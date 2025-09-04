R o m a , 4 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n I t a l i a l ' e m i c r a n i a è u n p r o b l e m a d i s a l u t e p e r p i ù d i 6 m i l i o n i d i p e r s o n e e c o l p i s c e l e d o n n e 3 v o l t e i n p i ù d e g l i u o m i n i . T u t t a v i a , n o n o s t a n t e q u e s t a g r a n d e d i f f u s i o n e , l a m a l a t t i a è a n c o r a s o t t o v a l u t a t a d a p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e . I n f a t t i , 1 p a z i e n t e s u 1 0 s i s e n t e i n c o m p r e s o d a p a r e n t i , a m i c i e c o l l e g h i r i s p e t t o a l l a p r o p r i a m a l a t t i a . A q u e s t e p e r s o n e è d e d i c a t o ' U n a v i t a a m e t à ' , i l n u o v o d o c u f i l m c h e r a c c o n t a c o m e s i v i v e c o n m a l d i t e s t a i n v a l i d a n t i e c o n u n f o r t e i m p a t t o s u l l a v i t a l a v o r a t i v a e r e l a z i o n a l e . I l c u o r e d e l d o c u m e n t a r i o s o n o l e t e s t i m o n i a n z e d i c h i , n o n o s t a n t e l ' e m i c r a n i a , v u o l e c o n t i n u a r e a i n s e g u i r e i p r o p r i s o g n i e a r e a l i z z a r e n u o v i p r o g e t t i d i v i t a . L a p e l l i c o l a v i e n e p r e s e n t a t a o g g i i n a n t e p r i m a , i n o c c a s i o n e d e l l a M o s t r a i n t e r n a z i o n a l e d ' a r t e c i n e m a t o g r a f i c a a l L i d o d i V e n e z i a , a l l a V i l l a p o w e r e d b y G i f f o n i H u b : u n l u o g o d o v e i l c i n e m a d i a l o g a c o n l a c u l t u r a , r e a l i z z a t o d a G i f f o n i I n n o v a t i o n H u b i n c o l l a b o r a z i o n e c o n G i o r n a t e d e g l i a u t o r i . E ' s t a t a s c r i t t a d a D o n a t e l l a R o m a n i , d i r e t t a d a R o b e r t o A m a t o e p r o d o t t a d a T e l o m e r o P r o d u z i o n i . F r a l e d i v e r s e t e s t i m o n i a n z e r a c c o l t e - s p i e g a u n a n o t a - v i s o n o q u e l l e d i S a v e r i o R a i m o n d o ( s t a n d u p p e r d i s u c c e s s o ) , M a t t e o S a r t o r i ( a t l e t a o l i m p i c o d i c a n o t t a g g i o d e l l e F i a m m e g i a l l e ) e M o n i c a G u e r z o n i ( g i o r n a l i s t a d e l ' C o r r i e r e d e l l a S e r a ' ) . I l d o c u f i l m v e d e a n c h e l a p a r t e c i p a z i o n e d i F r a n c e s c a C a v a l l i n , c h e a c c o m p a g n a l o s t o r y t e l l i n g c o n l a s u a s e n s i b i l i t à , e c h e c o n o s c e l ' e m i c r a n i a d a m o l t o v i c i n o . L a p e l l i c o l a è r e a l i z z a t a c o n i l c o n t r i b u t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i A b b V i e S . r . l , c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i F o n d a z i o n e C i r n a E t s - A l l e a n z a c e f a l a l g i c i A l . C e . e g o d e d e l p a t r o c i n i o d i F o n d a z i o n e O n d a E t s ( O s s e r v a t o r i o n a z i o n a l e s u l l a s a l u t e d e l l a d o n n a ) e d e l l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e S i n ( S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ) , A i c ( A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a p e r l a l o t t a c o n t r o l e c e f a l e e ) e S i s c ( S o c i e t à i t a l i a n a p e r l o s t u d i o d e l l e c e f a l e e ) . " L ' e m i c r a n i a n o n d e v e e s s e r e c o n s i d e r a t a c o m e u n m a l e s s e r e p a s s e g g e r o o u n a s e m p l i c e s c u s a u t i l i z z a t a p e r n o n a n d a r e a s c u o l a o a l a v o r o - a f f e r m a P i e r o B a r b a n t i , I r c c s S a n R a f f a e l e R o m a , o r d i n a r i o d i N e u r o l o g i a U n i v e r s i t à S a n R a f f a e l e R o m a e m e m b r o d e l d i r e t t i v o d e l l a I n t e r n a t i o n a l H e a d a c h e S o c i e t y - S i t r a t t a i n r e a l t à d i u n a v e r a m a l a t t i a n e u r o l o g i c a c o n t r a d d i s t i n t a d a f o r t i e r i c o r r e n t i a t t a c c h i d i c e f a l e a . Q u e s t i p o s s o