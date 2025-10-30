R o m a , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - D i e c i p r o p o s t e p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e n e l n o s t r o P a e s e . E ' i l c u o r e d e l d o c u m e n t o ' S t r a t e g i e e p r o p o s t e p e r m i g l i o r a r e l a g e s t i o n e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e i n I t a l i a ' , p r e s e n t a t o o g g i a R o m a e r e a l i z z a t o d a T h e E u r o p e a n H o u s e - A m b r o s e t t i c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i V e r t e x P h a r m a c e u t i c a l s . " P a r l a r e o g g i d i e m o g l o b i n o p a t i e , e i n p a r t i c o l a r e d i b e t a - t a l a s s e m i a e d r e p a n o c i t o s i , è i m p o r t a n t e e l o è p a r t i c o l a r m e n t e p e r l ' I t a l i a , u n ' a r e a s t o r i c a m e n t e e n d e m i c a p e r q u e s t e m a l a t t i e - h a s o t t o l i n e a t o R o s s a n a B u b b i c o , S e n i o r C o n s u l t a n t d i T h e E u r o p e a n H o u s e - A m b r o s e t t i - P a r l a r n e s i g n i f i c a a f f r o n t a r e u n a s f i d a c h e r i g u a r d a n o n s o l o l a s a l u t e , m a a n c h e l ' e q u i t à e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l n o s t r o s i s t e m a s a n i t a r i o . I l d o c u m e n t o e l a b o r a t o i n s i e m e a l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e d i r i f e r i m e n t o , c o m e S i t e , A i e o p e G i t n m o , r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o l a c o s t r u z i o n e d i u n n u o v o m o d e l l o n a z i o n a l e d i g o v e r n a n c e , c a p a c e d i g a r a n t i r e u n i f o r m i t à d i a c c e s s o e q u a l i t à n e l l e c u r e " . A t t u a l m e n t e , g l i u n i c i d a t i e p i d e m i o l o g i c i d i s p o n i b i l i s u l l e e m o g l o b i n o p a t i e i n I t a l i a s o n o f r u t t o d i s t i m e d i p r e v a l e n z a o r i l e v a z i o n i p a r z i a l i d a p a r t e d e i s i n g o l i c e n t r i , r i c o r d a u n a n o t a . S e c o n d o g l i u l t i m i d a t i d i s p o n i b i l i , c i r c a 7 m i l a i t a l i a n i s o n o a f f e t t i d a b e t a - t a l a s s e m i a , e a q u e s t i s i a g g i u n g o n o o l t r e 2 . 3 0 0 ( f i n o a 4 . 5 0 0 s e c o n d o a l t r e f o n t i ) c h e s o f f r o n o d i m a l a t t i a d r e p a n o c i t i c a . G l i i m p a t t i s a n i t a r i e s o c i a l i d e l l a p a t o l o g i a s o n o d i g r a n l u n g a s u p e r i o r e s e s i c o n s i d e r a c h e i l 6 , 5 % d e l l a p o p o l a z i o n e i t a l i a n a è p o r t a t o r e d i u n a f o r m a d i d i f e t t o e r e d i t a r i o d i e m o g l o b i n a . P e r m o n i t o r a r e l ' e v o l u z i o n e e p i d e m i o l o g i c a a l i v e l l o n a z i o n a l e e p r o g r a m m a r e a l m e g l i o l ' a s s i s t e n z a s a n i t a r i a p e r q u e s t i p a z i e n t i , g i à n e l 2 0 1 7 è s t a t o i s t i t u i t o u n R e g i s t r o n a z i o n a l e d e l l e t a l a s s e m i e e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e , c h e t u t t a v i a n o n è a n c o r a a t t i v o . " L ' I t a l