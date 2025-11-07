M i l a n o , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - È i l f i n e s e t t i m a n a p i ù a t t e s o , i l p i ù i n f u o c a t o , q u e l l o c h e o g n i a n n o c o n s a c r a E i c m a c o m e i l c u o r e p u l s a n t e d e l l a p a s s i o n e p e r l e d u e r u o t e . D o p o i d u e g i o r n i d e d i c a t i a i m e d i a e a i p r o f e s s i o n i s t i d e l s e t t o r e , e u n g i o v e d ì e v e n e r d ì d a s o l d o u t a l l e s p a l l e , d o m a n i l ’ 8 2 ª E d i z i o n e d e l l ’ E s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d u e r u o t e e n t r a n e l v i v o d e i s u o i u l t i m i d u e g i o r n i – s a b a t o 8 e d o m e n i c a 9 n o v e m b r e – c o n u n p r o g r a m m a r i c c h i s s i m o d i e v e n t i , s p e t t a c o l i e c o m p e t i z i o n i c h e i n f i a m m e r a n n o l a v e n u e F i e r a M i l a n o R h o . T r a g a r e m o z z a f i a t o , l e g g e n d e d e l m o t o r s p o r t , n o v i t à e a n t e p r i m e d e i 7 3 0 e s p o s i t o r i p r o v e n i e n t i d a 5 0 P a e s i , e s p o s i z i o n i i c o n i c h e e t e s t r i d e a p e r t i a l p u b b l i c o , E i c m a 2 0 2 5 s i p r e p a r a a u n g r a n f i n a l e a l l ’ i n s e g n a d e l l ’ a d r e n a l i n a e d e l l ’ e m o z i o n e c o n d i v i s a . L ’ a r e a e s t e r n a d i E i c m a – o l t r e 6 0 . 0 0 0 m e t r i q u a d r a t i – s i c o n f e r m a i l c u o r e p u l s a n t e d e l l o s p e t t a c o l o c o n i l v e n t e s i m o a n n i v e r s a r i o d i M o t o L i v e , l ’ a r e n a r a c i n g d e l l a m a n i f e s t a z i o n e . D o p o d u e d e c e n n i d i e m o z i o n i , M o t o L i v e f e s t e g g i a c o n u n r i c c o p a l i n s e s t o d i g a r e e s h o w d a b r i v i d o , c u l m i n a n d o n e l w e e k e n d c o n i l r i t o r n o d e l l a C h a m p i o n s C h a r i t y R a c e , i l f o r m a t d i g a r e a d i n s e g u i m e n t o c h e v e d r à s f i d a r s i 1 2 l e g g e n d e d e l m o t o r s p o r t e o l t r e 3 5 t i t o l i m o n d i a l i c o m p l e s s i v i . I n p i s t a , t r a g l i a l t r i , T r o y B a y l i s s , C a r l o s C h e c a , S t e f a n E v e r t s , M a r c o M e l a n d r i , C h r i s t o p h e P o u r c e l , C h i c c o C h i o d i e M a r c o B e l l i , o l t r e a l l a s p e c i a l g u e s t K e v i n S c h w a n t z , i c o n a d e l m o t o c i c l i s m o m o n d i a l e , c h e g u i d e r à l a p a r a t a f i n a l e d o p o o g n i g a r a . S p e t t a c o l o a s s i c u r a t o a n c h e g r a z i e a l p a l c o c e n t r a l e , a g l i s h o w d i f r e e s t y l e m o t o c r o s s , t r i a l a c r o b a t i c o , m u s i c a d a l v i v o e a i t e s t r i d e g r a t u i t i p e r i l p u b b l i c o . P e r c h i a m a l ’ a v v e n t u r a e l a s t o r i a d e l r a l l y p i ù l e g g e n d a r i o d e l m o n d o , E i c m a o s p i t a f i n o a d o m e n i c a l a m o s t r a “ D e s e r t Q u e e n s ” , r e a l i z z a t a d a E i c m a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A s o – A m a u r y S p o r t O r g a n i s a t i o n . A l l e s t i t a i n u n a s u g g e s t i v a s t r u t t u r a t r a s p a r e n t e d i o l t r e 9 0 0 m q n e l l a p o r z i o n e E s t d e l l ’ a r e n a M o t o L i v e , l a m o s t r a p o r t a p e r l a p r i m a v o l t a i n I t a l i a 3 1 m o t o c i c l e t t e o r i g i n a l i c h e h a n n o f a t t o l a s t o r i a d e l l a D a k a r : d a l l a Y a m a h a X T 5 0 0 d i T h i e r r y S a b i n e f i n o a l l a K t m v i n c i t r i c e d e l l ’ u l t i m a e d i z i o n e . U n v e r o v i a g g i o n e l m i t o , t r a s a b b i a , v i d e o , m e m o r a b i l i a e i n c o n t r i q u o t i d i a n i c o n i p r o t a g o n i s t i c h e h a n n o v i s s u t o l ’ a v v e n t u r a d e l d e s e r t o . P e r c h i g u a r d a a l f u t u r o , E i c m a p r o p o n e l ’ a r e a Y . u . m . – Y o u r U r b a n M o b i l i t y , u n o s p a z i o d i 4 . 