R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ e d i t o r e d e L ’ E s p r e s s o D o n a t o A m m a t u r o e i l d i r e t t o r e E m i l i o C a r e l l i s o n o s t a t i r i c e v u t i q u e s t a m a t t i n a a l Q u i r i n a l e d a l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e i 7 0 a n n i d e l s e t t i m a n a l e " . L o c o m u n i c a i n u n a n o t a L ' E s p r e s s o s o t t o l i n e a n d o c h e " l e c e l e b r a z i o n i d e l l ’ a n n i v e r s a r i o s i s v o l g o n o n e l p o m e r i g g i o , a P a l a z z o B r a n c a c c i o , d a l l e 1 4 a l l e 2 1 , c o n d i b a t t i t i , i n t e r v e n t i i s t i t u z i o n a l i e l ’ a l l e s t i m e n t o d i u n a m o s t r a c o n l e c o p e r t i n e s t o r i c h e d e L ’ E s p r e s s o . " L ’ i n c o n t r o c o n i l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a è u n o n o r e c h e r a f f o r z a i l s e n s o d e l l a n o s t r a r e s p o n s a b i l i t à p u b b l i c a . G u a r d i a m o a v a n t i c o n l a c o n s a p e v o l e z z a c h e i l f u t u r o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e p a s s a d a u n i n v e s t i m e n t o c o n t i n u o n e l l a q u a l i t à e d a l l a s a l v a g u a r d i a d e l l ’ a u t o r e v o l e z z a , p r i n c i p i c h e g u i d e r a n n o l a n o s t r a v i s i o n e p e r i p r o s s i m i a n n i " , h a a f f e r m a t o l ’ e d i t o r e A m m a t u r o . I l d i r e t t o r e C a r e l l i h a r i n g r a z i a t o i l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a p e r l ’ a t t e n z i o n e c h e h a s e m p r e r i v o l t o a l l a s t a m p a . " L a n o s t r a g r a t i t u d i n e a l C a p o d e l l o S t a t o . A l Q u i r i n a l e , a b b i a m o p o r t a t o l a t e s t i m o n i a n z a d i u n a c o m u n i t à c h e c r e d e c h e i n f o r m a r e n o n s i a s o l o u n l a v o r o , m a u n a m i s s i o n e e u n s e r v i z i o a l P a e s e " .