n o e s s e r e a c c o m p a g n a t i d a a l t r i s i n t o m i p i ù o m e n o g r a v i e r i c o r r e n t i , c o m e l a n a u s e a , l a s e n s i b i l i t à a l t e r a t a a l l a l u c e , a i s u o n i e a g l i o d o r i . S e c o n d o l e a u t o r i t à s a n i t a r i e i n t e r n a z i o n a l i , è l a s e c o n d a p a t o l o g i a p i ù d i f f u s a e i n v a l i d a n t e a l i v e l l o m o n d i a l e . Q u a n d o d i v e n t a c r o n i c a p u ò d a v v e r o r e n d e r e d i f f i c i l e e d o l o r o s o s v o l g e r e l e n o r m a l i a t t i v i t à q u o t i d i a n e , a n c h e q u e l l e l a v o r a t i v e . O g g i d o b b i a m o m o t i v a r e i l p a z i e n t e e f a r g l i c o m p r e n d e r e c h e d i s p o n i a m o d i f a r m a c i s p e c i f i c i p e r l ' e m i c r a n i a , c h e f i n o a 1 0 a n n i f a n o n e s i s t e v a n o , g r a z i e a i q u a l i p o s s i a m o r e s t i t u i r e l o r o u n a q u a l i t à d e l l a v i t a s i c u r a m e n t e m i g l i o r e " . " O g g i l ' e m i c r a n i a p u ò e s s e r e c u r a t a a t t r a v e r s o t e r a p i e d ' a t t a c c o o p r e v e n t i v e - p r o s e g u e C r i s t i n a T a s s o r e l l i , o r d i n a r i o d i N e u r o l o g i a U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P a v i a , I r c c s C . M o n d i n o P a v i a - L e p r i m e p r e v e d o n o l a s o m m i n i s t r a z i o n e d i f a r m a c i a l b i s o g n o , p e r ' s p e g n e r e ' i l d o l o r e e g l i a l t r i s i n t o m i u n a v o l t a c h e l ' a t t a c c o s i è g i à s c a t e n a t o . L a t e r a p i a p r e v e n t i v a , i n v e c e , s e r v e a p r e v e n i r e g l i a t t a c c h i a l l a r a d i c e e s i è d o v u t a a v v a l e r e p e r m o l t i a n n i d i f a r m a c i o r a l i a p p r o v a t i p e r a l t r e p a t o l o g i e . P i ù d i r e c e n t e , l e i n f i l t r a z i o n i d i t o s s i n a b o t u l i n i c a s i s o n o d i m o s t r a t e e f f i c a c i n e l m o d u l a r e l a t r a s m i s s i o n e d e l d o l o r e n e l l ' e m i c r a n i a c r o n i c a . G l i u l t i m i a n n i , p o i , s t a n n o v e d e n d o l o s v i l u p p o d i n u o v i f a r m a c i s p e c i f i c i p e r l ' e m i c r a n i a , s i a e p i s o d i c a c h e c r o n i c a , c h e a g i s c o n o s u i m e d i a t o r i n e r v o s i c o i n v o l t i n e l l a t r a s m i s s i o n e d e l d o l o r e , s e g n a n d o l ' a l b a d i u n a n u o v a e p o c a n e l l a r i c e r c a i n q u e s t o s e t t o r e . T r a q u e s t i , s i a n n o v e r a n o i t r a t t a m e n t i a n t i - C g r p q u a l i g l i a n t i c o r p i m o n o c l o n a l i e , p i ù d i r e c e n t e , l a c l a s s e d e i g e p a n t i " . " A l m e n o t u t t i u n a v o l t a a b b i a m o s o f f e r t o d i u n ' n o r m a l e ' m a l d i t e s t a - s o t t o l i n e a A l e s s a n d r a S o r r e n t i n o , p r e s i d e n t e A l . C e . - I l p r o b l e m a è c h e p e r a l c u n i l ' e m i c r a n i a r a p p r e s e n t a u n ' e s p e r i e n z a d i v e r s a , u n a l a d r a d i t e m p o e d i v i t a . I l d o l o r e p u ò e s s e r e c o s ì i n t e n s o e i n v a l i d a n t e d a a s s o m i g l i a r e a u n a l a m a c o n f i c c a t a n e l c e r v e l l o . T i c o s t r i n g e a r i m a n e r e c h i u s o i n c a s a a l b u i o e i n s i l e n z i o , a n c h e p e r u n p a i o d i g i o r n i , m e n t r e d i n o t t e è m o l t o d i f f i c i l e r i u s c i r e a d o r m i r e . T u t t o c i ò p o r t a a c o n t i n u e r i n u n c e e a c o s t a n t i r i a d a t t a m e n t i d e l l e p r o p r i e a b i t u d i n i q u o t i d i a n e , m a a n c h e a t a n t e i n c o m p r e n s i o n i : a s c u o l a , a l l a v o r o , i n f a m i g l i a e t r a g l i a m i c i . S p e r o c h e i l d o c u f i l m p o s s a s e n s i b i l i z z a r e m o l t e p e r s o n e a n o n s o t t o v a l u t a r e l a p a t o l o g i a . A l m o m e n t o , i n f a t t i , n o n t u t t i r i e s c o n o a i m m a g i n a r e f i n o a c h e p u n t o l ' e m