R e g g i o E m i l i a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o i n u n m o m e n t o i n c u i l a g u e r r a v i e n e n o r m a l i z z a t a , è d i f f i c i l e e n t r a r e n e l d i s c o r s o p u b b l i c o c o n u n ' a l t e r n a t i v a . N o i , i n v e c e , c r e d i a m o f o r t e m e n t e c h e l a p o s s i b i l i t à d i r i f i u t a r e l a g u e r r a c i s i a , n o n s o l o n e l l e p a r o l e , m a a n c h e n e l l a p r a t i c a " . C o n q u e s t e p a r o l e , S i m o n e t t a G o l a , d i r e t t r i c e c o m u n i c a z i o n e d i E m e r g e n c y , è i n t e r v e n u t a i n o c c a s i o n e d e l l a p r i m a g i o r n a t a d e l l a q u i n t a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l o r g a n i z z a t o d a l l a s t e s s a O n g c o n i l t i t o l o “ L a v o c e ” , i n s v o l g i m e n t o d a l 5 a l 7 s e t t e m b r e a R e g g i o E m i l i a . " D a v a n t i a l l a f r u s t r a z i o n e e a l s e n s o d i i m p o t e n z a c h e m o l t i c i t t a d i n i p r o v a n o , v o g l i a m o r i c o r d a r e c h e a b b i a m o u n a v o c e e s o p r a t t u t t o c h e p o s s i a m o u n i r l a a q u e l l a d e g l i a l t r i - p r o s e g u e G o l a - A b b i a m o i n v i t a t o m o l t i o s p i t i c h e r a c c o n t a n o b a t t a g l i e i n c o r s o , b a t t a g l i e c h e s o n o s t a t e v i n t e . S o n o t u t t e v o c i c h e p o s s o n o i s p i r a r e i l c a m b i a m e n t o " . L a s e r a t a d i s a b a t o s a r à d e d i c a t a a G a z a : " S a r à c o n d o t t a d a J o l a n d a R e n g a e d a A m b r a A n g i o l i n i . C i s a r a n n o d i v e r s i o s p i t i , F r a n c a m e n t e , L e v a n t e , M i r c o M a r i a n i e a l t r i . S i i n i z i a c o n u n l i b r o i n t i t o l a t o “ I l l o r o g r i d o è l a m i a v o c e ” , è u n a r a c c o l t a d i p o e s i e s c r i t t e d a p a l e s t i n e s i c h e v i v o n o s o t t o a s s e d i o e r a c c o n t a l e l o r o c o n d i z i o n i d i v i t a . L o t e r r e m o c o m e f i l o r o s s o d e l l a s e r a t a p e r r a c c o n t a r e c h e l e v i t t i m e n e i c o n f l i t t i d i o g g i s o n o p e r i l 9 0 % c i v i l i e l a r a g i o n e d ' e s s e r e d i E m e r g e n c y è o f f r i r e c u r e a l l e v i t t i m e c i v i l i , m a s o p r a t t u t t o l a v o r a r e p e r c h é n o n c e n e s i a n o a l t r e " c o n c l u d e .