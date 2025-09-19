R o m a , 1 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - S i s v o l g e r à d a l 1 0 a l 1 2 o t t o b r e l a p r i m a e d i z i o n e d e L a M a n i f e s t i v a l . N e l l ’ a n n o d e l l ’ 8 0 e s i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a L i b e r a z i o n e d a l n a z i f a s c i m o e i n v i s t a d e l 5 5 e s i m o c o m p l e a n n o d e l q u o t i d i a n o , i l c o l l e t t i v o d e l q u o t i d i a n o i l ' M a n i f e s t o ' l a n c i a l a s u a p r i m a r a s s e g n a c u l t u r a l e . I l f e s t i v a l è s t a t o i d e a t o e p r o m o s s o d a l l a r e d a z i o n e d e l g i o r n a l e p e r r e s t i t u i r e a u n a p l a t e a p i ù l a r g a d e i s u o i l e t t o r i p a r t e d e l c o m p l e s s o p a t r i m o n i o d i c o n o s c e n z e e r e l a z i o n i a c c u m u l a t o d a l q u o t i d i a n o n e l l a s u a l u n g a s t o r i a . L a p r i m a e d i z i o n e d e l l a M a n i f e s t i v a l , c h e s i a p r i r à c o n u n a g i o r n a t a d i d i b a t t i t i d e d i c a t a a l t e m a ' I l m o n d o a l t e m p o d i G a z a ' , o c c u p e r à l o s t o r i c o q u a r t i e r e r o m a n o d e l l a G a r b a t e l l a p e r u n f i n e s e t t i m a n a d i i n c o n t r i , m o s t r e , a p p r o f o n d i m e n t i , m u s i c a e s p e t t a c o l i , g r a z i e a l c o n t r i b u t o d i o s p i t i i n t e r n a z i o n a l i e a r t i s t i c o m e M a i c o l & M i r c o , G i a n c a n e , Z e r o c a l c a r e , A r t u r o C i r i l l o , L i l i R e f r a i n . E c o n l a r e d a z i o n e d e l m a n i f e s t o p e r r a c c o n t a r e g l i o r r o r i d e l l e g u e r r e i n c o r s o , i f e n o m e n i m i g r a t o r i e l e p o s s i b i l i t à d i r i s c a t t o p e r u n a s o c i e t à p i ù g i u s t a e i n c l u s i v a . L a r a s s e g n a s i a v v a l e d e l c o n t r i b u t o d e l C o m u n e d i R o m a , R o m a C r e a t i v a 3 6 5 , Z è t e m a - p r o g e t t o c u l t u r a . V E N E R D Ì 1 0 O T T O B R E 1 6 - 1 8 , P r i m a e d o p o G a z a - T e a t r o P a l l a d i u m T A L K R a j i S o u r a n i , d i r e t t o r e d e l C e n t r o p a l e s t i n e s e p e r i d i r i t t i u m a n i ; G h a s s a n A b u S i t t a h , c h i r u r g o e d o c e n t e a l l ’ u n i v e r s i t à d i G l a s g o w M o d e r a : C h i a r a C r u c i a t i , v i c e d i r e t t r i c e d e l m a n i f e s t o ( L ’ e v e n t o s a r à p r e c e d u t o d a i s a l u t i d e l s i n d a c o d i R o m a , d e l r e t t o r e d i R o m a 3 , d e l p r e s i d e n t e d e l l ’ V I I I m u n i c i p i o , d e l p r e s i d e n t e d i L e g a c o o p N a z i o n a l e e d e l l a d i r e z i o n e d e l m a n i f e s t o ) 1 8 - 1 9 , D i r i t t o a s t a r e b e n e p e r t u t t i - V i l l e t t a S o c i a l L a b I N C O N T R I L a c a m p a g n a C o o p " D i r e f a r e a m a r e " p e r l ' e d u c a z i o n e s c o l a s t i c a a l l e r e l a z i o n i e l a r a c c o l t a f i r m e " D i r i t t o a s t a r e b e n e " p e r u n s e r v i z i o p u b b l i c o d i p s i c o l o g i a . I n s i e m e c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e M a u r a L a t i n i , p r e s i d e n t e C o o p I t a l i a F r a n c e s c