i a r a p p r e s e n t a u n o d e i p r i n c i p a l i b a c i n i e n d e m i c i e u r o p e i e g l o b a l i p e r l e e m o g l o b i n o p a t i e - e v i d e n z i a G i a n L u c a F o r n i , p r e s i d e n t e d i F o r A n e m i a F o u n d a t i o n E t s , G e n o v a - I f l u s s i m i g r a t o r i d e g l i u l t i m i a n n i , d a a r e e a d a l t a i n c i d e n z a d i e m o g l o b i n o p a t i e , h a n n o s i g n i f i c a t i v a m e n t e a u m e n t a t o i l n u m e r o d e i p a z i e n t i e d e i p o r t a t o r i d i f f o n d e n d o q u e s t e p a t o l o g i e a t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . I l n u m e r o d e i p a z i e n t i d e l l e v a r i e f o r m e d i s i n d r o m i t a l a s s e m i c h e e f a l c e m i c h e , d a i d a t i r i c a v a t i d a u n a s u r v e y d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a t a l a s s e m i e e d e m o g l o b i n o p a t i e ( S i t e ) , s i a t t e s t a i n t o r n o a i 1 0 m i l a p a z i e n t i . E ' t u t t a v i a e v i d e n t e l a n e c e s s i t à c h e i l R e g i s t r o n a z i o n a l e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e s i a f i n a l m e n t e r e s o o p e r a t i v o , c o s ì d a a v e r e d a t i u t i l i p e r l a p i a n i f i c a z i o n e d e l l e s t r a t e g i e d i c u r a e d e g l i i n t e r v e n t i d i p r e v e n z i o n e " . C o n u n d e c r e t o m i n i s t e r i a l e d e l 2 0 2 3 - c o n t i n u a l a n o t a - è s t a t a i s t i t u i t a a n c h e l a R e t e n a z i o n a l e t a l a s s e m i a e a l t r e e m o g l o b i n o p a t i e , c o n l ' o b i e t t i v o d i c o o r d i n a r e i c e n t r i d i r i f e r i m e n t o e d e f i n i r e l i n e e g u i d a e c r i t e r i p e r l ' i d e n t i f i c a z i o n e d e l l e s t r u t t u r e . D i v e r s e R e g i o n i - t r a c u i E m i l i a R o m a g n a , S i c i l i a , P u g l i a , C a l a b r i a e S a r d e g n a - h a n n o f o r m a l i z z a t o u n a r e t e r e g i o n a l e s p e c i f i c a , m e n t r e i n a l t r e , c o m e V e n e t o e P i e m o n t e , l e e m o g l o b i n o p a t i e s o n o i n t e g r a t e n e l l e r e t i e m a t o l o g i c h e o e m a t o - o n c o l o g i c h e p e d i a t r i c h e r e g i o n a l i . I n p a r a l l e l o , m o l t e h a n n o a d o t t a t o s p e c i f i c i p e r c o r s i ( P d t a ) p e r g a r a n t i r e c o n t i n u i t à t r a o s p e d a l e e t e r r i t o r i o e s t a n d a r d d i c u r a u n i f o r m i . A t t u a l m e n t e , s e c o n d o u n a r e c e n t e i n d a g i n e p u b b l i c a t a s u l l a r i v i s t a ' H a e m a t o l o g i c a ' , s o n o o l t r e 1 3 0 l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e e o s p e d a l i e r e c h e h a n n o i n c u r a a l m e n o u n p a z i e n t e c o n e m o g l o b i n o p a t i a . L a d i s t r i b u z i o n e r e g i o n a l e d e i c e n t r i r i l e v a t i r i s u l t a r e l a t i v a m e n t e o m o g e n e a r i s p e t t o a g l i a b i t a n t i , m a d i s o m o g e n e a g u a r d a n d o a i p a z i e n t i s e g u i t i : i l n u m e r o d i c e n t r i p e r 1 0 0 p a z i e n t i è s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e n e l l e r e g i o n i i n c u i l