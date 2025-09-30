Milano, 30 set. (Adnkronos) - Eicma annuncia la propria partecipazione in qualità di Event Main Sponsor alla penultima tappa del campionato WorldSBK in programma l11 e 12 ottobre presso il circuito di Estoril, in Portogallo. Questa importante sponsorship anticipa ledizione 2025 dellEsposizione internazionale delle due ruote, la numero 82 dellevento espositivo più importante al mondo per lindustria di riferimento e per gli appassionati, che si terrà a Milano Rho-Fiera dal 6 al 9 novembre prossimi. Il presidente di Eicma, Pietro Meda ha sottolineato nella nota di annuncio diffusa stamani come questa iniziativa rappresenti non solo unulteriore conferma della vocazione internazionale di Eicma, ma anche unimportante opportunità di visibilità globale. Con questo progetto, ha continuato Meda, "rinnoviamo il nostro impegno a valorizzare lindustria motociclistica anche nella sua espressione più emozionante e competitiva, quella del racing, rafforzando al tempo stesso il legame con il pubblico e con tutti gli appassionati che vivono la passione per le due ruote come unesperienza autentica e condivisa. E a proposito di condivisione, il grande pubblico di Eicma avrà la possibilità di seguire Troy Bayliss, leggenda della Superbike con tre titoli iridati nel 2001, 2006 e 2008 e ambassador di Eicma per loccasione, che racconterà in esclusiva sui canali social dellevento espositivo lEicma Estoril Round, che potrebbe essere decisivo per la lotta al titolo 2025, offrendo uno sguardo privilegiato sul paddock e sullintero weekend di gare.