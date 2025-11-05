M i l a n o , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o m o l t o o r g o g l i o s i , c o m e o r g a n i z z a z i o n e d e l l a D a k a r , d i v e d e r e t u t t e q u e s t e m o t o , è i n c r e d i b i l e : t u t t a l a s t o r i a d e l l a D a k a r è q u i . L a D a k a r f e s t e g g e r à p r e s t o i s u o i 5 0 a n n i , e i n u n c e r t o s e n s o è g i à u n a n n i v e r s a r i o v e d e r e t u t t e l e m o t o c h e h a n n o f a t t o l a s t o r i a . Q u i t r a t t i a m o l a m e c c a n i c a - n o n p a r l i a m o d e g l i u o m i n i , m a d e i m e z z i - e p e r m e è d a v v e r o c o m m o v e n t e v e d e r e t u t t e q u e s t e m o t o " . C o s ì D a v i d C a s t e r a , d i r e t t o r e d e l l a D a k a r , a l l ' i n a u g u r a z i o n e d e l l a m o s t r a ' D e s e r t Q u e e n s ' , r e a l i z z a t a n e l l ' a m b i t o d e l ' 8 2 e s i m a e d i z i o n e d i E i c m a , l ' e s p o s i z i o n e e v e n t o c h e a R h o F i e r a m e t t e i n m o s t r a i l m e g l i o e l e n o v i t à d e l m o n d o d e l l e d u e r u o t e . " L a p r e s e n t a z i o n e d e l l a D a k a r a v r à l u o g o i l 1 2 n o v e m b r e , e i n q u e l l ’ o c c a s i o n e s v e l e r e m o t u t t o i l p e r c o r s o . M a q u e l l o c h e p o s s o d i r e o g g i è c h e s a r à u n a D a k a r d i f f i c i l e , p e r c h é a b b i a m o r a g g i u n t o u n l i v e l l o d i d i f f i c o l t à c h e v o g l i a m o m a n t e n e r e - a g g i u n g e - . V o g l i a m o c h e s i a u n a D a k a r c h e l a s c i i l s e g n o . F i n i r e l a D a k a r è u n ' i m p r e s a , e c o n t i n u e r à a d e s s e r l o . C i s a r a n n o a n c h e d e l l e s o r p r e s e : a b b i a m o o r g a n i z z a t o d e l l e p r o v e m a r a t h o n , i c o n c o r r e n t i d o r m i r a n n o a l l ’ a p e r t o , s e n z a i n f r a s t r u t t u r e . Q u i n d i s i t o r n a u n p o ' a l l e o r i g i n i , m a n t e n e n d o s e m p r e l o s p i r i t o d ’ a v v e n t u r a . S c o p r i r e t e p r e s t o t u t t e l e s o r p r e s e d i q u e s t a D a k a r , c h e s a r à u n a l u n g a D a k a r " .