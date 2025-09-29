C h i s i n a u , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - I l p a r t i t o f i l o e u r o p e i s t a a l g o v e r n o i n M o l d a v i a , i l P a s , h a v i n t o l e e l e z i o n i p a r l a m e n t a r i c o n o l t r e i l 5 0 % d e i v o t i , s u p e r a n d o i s u o i r i v a l i f i l o r u s s i . L o m o s t r a n o i r i s u l t a t i u f f i c i a l i , c o n o l t r e i l 9 9 , 5 % d e l l e s c h e d e s c r u t i n a t e . I l P a r t i t o d ' A z i o n e e S o l i d a r i e t à ( P a s ) g u i d a t o d a l l a p r e s i d e n t e M a i a S a n d u h a o t t e n u t o i l 5 0 , 0 3 % , r i s p e t t o a l 2 4 , 2 6 % d e l B l o c c o P a t r i o t t i c o f i l o r u s s o , s e c o n d o i r i s u l t a t i p u b b l i c a t i s u l s i t o w e b d e l l a c o m m i s s i o n e e l e t t o r a l e . L a M o l d o v a h a s c e l t o " l a l i b e r t à " , a f f e r m a l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a U r s u l a v o n d e r L e y e n , v i a s o c i a l . " M o l d o v a , c i s e i r i u s c i t a d i n u o v o - d i c e - n e s s u n t e n t a t i v o d i s e m i n a r e p a u r a o d i v i s i o n e h a p o t u t o i n f r a n g e r e l a t u a d e t e r m i n a z i o n e . H a i f a t t o u n a s c e l t a c h i a r a : E u r o p a , d e m o c r a z i a , l i b e r t à . L a n o s t r a p o r t a è a p e r t a . E s a r e m o a l t u o f i a n c o i n o g n i f a s e d e l c a m m i n o . I l f u t u r o è t u o " , c o n c l u d e . I l v o t o i n M o l d o v a " è u n c h i a r o s ì a u n f u t u r o e u r o p e o " , d i c e d a l c a n t o s u o l ' A l t a r a p p r e s e n t a n t e d e l l ' U e K a j a K a l l a s , v i a s o c i a l . " N o n o s t a n t e i m a s s i c c i s f o r z i d e l l a R u s s i a - c o n t i n u a - p e r d i f f o n d e r e d i s i n f o r m a z i o n e e c o m p r a r e v o t i , n e s s u n a f o r z a p u ò f e r m a r e u n p o p o l o d e t e r m i n a t o a m a n t e n e r e l a l i b e r t à . S i a m o a l f i a n c o d e l l a M o l d a v i a n e l s u o p e r c o r s o v e r s o l ' U e " , c o n c l u d e . " V i n c e l ’ E u r o p a " . A c o m m e n t a r e c o s ì , s u X , l ' e s i t o d e l l e e l e z i o n i p a r l a m e n t a r i m o l d a v e è s t a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i . " L ’ e s i t o d e l l e e l e z i o n i p a r l a m e n t a r i v e d e u n r i s u l t a t o c h i a r o e n e t t o , c o n o l t r e i l 5 0 % d e i v o t i , i n f a v o r e d e l p a r t i t o e u r o p e i s t a g u i d a t o d a l l a m i a a m i c a M a i a S a n d u . U n m e s s a g g i o c h i a r o i n f a v o r e d e l l a d e m o c r a z i a e d i u n f u t u r o e u r o p e o " , s c r i v e . A n c h e E m m a n u e l M a c r o n s a l u t a l a v i t t o r i a d e l f r o n t e e u r o p e i s t a a l l e l e g i s l a t i v e i n M o l d o v a : " M a l g r a d o i t e n t a t i v i d i i n g e r e n z a e l e p r e s s i o n i , l a s c e l t a d e i c i t t a d i n i m o l d a v i s i è a f f e r m a t a c o n f o r z a " , h a s c r i t t o s u X . " L a F r a n c i a è a l f i a n c o d e l l a M o l d o v a n e l s u o p r o g e t t o e u r o p e o e n e l s u o s l a n c i o d i l i b e r t à e s o v r a n i t à " , h a a g g i u n t o . A n c h e i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i f r a n c e s e è i n t e r v e n u t o s u X p e r s a l u t a r e i l r i s u l t a t o d e l v o t o : " L a F r a n c i a " a c c o g l i e c o n f r a t e l l a n z a l a s c e l t a s o v r a n a d e l p o p o l o m o l d a v o d i c o n f e r m a r e l a p r o p r i a v o l o n t à d i v o l g e r s i v e r s o l ' E u r o p a " , h a s c r i t t o J e a n - N o ë l B a r r o t . " N i e n t e p u ò f e r m a r e u n p o p o l o c h e s c e g l i e l a d e m o c r a z i a e l a l i b e r t à . N e m m e n o i d i s p e r a t i t e n t a t i v i d i i n g e r e n z a s t r a n i e r a " , h a a g g i u n t o . I l p r i m o m i n i s t r o d e l l a R o m a n i a I l i e B o l o j a n h a e s p r e s s o l e s u e ' ' c o n g r a t u l a z i o n i s i n c e r e a i c i t t a d i n i d e l l a R e p u b b l i c a d i M o l d o v a p e r l a l o r o e s e m p l a r e m o b i l i t a z i o n e a l l e e l e z i o n i p a r l a m e n t a r i d i i e r i e p e r l a l o r o d i r e z i o n e e u r o p e a ' ' . S u l ' X ' , B o l o j a n h a d e t t o c h e ' ' p e r s o n a l m e n t e , e a n o m e d e l g o v e r n o r u m e n o , s o s t e r r e m o l a R e p u b b l i c a d i M o l d o v a i n q u e s t o p e r c o r s o ' ' v e r s o l a U e . ' ' D e s i d e r o c o n g r a t u l a r m i i n m o d o p a r t i c o l a r e c o n l e a u t o r i t à d e l l a R e p u b b l i c a d i M o l d o v a p e r i l m o d o e s e m p l a r e i n c u i h a n n o o r g a n i z z a t o l e e l e z i o n i e p e r c o m e h a n n o a f f r o n t a t o u n a s e r i e c o m p l e s s a d i p r e s s i o n i v o l t e a f a r d e r a g l i a r e l a v o l o n t à p o p o l a r e ' ' , h a a g g i u n t o i l p r e m i e r r u m e n o . I l p r i m o m i n i s t r o p o l a c c o D o n a l d T u s k h a s a l u t a t o i l ' ' g r a n d e c o r a g g i o d a p a r t e d e l l a n a z i o n e m o l d a v a e d i M a i a S a n d u p e r v i n c e r e q u e s t e e l e z i o n i . N o n s o l o a v e t e s a l v a t o l a d e m o c r a z i a e m a n t e n u t o l a r o t t a e u r o p e a , m a a v e t e a n c h e f e r m a t o i t e n t a t i v i d e l l a R u s s i a d i p r e n d e r e i l c o n t r o l l o d e l l ' i n t e r a r e g i o n e ' ' . S i t r a t t a , h a s c r i t t o T u s k s u ' X ' , d i ' ' u n a b u o n a l e z i o n e p e r t u t t i n o i ' ' .