o M a e s a n o , g i o r n a l i s t a T g 3 e c o o r d i n a m e n t o " D i r i t t o a s t a r b e n e " M o d e r a : A l e s s a n d r a P i g l i a r u , i l m a n i f e s t o 1 8 - 1 9 , L a s c i a m o i n p a c e i b a m b i n i - V i l l e t t a S o c i a l L a b A R T E L a b o r a t o r i o p e r i p i ù p i c c o l i , d a i 6 a n n i i n s u , s u l l e t a v o l e d i M a i c o l & M i r c o a t e m a g u e r r a , c o n d o t t o d a l v i g n e t t i s t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A r t i v i s m o 1 9 . 1 5 - 2 0 . 3 0 , D a l l a S t r i s c i a a l l a C i s g i o r d a n i a : P a l e s t i n a n e g a t a - T e a t r o P a l l a d i u m I N C O N T R I S a h a r F r a n c i s , g i à d i r e t t r i c e A d d a m e e r N e v e G o r d o n , d o c e n t e d i D i r i t t o I n t e r n a z i o n a l e a l l a Q u e e n M a r y M o d e r a : M i c h e l e G i o r g i o , i l m a n i f e s t o 2 0 . 3 0 - 2 1 . 1 5 , R a c c o n t a P a l e s t i n a - V i l l e t t a S o c i a l L a b A R T E L ’ a t t r i c e E v a C a m b i a l e f a r i s u o n a r e l e v o c i d e l l e p e r s o n e d i G a z a a c c o m p a g n a t a d a l l ’ o u d d e l m u s i c i s t a p a l e s t i n e s e T a r e q A b u S a l a m a h 2 0 . 4 5 - 2 1 . 3 0 , L i b e r a l i s m o e n e o f a s c i s m i - L a m e s c i t a U N B I C C H I E R E C O N M a r c o B a s c e t t a e M a r i o R i c c i a r d i 2 1 . 3 0 - 2 3 . 3 0 , C o m e u n G i a n c a n e i n c h i e s a - V i l l e t t a S o c i a l L a b A R T E C o n c e r t o d i s e g n a t o : G i a n c a n e s u o n a , M a i c o l & M i r c o s c a r a b o c c h i a 2 1 . 4 5 - 2 2 . 3 0 , C a m b i a r e c o r p o . T r a a r t e e s c i e n z a - L a m e s c i t a U N B I C C H I E R E C O N A r i a n n a D i G e n o v a e A n d r e a C a p o c c i 2 3 - 3 , I n f e s t a n t e / U n a s o n o r a m a n i f e s t a - A n g e l o M a i A R T E D j S e t e p e r f o r m a n c e c o n D o n P a s t a , M a r c o B o c c i t t o , M a l a F a m a e L a D i f e r e n c i a S A B A T O 1 1 O T T O B R E 1 5 . 3 0 - 1 6 . 3 0 , O l t r e l a f r o n t i e r a - V i l l e t t a S o c i a l L a b I N C O N T R I M a y s o o n M a j i d i , a t t i v i s t a e a r t i s t a c u r d o - i r a n i a n a M a h a m a t D a o u d , a t t i v i s t a d i R e f u g e e s i n L i b y a W a l t e r M a s s a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A r c i M o d e r a : M i c h e l e G a m b i r a s i , i l m a n i f e s t o 1 6 - 1 7 . 1 5 , I l g i o r n a l i s m o a i t e m p i d e l g e n o c i d i o - T e a t r o P a l l a d i u m T A L K O r l y N o y , 9 7 2 m a g - r i v i s t a i s r a e l i a n o - p a l e s t i n e s e L e n a i g B r e d o u x , M e d i a p a r t - t e s t a t a f r a n c e s e C y r u s S a l i m i - A s l , N e u e s D e u t s c h l a n d - q u o t i d i a n o t e d e s c o M o d e r a : L u c i a G o r a c c i , T g 3 1 6 . 1 5 - 1 7 . 3 0 , C i n a , U s a , E u r o p a : c h e f i n e h a f a t t o l a t r a n s i z i o n e v e r d e ( c o n p r o i e z i o n e d e l d o c " I l p r e z z o c h e p a g h i a m o " ) - V i l l e t t a S o c i a l L a b I N C O N T R I C h i a r a C a m p i o n e - d i r e t t o r a G r e e n p e a c e S i m o n e P i e r a n n i - g i o r n a l i s t a d i C h o r a M e d i a e s c r i t t o r e e s p e r t o d i C i n a M o d e r a : G i o v a n n a B r a n c a , i l m a n i f e s t o 1 6 . 