i c r a n i a s i a i n g r a d o d i c o n d i z i o n a r t i l a v i t a " . " L ' a l l e a n z a m e d i c o p a z i e n t e è c r u c i a l e p e r l a g e s t i o n e c o r r e t t a d e l l ' e m i c r a n i a - e v i d e n z i a S i m o n a G u e r z o n i , r e s p o n s a b i l e C e n t r o c e f a l e e e a b u s o d i f a r m a c i P o l i c l i n i c o d i M o d e n a - S p e s s o a r r i v a n o p a z i e n t i c h e p e r a n n i h a n n o a b u s a t o d i f a r m a c i c o n u n p e r i c o l o s o f a i d a t e , c h e h a n n o p e r s o l a f i d u c i a , a c u i d o b b i a m o r e s t i t u i r e u n a v i t a d i q u a l i t à . O g g i t u t t o q u e s t o è p o s s i b i l e g r a z i e a l l ' i n n o v a z i o n e t e r a p e u t i c a . N e l d i a l o g o m e d i c o - p a z i e n t e l ' o b i e t t i v o d i u n a v i t a l i b e r a d a l l ' e m i c r a n i a d e v e e s s e r e c h i a r o f i n d a l p r i m o c o l l o q u i o , p e r o t t e n e r e i m i g l i o r i r i s u l t a t i " . " N e g l i u l t i m i a n n i a b b i a m o c o m p i u t o i m p o r t a n t i p r o g r e s s i n e l l a c o m p r e n s i o n e d e l l ' e m i c r a n i a , m a l ' a s s e n z a d i u n b i o m a r c a t o r e o g g e t t i v o a s u p p o r t o d e l l a d i a g n o s i r a p p r e s e n t a a n c o r a u n l i m i t e c r u c i a l e . L a s u a i d e n t i f i c a z i o n e p o t r e b b e s e g n a r e u n p u n t o d i s v o l t a : d a u n l a t o d a r e b b e f i n a l m e n t e v o c e e l e g i t t i m i t à a p a z i e n t i c h e t r o p p o s p e s s o s i s e n t o n o i g n o r a t i o n o n c r e d u t i , e d a l l ' a l t r o p o t r e b b e m i g l i o r a r e l ' a p p r o p r i a t e z z a n e l l ' u s o d e l l e t e r a p i e d i s p o n i b i l i " , a u s p i c a S i m o n a S a c c o , o r d i n a r i a d i N e u r o l o g i a U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d e l l ' A q u i l a , d i r e t t r i c e U o c N e u r o l o g i a e S t r o k e U n i t A v e z z a n o - S u l m o n a - L ' A q u i l a . " C o n o s c e r e i p r o t a g o n i s t i d i ' U n a v i t a a m e t à ' è s t a t a u n ' e s p e r i e n z a d i g r a n d e f o r z a e d e m o z i o n e - c o m m e n t a n o R o m a n i e A m a t o - L e l o r o s t o r i e t o c c a n o p r o f o n d a m e n t e e s o n o u n e s e m p i o d i c o m e s i a p o s s i b i l e t r o v a r e u n e q u i l i b r i o f r a i l b u i o d e l l a m a l a t t i a e l a l u c e d e l l a v i t a . T a n t i r i c o r d i d o l o r o s i , m a a n c h e t a n t e r i s a t e e a m o r e n e l l e p a r o l e d i c h i f i n d a b a m b i n o h a d o v u t o i m p a r a r e a r i a d a t t a r s i e a s u p e r a r e l o s t i g m a d i c h i a n c o r a p e n s a c h e l ' e m i c r a n i a s i a ' s o l o ' u n b a n a l e m a l d i t e s t a . E n o i s p e r i a m o d a v v e r o c h e d o p o a v e r v i s t o ' U n a v i t a a m e t à ' m o l t i s s i m e p e r s o n e p o s s a n o c a m b i a r e i d e a " . " S o s t e n e r e l a r e a l i z z a z i o n e d i q u e s t o d o c u f i l m p e r n o i s i g n i f i c a a u m e n t a r e l a c o n s a p e v o l e z z a s u l l ' i m p a t t o d e l l ' e m i c r a n i a n e l l a q u o t i d i a n i t à d i c h i n e s o f f r e , c o n t r i b u e n d o a t r a s f e r i r e l ' i n f o r m a z i o n e c o r r e t t a a t t r a v e r s o u n l i n g u a g g i o f r u i b i l e a t u t t i c h e p a r t e p r o p r i o d a l v i s s u t o d e i p a z i e n t i e d a l l ’ e s p e r i e n z a d e i c l i n i c i - c o n c l u d e I r m a C o r d e l l a , C o r p o r a t e A f f a i r s D i r e c t o r d i A b b V i e I t a l i a - C i p i a c c i o n o i p r o g e t t i i n n o v a t i v i c h e , c o m e i n q u e s t o c a s o , c i p o r t a n o a e s p l o r a r e e a m i s u r a r c i c o n c o n t e s t i n a r r a t i v i n u o v i , c o n s e n t e n d o c i d i r a g g i u n g e r e i l g r a n d e p u b b l i c o r e s t a n d o f e d e l i a l l a n o s t r a m i s s i o n d i a v e r e u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e " .