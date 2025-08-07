( A d n k r o n o s ) - I l m e r c a t o a p p r e z z a i l b u y b a c k d i E n e l , f o r t e m e n t e v o l u t o d a F l a v i o C a t t a n e o . L ' o b i e t t i v o d i c h i a r a t o , i n e s t r e m a s i n t e s i , è p e r m e t t e r e a g l i a z i o n i s t i d i a g g i u n g e r e u l t e r i o r e v a l o r e a l l a l o r o q u o t a a z i o n a r i a , c h e s i s o m m a a i t r a d i z i o n a l i d i v i d e n d i . A t t r a v e r s o i l b u y b a c k e i l p r e v i s t o s u c c e s s i v o a n n u l l a m e n t o d e l l e a z i o n i p r o p r i e a c q u i s t a t e n e l p r o g r a m m a , l a s o c i e t à e l e t t r i c a h a s c e l t o d i g e n e r a r e u n v a l o r e s u p p l e m e n t a r e p e r g l i i n v e s t i t o r i c h e h a n n o p u n t a t o s u l G r u p p o g u i d a t o d a F l a v i o C a t t a n e o . U n a s t r a t e g i a c h e p u n t a a r a f f o r z a r e l a f i d u c i a e l ’ a t t r a t t i v i t à d e l t i t o l o . I l p r o g r a m m a d i b u y b a c k è s t a t o c o m u n i c a t o c o n t e s t u a l m e n t e a l l ’ a p p r o v a z i o n e d e i c o n t i d e l p r i m o s e m e s t r e 2 0 2 5 , c h e l ’ a z i e n d a h a c o m u n i c a t o a f i n e l u g l i o , r e n d e n d o n e n o t e l e c i f r e : u n e s b o r s o c o m p l e s s i v o f i n o a 1 m i l i a r d o d i e u r o , e n t r o e n o n o l t r e i l 3 1 d i c e m b r e 2 0 2 5 , p e r u n n u m e r o m a s s i m o d i a z i o n i i n o g n i c a s o n o n s u p e r i o r e a 4 9 5 m i l i o n i , e q u i v a l e n t i a c i r c a i l 4 , 8 7 % d e l c a p i t a l e d e l l a s o c i e t à . L ’ o p e r a z i o n e è s t a t a g r a d i t a d a g l i o p e r a t o r i f i n a n z i a r i , c o m e B a r c l a y s . L a b a n c a i n t e r n a z i o n a l e b r i t a n n i c a h a s c r i t t o c h e i l r i a c q u i s t o d i a z i o n i p r o p r i e p e r m e t t e r à d i “ r i c e v e r e u n a s i g n i f i c a t i v a a t t e n z i o n e p o s i t i v a , i n q u a n t o s u p e r a l ’ i m p o r t o p r e v i s t o p e r i l 2 0 2 5 ” . I n o l t r e , s o t t o l i n e a s e m p r e B a r c l a y s , “ i l s o s t a n z i a l e m i g l i o r a m e n t o d e l l ’ u t i l e n e t t o o r d i n a r i o d e l s e c o n d o t r i m e s t r e 2 0 2 5 d i c i r c a i l 1 2 % e l ’ a d e g u a m e n t o d e l l a g u i d a n c e d i E n e l p e r l ’ u t i l e n e t t o d e l 2 0 2 5 v e r s o u n l i v e l l o p i ù a l t o , d o v r e b b e r o e s s e r e a c c o l t i f a v o r e v o l m e n t e ” . E d i f f i c i l m e n t e p o t r e b b e e s s e r e a l t r i m e n t i . I l r i a c q u i s t o a z i o n a r i o a n n u n c i a t o d a l l ’ u t i l i t y v i e n e g i u d i c a t o u n s e g n a l e p i u t t o s t o c h i a r o d e l l a s o l i d i t à f i n a n z i a r i a d e l l a s o c i e t à e d e l l a v i s i o n e d i l u n g o t e r m i n e d e l l ’ a z i e n d a a m m i n i s t r a t a d a F l a v i o C a t t a n e o e r a p p r e s e n t a u n a s t r a t e g i a m i r a t a a n c h e a s o s t e n e r e l a d i r e z i o n e i n d u s t r i a l e . Q u e s t a i n i z i a t i v a , n e l l e a s p e t t a t i v e , n o n s o l o o f f r e u n b e n e f i c i o i m m e d i a t o a g l i a z i o n i s t i , m a g e t t a a n c h e l e b a s i p e r u n a c r e s c i t a s o s t e n i b i l e d e l v a l o r e n e l t e m p o , c o n s o l i d a n d o l a p o s i z i o n e d e l l ’ a z i e n d a c o m e i m p r e s a r e s i l i e n t e e i n n o