a p r e v a l e n z a è p i ù a l t a , c o m e S a r d e g n a e S i c i l i a , m a a n c h e L o m b a r d i a . " L a r e t e n a z i o n a l e e l e c o l l a b o r a z i o n i t r a g l i e s p e r t i d e l l e d i v e r s e r e t i r e g i o n a l i e d e l l e r e t i d i s o c i e t à s c i e n t i f i c h e s o n o i l m o t o r e d i u n a p r e s a i n c a r i c o e f f i c a c e e o m o g e n e a d e i p a z i e n t i " , a f f e r m a R a f f a e l l a C o l o m b a t t i , c o o r d i n a t o r e d e l g r u p p o d i l a v o r o P a t o l o g i a d e l g l o b u l o r o s s o d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i e m a t o l o g i a e o n c o l o g i a p e d i a t r i c a ( A i e o p ) . " L ' i n c l u s i o n e d i n u m e r o s i c e n t r i h u b r e g i o n a l i c o m e c e n t r i d i e c c e l l e n z a d e l l a E u r o p e a n R e f e r e n c e N e t w o r k ( E r n ) d e d i c a t a a l l e m a l a t t i e e m a t o l o g i c h e r a r e E r n - E u r o B l o o d N e t s o t t o l i n e a l ' o p p o r t u n i t à p r e s e n t e n e l l ' a t t u a l e m o m e n t o s t o r i c o d i c o n d i v i s i o n e d i p r o t o c o l l i e d e f i n i z i o n e d i P d t a c o m u n i c h e c o n s e n t o n o d i s u p e r a r e l e d i s u g u a g l i a n z e t e r r i t o r i a l i e d i a s s i c u r a r e u n a c c e s s o t e m p e s t i v o e a p p r o p r i a t o a l l e c u r e . A c c a n t o a l l e r e t i s e r v o n o p r o g r a m m i i n f o r m a t i v i p e r m e d i c i e p a z i e n t i , p e r c h é s o l o u n a c o n o s c e n z a d i f f u s a p u ò r e n d e r e l a p r e v e n z i o n e , l a d i a g n o s i p r e c o c e e l a p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e r e a l m e n t e e f f i c a c i " . S e n e g l i a n n i S e s s a n t a i p a z i e n t i c o n t a l a s s e m i a m a j o r n o n s o p r a v v i v e v a n o o l t r e i 1 0 - 1 5 a n n i , o g g i l ' a s p e t t a t i v a d i v i t a p u ò s u p e r a r e i 6 0 a n n i . C i o n o n o s t a n t e , p e r m a n g o n o d i f f o r m i t à t e r r i t o r i a l i n e l l a d i s p o n i b i l i t à e n e l l a q u a l i t à d e l l e p r e s t a z i o n i . L a s c a r s a p r e s e n z a d i m o d e l l i o r g a n i z z a t i v i s t r u t t u r a t i s i r i p e r c u o t e s o p r a t t u t t o s u i c e n t r i p i ù g r a n d i , c h e h a n n o i n c a r i c o c i r c a i l 7 0 % d e i p a z i e n t i . I n o l t r e , a c a u s a d e l l a c a r e n z a d i p e r s o n a l e - r i p o r t a l a n o t a - c i r c a i l 2 0 % d e i c e n t r i s p e c i a l i s t i c i d i s p o n e d i u n s o l o m e d i c o , u n f a t t o r e f o r t e m e n t e o s t a t i v o a l l a c o r r e t t a p r e s a i n c a r i c o e g e s t i o n e d e i p a z i e n t i . " L ' e s p e r i e n z a i t a l i a n a n e l l a g e s t i o n e d e l l e e m o g l o b i n o p a t i e è u n e s e m p i o d i e c c e l l e n z a c l i n i c a e s c i e n t i f i c a , c o s t r u i t a s u r i c e r c a , p r e v e n z i o n e e p r e s a i n c a r i c o m u l t i d i s c i p l i n a r e - o s s e r v a F i l o m e n a L o n g o , c o m p o n e n t e d e l C o m i t a t o d i r e t t i v o S i t e - O g g i , t u t t a v i a , l a d i v e r s i t à d e i m o d e l