3 0 - 1 7 . 3 0 , L a s c i a m o i n p a c e i b a m b i n i - V i l l e t t a S o c i a l L a b A R T E L a b o r a t o r i o p e r i p i ù p i c c o l i , d a i 6 a n n i i n s u , s u l l e t a v o l e d i M a i c o l & M i r c o a t e m a g u e r r a , c o n d o t t o d a l v i g n e t t i s t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A r t i v i s m o 1 8 - 1 9 , N o n s i t r a t t a d e l l o s t r a n i e r o . L o s c o n t r o s u d i r i t t i e g a r a n z i e - B i b l i o t e c a M o b y D i c k I N C O N T R I S i l v i a A l b a n o , g i u d i c e e p r e s i d e n t e M a g i s t r a t u r a d e m o c r a t i c a L u i g i F e r r a j o l i , f i l o s o f o e d e x d o c e n t e R o m a 3 M o d e r a : G i a n s a n d r o M e r l i , i l m a n i f e s t o 1 8 . 3 0 - 1 9 . 3 0 , D a v i d e c o n t r o G o l i a : b a t t a g l i e s i n d a c a l i n e l l e b i g t e c h – T e a t r o P a l l a d i u m T A L K C h r i s S m a l l s , s i n d a c a l i s t a e f o n d a t o r e A m a z o n L a b o r U n i o n F a b r i z i o R u s s o , s e g r e t a r i o n a z i o n a l e F i l c a m s C g i l M o d e r a : L u c i a n a C i m i n o , i l m a n i f e s t o 1 9 - 2 0 , I n t e l l i g e n z e a r t i f i c i a l i : m a c c h i n e d i p o t e r e , m a c c h i n e d i c o m u n i t à - V i l l e t t a S o c i a l L a b I N C O N T R I C o l l e t t i v o N . i . n . a . , M i l a n o - B e a t r i c e G o b b o , S i m o n e R e n z a M e m a , l ’ A i d e l m a n i f e s t o - M a t t e o B a r t o c c i , G u i d o V e t e r e , R o b e r t A l e x a n d e r 1 9 . 3 0 - 2 0 . 1 5 , U s a , a n a t o m i a d i u n a s o v v e r s i o n e - L a M e s c i t a U N B I C C H I E R E C O N M a r i n a C a t u c c i e L u c a C e l a d a 2 0 . 3 0 - 2 1 . 3 0 , U n a v i t a c o m u n i s t a - T e a t r o P a l l a d i u m T A L K L u c i a n a C a s t e l l i n a , p o l i t i c a , g i o r n a l i s t a e s c r i t t r i c e I n t e r v i s t a t a d a l l e v i c e d i r e t t r i c i : M i c a e l a B o n g i e C h i a r a C r u c i a t i 2 1 - 2 1 . 4 5 , I l n o i r e l a n e r a - L a m e s c i t a U N B I C C H I E R E C O N G u i d o C a l d i r o n e M a r i o D i V i t o 2 1 . 3 0 - 2 3 , R i t u a l i s o n o r i p e r t e m p i d i s a s t r a t i – V i l l e t t a S o c i a l L a b A R T E P e r c u s s i o n i , s y n t h e c h i t a r r a s i f o n d o n o n e l l a v o c e m e l o d i o s a d i L i l i R e f r a i n 2 2 - 2 2 . 4 5 , E t i c a e i m m a g i n i - L a M e s c i t a U N B I C C H I E R E C O N V e r o n i c a D a l t r i , N o r a P a r c u e R o b e r t o C i c c a r e l l i D O M E N I C A 1 2 O T T O B R E 9 - 1 0 , R a s s e g n a s t a m p a - C a s e t t a R o s s a I N C O N T R I D u e c a p o r e d a t t o r i c i c o n d u c o n o , i n m o d o i n t e r a t t i v o , n e l l e p r i m e p a g i n e d e i q u o t i d i a n i n a z i o n a l i c o n l e p r i n c i p a l i n o t i z i e d a g l i i n t e r n i e d a g l i e s t e r i R o c c o V a z z a n a , G i u l i a S b a r i g i a 1 0 - 1 1 . 3 0 , A s s e m b l e a l e t t o r ə , c o l l a b o r a t o r ə , g i o r n a l i s t ə - C a s e t t a R o s s a I N C O N T R I D i s c u s s i o n e a m i c r o f o n o a p e r t o s u l l a f a s e p o l i t i c a e s u l r u o l o d e l q u o t i d i a n o 1 2 . 