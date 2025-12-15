R o m a , 1 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " Q u e l l o d i o g g i è s t a t o u n c o n f r o n t o n e c e s s a r i o d o p o l e c o n f e r m e s u l l a c e s s i o n e d e l l ’ i n t e r o g r u p p o G e d i . S i a m o d i f r o n t e a u n p r o c e s s o c h e n o n n a s c e o g g i , m a c h e p r o p r i o i n q u e s t i g i o r n i a s s u m e c o n t o r n i m o l t o p r e o c c u p a n t i i n u n a m b i t o d i d i s m i s s i o n e e d i s i m p e g n o d a p a r t e d e l l a p r o p r i e t à i n d i v e r s i c o m p a r t i i n d u s t r i a l i p i e m o n t e s i e n o n s o l o " . L o d i c e l a v i c e p r e s i d e n t e d e m d e l S e n a t o A n n a R o s s o m a n d o , p r e s e n t e o g g i a l l ’ i n c o n t r o p r o m o s s o d a l l ’ A s s o c i a z i o n e s t a m p a s u b a l p i n a p r e s s o l a r e d a z i o n e d e L a S t a m p a d i T o r i n o . " I l P d s i è m o s s o i n P a r l a m e n t o : è p r o n t a u n ’ i n t e r r o g a z i o n e u r g e n t e a m i a p r i m a f i r m a e d o m a n i i n c a p i g r u p p o a l S e n a t o v e r r à r i c h i e s t a u n ’ i n f o r m a t i v a u r g e n t e d e l G o v e r n o , c o m e g i à a v v e n u t o a l l a C a m e r a - p r o s e g u e - . P a r l i a m o d e l p i ù g r a n d e g r u p p o e d i t o r i a l e i t a l i a n o , u n a q u e s t i o n e c h e r i g u a r d a c e r t a m e n t e l e r i c a d u t e o c c u p a z i o n a l i m a a n c h e e s o p r a t t u t t o i l p l u r a l i s m o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , u n o d e i b e n i p r i m a r i d e l l a n o s t r a d e m o c r a z i a . I l p o s s i b i l e p a s s a g g i o a d u n a t e s t a t a s t r a n i e r a r e n d e l a s i t u a z i o n e s t r a t e g i c a n a z i o n a l e , s u c u i è n e c e s s a r i o v a l u t a r e c o n s e r i e t à a n c h e l ’ u t i l i z z o d i s t r u m e n t i c o m e i l g o l d e n p o w e r " . " L a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o h a d i c h i a r a t o d i a v e r i n c o n t r a t o p e r s o n a l m e n t e l ’ i m p r e n d i t o r e g r e c o c o i n v o l t o . P e r q u e s t o m o t i v o c h i e d i a m o l ' i n f o m a t i v a i n P a r l a m e n t o s u i c o n t e n u t i d e l c o n f r o n t o . S e r v e r e s p o n s a b i l i t à c o l l e t t i v a p e r c h é q u i s o n o i n g i o c o p l u r a l i s m o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e e i n t e r e s s e n a z i o n a l e " , c o n c l u d e R o s s o m a n d o .