v a t i v a n e l p a n o r a m a e n e r g e t i c o g l o b a l e . A l d i l à d i u n d i v i d e n d o g i à s o l i d o ( i l d i v i d e n d p e r s h a r e m i n i m o è f i s s a t o a 0 , 4 6 e u r o p e r a z i o n e n e l 2 0 2 5 ) , c o m e è n o t o , u n p i a n o d i b u y b a c k è d i n o r m a a c c o l t o p o s i t i v a m e n t e d a g l i i n v e s t i t o r i , a m a g g i o r r a g i o n e s e v i e n e a s s o c i a t o c o n u n s u c c e s s i v o a n n u l l a m e n t o d e l l e a z i o n i a c q u i s t a t e c o n i l p r o g r a m m a . I l c o n c e t t o è s e m p l i c e : t o g l i e n d o u n a “ f e t t a a l l a t o r t a ” , a u m e n t a i n p r o p o r z i o n e i l v a l o r e p e r a z i o n e d e l l e r i m a n e n t i q u o t e . U n a v i s i o n e s t r a t e g i c a c h e c o n s e n t e d i r i d u r r e i l n u m e r o t o t a l e d i a z i o n i i n c i r c o l a z i o n e , f a c e n d o c o s ì a u m e n t a r e l ’ u t i l e p e r a z i o n e ( E P S ) , u n i n d i c a t o r e c h i a v e d e l l a r e d d i t i v i t à a z i e n d a l e . A q u e s t o s i a g g i u n g a c h e i b u y b a c k v e n g o n o s p e s s o i n t e r p r e t a t i c o m e u n s e g n a l e d i f i d u c i a d a p a r t e d e l m a n a g e m e n t , c h e d i m o s t r a d i c r e d e r e n e l l a s o l i d i t à f i n a n z i a r i a e n e l l e p r o s p e t t i v e d i c r e s c i t a d e l l ’ a z i e n d a , r i t e n e n d o i l t i t o l o s o t t o v a l u t a t o e c o n p o s s i b i l i t à d i u l t e r i o r e c r e s c i t a . N e l c a s o d i E n e l , q u e s t a o p e r a z i o n e r a f f o r z a l a p e r c e z i o n e d i s t a b i l i t à e v i s i o n e s t r a t e g i c a d i l u n g o p e r i o d o d a p a r t e d e l g r u p p o . I l r i a c q u i s t o , f o r t e m e n t e v o l u t o d a l t o p m a n a g e r F l a v i o C a t t a n e o , h a l ’ o b i e t t i v o d i g e n e r a r e a n c h e u n a s p i n t a d i r e t t a a l l a d o m a n d a s u l m e r c a t o , c o n t r i b u e n d o a f a r s a l i r e i l p r e z z o d e l l e a z i o n i , a b e n e f i c i o d e g l i s h a r e h o l d e r s e s i s t e n t i . C o m e s t a b i l i t o d a l l ’ A s s e m b l e a d e g l i A z i o n i s t i , c h e s i è t e n u t a i l 2 2 m a g g i o s c o r s o , a i f i n i d e l l ’ e s e c u z i o n e d e l p r o g r a m m a d i b u y b a c k , E n e l c o n f e r i r à l ’ i n c a r i c o a u n i n t e r m e d i a r i o a b i l i t a t o c h e a d o t t e r à l e d e c i s i o n i i n m e r i t o a g l i a c q u i s t i i n p i e n a i n d i p e n d e n z a , e n e l r i s p e t t o d i l i m i t i g i o r n a l i e r i d i p r e z z o e d i v o l u m e c o e r e n t i c o n i r e g o l a m e n t i v i g e n t i . L ’ a v v i o d e l b u y b a c k , i n s o m m a , r a p p r e s e n t a u n s e g n a l e c o n c r e t o d e l l a f i d u c i a r i p o s t a n e l l a t r a i e t t o r i a d i c r e s c i t a d i E n e l e n e l l a l e a d e r s h i p s t r a t e g i c a d i F l a v i o C a t t a n e o . I l G r u p p o e n e r g e t i c o s i è t r a l ’ a l t r o c o n f e r m a t o a l v e r t i c e d e l l a c l a s s i f i c a i t a l i a n a d i B r a n d F i n a n c e p e r q u a n t o r i g u a r d a l a f o r z a d e l m a r c h i o t r a l e u t i l i t y . C o n u n r a t i n g A A A + , è l a s o c i e t à p i ù a t t r a t t i v a d e l s e t t o r e p e r i c o n s u m a t o r i i t a l i a n i e , s u s c a l a i n t e r n a z i o n a l e , a l t e r z o p o s t o a l m o n d o d o p o l a c i n e s e S t a t e G r i d e l a f r a n c e s e E D F .