1 5 - 1 3 , C e n t o a n n i d i L u i g i P i n t o r - B i b l i o t e c a M o b y D i c k I N C O N T R I A n d r e a F a b o z z i , d i r e t t o r e i l m a n i f e s t o F r a n c e s c a B o r r e l l i , r e s p o n s a b i l e A l i a s D o m e n i c a T o m m a s o D i F r a n c e s c o , g i à c o n d i r e t t o r e i l m a n i f e s t o D a v i d e L u c c i n i , c u r a t o r e d e l l a m o s t r a “ L u i g i P i n t o r 2 5 ” 1 4 - 1 5 , F o r c h e t t a e m a r t e l l o - C a s e t t a R o s s a A R T E V i a g g i o n e l r a p p o r t o t r a c i b o e l a v o r o c h e h a s e g n a t o l a s t o r i a d e l m o v i m e n t o o p e r a i o e c o n t a d i n o . U n o s p e t t a c o l o d i p a r o l e , f o t o e c a n z o n i G u i d o F a r i n e l l i , s t o r i c o d e l l ’ a l i m e n t a z i o n e 1 5 - 1 6 , A l l a s c o p e r t a d i G a r b a t e l l a - C a s e t t a R o s s a A R T E P a s s e g g i a t a t r a i l o t t i p o p o l a r i d i s c u t e n d o d i a r c h i t e t t u r a e s t o r i a , l e t t e r a t u r a e c i n e m a , s p o r t e t a n t o a l t r o . C o n d o t t a d a F r a n c e s c a R o m a n a S t a b i l e ( d o c e n t e d i R o m a T r e ) e C l a u d i o D ’ A g u a n n o ( g i o r n a l i s t a e a b i t a n t e d e l q u a r t i e r e ) 1 6 . 3 0 - 1 8 . 3 0 , C o n t r a t t a c c o , q u a l e s i n i s t r a d a v a n t i a l l ' o n d a n e r a - T e a t r o P a l l a d i u m T A L K J e r e m y C o r b y n , Y o u r p a r t y J e a n - L u c M é l e n c h o n , L a F r a n c e I n s o u m i s e I r e n e M o n t e r o , P o d e m o s J a n v a n A k e n , D i e L i n k e M o d e r a n o : A n d r e a F a b o z z i , d i r e t t o r e i l m a n i f e s t o ; L o r e n z a G h e d i n i , d i r e t t r i c e R a d i o P o p o l a r e 1 8 - 1 8 . 4 5 , C u o r e e a l g o r t i m o - V i l l e t t a S o c i a l L a b U N B I C C H I E R E C O N A l e s s a n d r a P i g l i a r u e S h e n d i V e l i 1 8 . 4 5 - 1 9 . 3 0 , C a r c e r e e c a n t a s t o r i e - L a M e s c i t a U N B I C C H I E R E C O N E l e o n o r a M a r t i n i e P a t r i z i o G o n n e l l a 1 9 - 2 0 , R i d e r e a l l a f i n e d e l m o n d o - T e a t r o P a l l a d i u m T A L K Z e r o c a l c a r e , f u m e t t i s t a P a o l a M i c h e l i n i , a t t r i c e M o d e r a : L u c r e z i a E r c o l a n i , i l m a n i f e s t o 1 9 - 1 9 . 4 5 , I n v i a t i d i g u e r r a - V i l l e t t a S o c i a l L a b U N B I C C H I E R E C O N A l b e r t o N e g r i e S a b a t o A n g i e r i 1 9 . 4 5 - 2 0 . 3 0 , T r a c e n t r o e s i n i s t r a - L a M e s c i t a U N B I C C H I E R E C O N A d r i a n a P o l l i c e , A n d r e a C a r u g a t i E c o n : D a n i e l a P r e z i o s i , D o m a n i 2 0 - 2 0 . 4 5 , D a l l e c o n t r o c u l t u r e a l l a t r a p - V i l l e t t a S o c i a l L a b U N B I C C H I E R E C O N G i u l i a n o S a n t o r o e A l b e r t o P i c c i n i n i E c o n : C a s t r o X ( A k 4 7 ) 2 1 - 2 2 . 1 5 , S c e n d e g i ù p e r T o l e d o - T e a t r o P a l l a d i u m A R T E A r t u r o C i r i l l o e i l T e a t r o M a r c h e p o r t a n o i n s c e n a l a t r a v o l g e n t e i n v e n z i o n e l e t t e r a r i a d e l l o s c r i t t o r e G i u s e p p e P a t r o n i G r i f f i s u u n t r a v e s t i t o n a p o l e t a n o , e m b l e m a d i s t r a v a g a n z a e f r a g i l i t à