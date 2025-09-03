R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " T r a i t a n t i m e r i t i c h e h a a v u t o n e l l a s u a l u n g h i s s i m a c a r r i e r a g i o r n a l i s t i c a , d a p p r i m a c o m e i n v i a t o d i g u e r r a e p o i v o l t o p o p o l a r e e g r a n d e a n c h o r m a n d e l T g 1 , c h e c o n d u s s e c o n s i g n o r i l i t à e a s s o l u t a c a p a c i t à d i ‘ b u c a r e ’ i l v i d e o , E m i l i o F e d e e b b e q u e l l o d i a v e r s a p u t o f i d e l i z z a r e c i r c a u n m i l i o n e d i t e l e s p e t t a t o r i a s e r a i n c h i o d a t i d a v a n t i a l s u o T g 4 . U n g r a n d e r i s u l t a t o p r o f e s s i o n a l e d i c u i g l i v a d a t o p a r t i c o l a r e r i c o n o s c i m e n t o e u n s u c c e s s o c h e d u r ò c i r c a v e n t ’ a n n i , n o n o s t a n t e p o t e s s e c o n t a r e s o l o s u u n a p i c c o l i s s i m a r e d a z i o n e , d o v e F e d e e r a d i r e t t o r e , c o n d u t t o r e , a u t o r e e p e r c h é n o a n c h e , a s u o m o d o , i n t r a t t e n i t o r e . I l s u o n o n e r a i n f a t t i u n t g t r a d i z i o n a l e m a u n m i s t o d i n o t i z i a r i o , d i s h o w e t a l k s h o w i n s i e m e , i n c u i F e d e e r a a s s o l u t o m a t t a t o r e t r a i s u o i o s p i t i " . L o a f f e r m a M i c h a e l a B i a n c o f i o r e , c a p o g r u p p o a l S e n a t o d i C i v i c i d ’ I t a l i a , N m , U d c , M a i e . " B e r l u s c o n i , c h e a v e v a c o m p r e s o i l t a l e n t o p o r t a n d o l o a M e d i a s e t , g l i h a v o l u t o t a n t i s s i m o b e n e a n c h e n e i m o m e n t i p i ù d i f f i c i l i e c o m p l i c a t i d i F e d e . L o r i c o r d i a m o o g g i c h e n o n c ’ è p i ù - c o n c l u d e - c o n i l d o v u t o r i s p e t t o e c i s t r i n g i a m o a l d o l o r e d e l l e f i g l i e , d e i f a m i l i a r i e d e i t a n t i a m i c i ” .