o n e d e i c o n t r a t t i r i g u a r d a n t i l a c o m p r a v e n d i t a , c o n u n t e a m c o m p o s t o d a g l i A s s o c i a t e P a r t n e r F e d e r i c o S a l v a t o r e e M a s s i m i l i a n o G o b b i e d a l l ’ A s s o c i a t e F l a v i u s N i c o l a e D u c a . G l i a s p e t t i o p e r a t i v i e f i n a n z i a r i s o n o s t a t i s e g u i t i d a D e l o i t t e n e l l e p e r s o n e d e l l ’ E q u i t y P a r t n e r C l a u d i o S c a r d o v i , i l S e n i o r D i r e c t o r M a r i o C i u n f r i n i e d a l l ’ A s s o c i a t e M a t t i a G a t t i , u n i t a m e n t e a L u c a D e R o s a , C E O d e l G r u p p o G P , d a l C F O A l b e r t o B e r s a n i n i e d a l L e g a l e E r i k a C o i n .