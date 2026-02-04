R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S i è s v o l t o o g g i n e l l a S a l a R e f e t t o r i o d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i i l c o n v e g n o ' O d o n t o i a t r i a s p e c i a l e n e l s o g g e t t o f r a g i l e ' , p r o m o s s o e o r g a n i z z a t o d a l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i o d o n t o s t o m a t o l o g i a p e r l ' h a n d i c a p ( S i o h ) i n s i e m e a l C n e l ( C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ' e c o n o m i a e d e l l a v o r o ) e a l l a F e d e r a z i o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i e m o f i l i c i ( F e d E m o ) . L ' i n i z i a t i v a - i n f o r m a n o g l i o r g a n i z z a t o r i i n u n a n o t a - r a p p r e s e n t a u n a n u o v a t a p p a d e l p e r c o r s o a v v i a t o l o s c o r s o o t t o b r e a l C n e l d a i 3 s o g g e t t i p r o m o t o r i , c o n l ' o b i e t t i v o d i i n s e r i r e l ' o d o n t o i a t r i a s p e c i a l e n e l P i a n o n a z i o n a l e d e l l a p r e v e n z i o n e ( P n p ) , r i c o n o s c e n d o l a p r e v e n z i o n e e l ' i g i e n e o r a l e c o m e ' c u r a p r i m a r i a ' , f o n d a m e n t a l e p e r r i d u r r e c o m p l i c a n z e , c o s t i s a n i t a r i e d i s u g u a g l i a n z e . C o n q u e s t o a p p u n t a m e n t o S i o h , C n e l e F e d E m o - i n s i e m e a l c o n t r i b u t o d i p r o f e s s i o n i s t i , e n t i e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e i m p e g n a t e n e l l a t u t e l a d e l l e p e r s o n e c o n f r a g i l i t à e d i s a b i l i t à - r i n n o v a n o i l p r o p r i o i m p e g n o e l e p r o p r i e r i c h i e s t e a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , a t t r a v e r s o l ' o n o r e v o l e S i m o n a L o i z z o , c a p o g r u p p o d e l l a X I I C o m m i s s i o n e S a n i t à , a f f i n c h é s i a v v i i l ' i s t i t u z i o n e d i u n t a v o l o t e c n i c o n a z i o n a l e d e d i c a t o a l l a p r e v e n z i o n e e a l l e c u r e o d o n t o i a t r i c h e p e r i s o g g e t t i f r a g i l i . L a s a l u t e o r a l e , c o m e s o t t o l i n e a t o d u r a n t e i l a v o r i , è s t r e t t a m e n t e l e g a t a a l l o s t a t o g e n e r a l e d e l l ' o r g a n i s m o : n e l l e p e r s o n e c o n e m o f i l i a o c o n m a l a t t i e e m o r r a g i c h e c o n g e n i t e , f r a g i l i t à , d i s a b i l i t à e c o n d i z i o n i c l i n i c h e c o m p l e s s e q u e s t a r e l a z i o n e d i v e n t a a n c o r a p i ù r i l e v a n t e . U n p r o b l e m a d e l c a v o o r a l e p u ò a g g r a v a r e p a t o l o g i e s i s t e m i c h e p r e e s i s t e n t i , m e n t r e a l c u n e m a l a t t i e g e n e r a l i p o s s o n o c o m p r o m e t t e r e l a s a l u t e d e l l a b o c c a , r e n d e n d o e s s e n z i a l e u n a p p r o c c i o p r e v e n t i v o e m u l t i d i s c i p l i n a r e . " P e r c h i c o n v i v e c o n u n a m a l a t t i a e m o r r a g i c a c o n g e n i t a , a n c h e u n i n t e r v e n t o o d o n t o i a t r i c o d i r o u t i n e p u ò r i c h i e d e r e c o m p e t e n z e s p e c i f i c h e e u n r a c c o r d o c o s t a n t e c o n i c e n t r i s p e c i a l i s t i c i - s p i e g a C r i s t i n a C a s s o n e , p r e s i d e n t e F e d E m o - R a f f o r z a r e l a p r e v e n z i o n e e d e f i n i r e s t a n d a r d n a z i o n a l i s i g n i f i c a g a r a n t i r e c u r e r e a l m e n t e s i c u r e e a c c e s s i b i l i , s u p e r a n d o d i f f e r e n z e t e r r i t o r i a l i a n c o r a t r o p p o m a r c a t e . I l p e r c o r s o a v v i a t o o g g i r a p p r e s e n t a u n p a s s o c o n c r e t o v e r s o u n a p r e s a i n c a r i c o p i ù s t r u