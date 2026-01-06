R o m a , 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " R a d i o R a d i c a l e è u n s t r u m e n t o i r r i n u n c i a b i l e p e r l ' i n f o r m a z i o n e i s t i t u z i o n a l e , u n a m e m o r i a s t o r i c a d e l l ' I t a l i a c o n t e m p o r a n e a e u n l u o g o d e l d i b a t t i t o p o l i t i c o . S a r e b b e u n g r a v e p r e c e d e n t e s e s i m e t t e s s e a r i s c h i o l a s o p r a v v i v e n z a d e l l a r a d i o . P e r c i ò c i a s p e t t i a m o d a l G o v e r n o c h e n e l p r i m o s t r u m e n t o l e g i s l a t i v o u t i l e s i a n o i n s e r i t i i f o n d i p e r i l f i n a n z i a m e n t o d e l l ' e m i t t e n t e , r i m e d i a n d o a l l ' e s c l u s i o n e e d a n d o c o s ì g a r a n z i e d i p r o s e g u i m e n t o a l l e t r a s m i s s i o n i e c e r t e z z e a l p e r s o n a l e g i o r n a l i s t i c o e t e c n i c o i m p i e g a t o . L a c o n v e n z i o n e s t i p u l a t a c o n R a d i o R a d i c a l e p e r l a r e s a d i u n s e r v i z i o p u b b l i c o f o n d a m e n t a l e h a s u p e r a t o a n c h e i m o m e n t i p i ù c r i t i c i t r o v a n d o l ' a c c o r d o d e l l e f o r z e p o l i t i c h e , e a n c h e s t a v o l t a s i a m o p r o n t i a f a r e l a n o s t r a p a r t e " . L o d i c h i a r a l a d e p u t a t a d e l D e b o r a S e r r a c c h i a n i , d o p o c h e i m e d i a h a n n o r i l a n c i a t o l a p r e o c c u p a z i o n e p e r i l m a n c a t o i n s e r i m e n t o d e i f o n d i p e r i l f i n a n z i a m e n t o d i R a d i o R a d i c a l e n e l l a m a n o v r a d i f i n e a n n o .