l i r e g i o n a l i i m p o n e u n i m p e g n o c o m u n e p e r a r m o n i z z a r e c r i t e r i e o r g a n i z z a z i o n e d e i c e n t r i , c o s ì d a a s s i c u r a r e a o g n i p a z i e n t e u n a c c e s s o e q u o , u n a c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e e f f i c a c e e s t a n d a r d d i c u r a o m o g e n e i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " . L a d i s p o n i b i l i t à d i n u o v e t e r a p i e c h i e d e " n u o v i p a r a d i g m i : l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a a p r e p o s s i b i l i t à s t r a o r d i n a r i e , m a l a c r e s c e n t e c o m p l e s s i t à d e l l o s c e n a r i o c l i n i c o r i c h i e d e m o d e l l i d i p r e s a i n c a r i c o s e m p r e p i ù i n t e g r a t i - r i m a r c a M a t t i a A l g e r i , r e s p o n s a b i l e U n i t à c l i n i c a d e l G r u p p o i t a l i a n o p e r i l t r a p i a n t o d i m i d o l l o o s s e o , c e l l u l e s t a m i n a l i e m o p o i e t i c h e e t e r a p i a c e l l u l a r e ( G i t m o ) - S o l o l ' e v o l u z i o n e d e i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i , b a s a t a s u l l a v o r o d e l t e a m m u l t i d i s c i p l i n a r e e s u l d i a l o g o c o s t a n t e t r a s p e c i a l i s t i , p u ò t r a d u r r e i l p o t e n z i a l e d e l l e n u o v e c u r e i n b e n e f i c i c o n c r e t i p e r o g n i p a z i e n t e . I n q u e s t o c o n t e s t o , i l t r a p i a n t o l o g o r a p p r e s e n t a u n a f i g u r a c h i a v e n e l c o o r d i n a r e l ' i n t e r a z i o n e t r a l e d i v e r s e f i g u r e e n e l r i d i s e g n a r e l e s t r a t e g i e d i c u r a " . L ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a e o r g a n i z z a t i v a n o n p u ò p r e s c i n d e r e d a u n a r e v i s i o n e d e i p r o g r a m m i f o r m a t i v i , a p a r t i r e d a l l ' i n s e r i m e n t o i n p i a n t a s t a b i l e d i i n s e g n a m e n t i o m o d u l i s p e c i f i c i i n t e m a d i e m o g l o b i n o p a t i e a l l ' i n t e r n o d e i p r o g r a m m i d e i c o r s i d i l a u r e a d i M e d i c i n a e C h i r u r g i a e d e l l e p r o f e s s i o n i s a n i t a r i e , c o s ì c o m e d e l l e s c u o l e d i s p e c i a l i z z a z i o n e d i a r e a m e d i c a . A l l a p r e s e n t a z i o n e d e l d o c u m e n t o s o n o i n t e r v e n u t i a n c h e : F r a n c e s c o Z a f f i n i , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i , S a n i t à d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a ; L u c a C a s t a g n a , v i c e p r e s i d e n t e G i t m o ; I l e n i a M a l a v a s i , c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e A f f a r i s o c i a l i , C a m e r a d e i d e p u t a t i ; F r a n c e s c a M a s i e l l o , r e f e r e n t e d e l m o n i t o r a g g i o d e l l a t e r a p i a t r a s f u s i o n a l e a i p a z i e n t i t a l a s s e m i c i d e l C e n t r o n a z i o n a l e s a n g u e , I s s ; A n g e l a M a s t r o n u z z i , p r e s i d e n t e A i e o p ; R a f f a e l l a O r i g a , p r e s i d e n t e S i t e ; R a o u l R u s s o , c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e B i l a n c i o , S e n a t o .