0 0 0 m q d o v e è p o s s i b i l e p r o v a r e g r a t u i t a m e n t e o l t r e 4 0 v e i c o l i t r a s c o o t e r , c i c l o m o t o r i e q u a d r i c i c l i e l e t t r i c i o e n d o t e r m i c i m e s s i a d i s p o s i z i o n e d a 1 2 C a s e c o s t r u t t r i c i ( A s k o l l , A s t r e e a , B i r b a , B m w , C i t r o ë n , H o n d a , K a w a s a k i , M o b i l i z e , N i u , P i a g g i o , Y a m a h a e X e v ) . U n a m b i e n t e u r b a n o r i c r e a t o a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ a r e n a M o t o L i v e c h e p e r m e t t e a i v i s i t a t o r i d i t o c c a r e c o n m a n o l a n u o v a m o b i l i t à c i t t a d i n a . G r a z i e a l c o n t r i b u t o d e l p a r t n e r t e c n i c o T u c a n o U r b a n o , i l p u b b l i c o p u ò i n o l t r e t e s t a r e c a s c h i , g u a n t i t e c n i c i e i l g i l e t a i r b a g A i r s c u d , n e l s e g n o d e l l a s i c u r e z z a e d e l l ’ i n n o v a z i o n e . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 , c o n i l s u o c l a i m “ T h a t ’ s A m o r e ” , è u n t r i b u t o a l l a p a s s i o n e c h e u n i s c e c h i c o s t r u i s c e , c h i c o r r e e c h i v i v e l e d u e r u o t e . D a l t a t u a g g i o s i m b o l i c o d e l m a n i f e s t o a l l a T a t t o o S t a t i o n f i n o a i c o n t e n u t i e s p e r i e n z i a l i d i f f u s i i n t u t t i i p a d i g l i o n i , E i c m a c o n t i n u a a p a r l a r e i l l i n g u a g g i o d e l l e e m o z i o n i e d e l l ’ a p p a r t e n e n z a , c o n f e r m a n d o i l p r o p r i o r u o l o d i p u n t o d i r i f e r i m e n t o m o n d i a l e p e r l ’ i n d u s t r i a , l o s p o r t e l a c u l t u r a d e l l a m o t o . E i c m a 2 0 2 5 r i n n o v a i l p r o p r i o i m p e g n o p e r u n a m o b i l i t à p i ù e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n A t m , T r e n o r d e C o m u n e d i M i l a n o . L ’ E s p o s i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l e d u e r u o t e m e t t e a d i s p o s i z i o n e p o s t i a u t o g r a t u i t i e t a r i f f e a g e v o l a t e p e r c h i v i a g g i a i n t r e n o d a l l a L o m b a r d i a . N e l w e e k e n d c o n c l u s i v o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , s a b a t o 8 e d o m e n i c a 9 n o v e m b r e , s a r a n n o a c c e s s i b i l i 1 1 . 0 0 0 p o s t i a u t o g r a t u i t i i n u n d i c i p a r c h e g g i d i i n t e r s c a m b i o A t m c o l l e g a t i a l l a r e t e m e t r o p o l i t a n a , a i q u a l i s i a g g i u n g o n o 1 . 3 5 0 s t a l l i a S a n S i r o s o l o i l s a b a t o . T u t t i i p a r c h e g g i g r a t u i t i s o n o p r e n o t a b i l i o n l i n e c o n l ’ a c q u i s t o d e l b i g l i e t t o s u e i c m a . i t . E i c m a 2 0 2 5 è a p e r t a a l p u b b l i c o a n c o r a s a b a t o 8 e d o m e n i c a 9 n o v e m b r e d a l l e 9 . 3 0 a l l e 1 8 . 3 0 p r e s s o F i e r a M i l a n o R h o . B i g l i e t t i a c q u i s t a b i l i s u w w w . e i c m a . i t e , i n n u m e r o l i m i t a t o , a n c h e p o m e r i d i a n i . S o n o d i s p o n i b i l i p a r c h e g g i g r a t u i t i p r e n o t a b i l i o n l i n e e p a c c h e t t i t r e n o + i n g r e s s o g r a z i e a l l a p a r t n e r s h i p c o n T r e n o r d .