t t u r a t a e a t t e n t a a l l e e s i g e n z e d e l l e p e r s o n e c o n e m o f i l i a , c o n m a l a t t i e e m o r r a g i c h e c o n g e n i t e e , p i ù i n g e n e r a l e , d i t u t t i i s o g g e t t i f r a g i l i " . I l t a v o l o t e c n i c o , i n v i a d i c o s t i t u z i o n e - c h i a r i s c o n o g l i o r g a n i z z a t o r i - m i r a a d e f i n i r e u n m o d e l l o n a z i o n a l e c h e g a r a n t i s c a p e r c o r s i o m o g e n e i d i p r e v e n z i o n e , d i a g n o s i e t r a t t a m e n t o , s u p e r a n d o l e a t t u a l i d i s o m o g e n e i t à t e r r i t o r i a l i . T r a l e l i n e e d i l a v o r o : e l a b o r a r e s t a n d a r d c o n d i v i s i p e r l ' i n c l u s i o n e d e l l ' o d o n t o i a t r i a s p e c i a l e n e l P n p ; s v i l u p p a r e p r o g r a m m i s t r u t t u r a t i d i f o r m a z i o n e e a g g i o r n a m e n t o p e r o d o n t o i a t r i , i g i e n i s t i e t e a m d e d i c a t i a i s o g g e t t i f r a g i l i ; a v v i a r e u n a m a p p a t u r a e p i d e m i o l o g i c a d e i b i s o g n i p e r o r i e n t a r e p o l i t i c h e e r i s o r s e i n m o d o e q u o . " P e r i p a z i e n t i f r a g i l i l a c o l l a b o r a z i o n e t r a o d o n t o i a t r i , i g i e n i s t i d e n t a l i e a l t r e f i g u r e s a n i t a r i e n o n è u n ' o p z i o n e , m a u n a n e c e s s i t à c l i n i c a - a f f e r m a M a r c o M a g i , p a s t - p r e s i d e n t S i o h - U n a p r e s a i n c a r i c o i n t e g r a t a c o n s e n t e d i a g n o s i t e m p e s t i v e , i n t e r v e n t i p i ù s i c u r i e u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l l e c o m p l i c a n z e , c o m e d i m o s t r a n o l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e r i c h i a m a t e n e l c o r s o d e l c o n v e g n o . Q u e s t o p e r c o r s o c o n d i v i s o è f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e s t a n d a r d e l e v a t i e c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e " . " I l l a v o r o d i o g g i d à c o n t i n u i t à a l p e r c o r s o i n i z i a t o a l C n e l , f o n d a t o s u l l a c e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a e s u l l ' i m p o r t a n z a d e l l a p r i m a v i s i t a c o m e m o m e n t o c h i a v e d e l l a r e l a z i o n e d i c u r a - a g g i u n g e F r a n c e s c o R i v a , c o n s i g l i e r e C n e l - C o m p r e n d e r e b i s o g n i e f r a g i l i t à r i c h i e d e o p e r a t o r i f o r m a t i , t e c n i c h e c o m u n i c a t i v e a d e g u a t e e u n a p p r o c c i o l i b e r o d a p r e g i u d i z i . I l t a v o l o t e c n i c o c h e s t i a m o c o s t r u e n d o d o v r à t r a s f o r m a r e q u e s t i p r i n c i p i i n s t a n d a r d e p e r c o r s i c o n d i v i s i , p e r c h é l a f r a g i l i t à s a n i t a r i a e s i g e r i s p o s t e c h i a r e , s t r u t t u r a t e e d u r a t u r e " . " I l p e r c o r s o a v v i a t o i n s i e m e a l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e e a l l e a s s o c i a z i o n i o g g i p r e s e n t i - s o t t o l i n e a L o i z z o - m e t t e a l c e n t r o u n o b i e t t i v o i m p r e s c i n d i b i l e : g a r a n t i r e a l l e p e r s o n e f r a g i l i c u r e o d o n t o i a t r i c h e a c c e s s i b i l i , s i c u r e e u n i f o r m i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e . I n s e r i r e l ' o d o n t o i a t r i a s p e c i a l e n e l l a p r o g r a m m a z i o n e n a z i o n a l e e r a f f o r z a r e l a p r e v e n z i o n e s i g n i f i c a r i d u r r e d i s u g u a g l i a n z e e t u t e l a r e d a v v e r o l a s a l u t e . I l t a v o l o t e c n i c o s a r à l o s t r u m e n t o p e r d e f i n i r e s t a n d a r d c h i a r i , f o r m a r e g l i o p e r a t o r i e d a r e r i s p o s t e c o n c r e t e a l l e f a m i g l i e " .