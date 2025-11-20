R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l s i s t e m a p u b b l i c i t a r i o i t a l i a n o è c a r a t t e r i z z a t o d a e q u i l i b r i m o l t o c o m p l e s s i . L e p r i m e v i t t i m e d i u n a e v e n t u a l e a b o l i z i o n e d e l c a n o n e , t e m a c h e p e r i o d i c a m e n t e t o r n a a l l a r i b a l t a , s a r e b b e r o i g i o r n a l i . O g g i l a r a c c o l t a p u b b l i c i t a r i a d e l l a R a i è l i m i t a t a r i s p e t t o a q u e l l a d e l l e t e l e v i s i o n i c o m m e r c i a l i , p e r c h é u n a p a r t e s i g n i f i c a t i v a d e l l e s u e e n t r a t e d e r i v a p r o p r i o d a l c a n o n e . I n a s s e n z a d i q u e s t a r i s o r s e , è c h i a r o c h e l a R a i d o v r e b b e f a r e c o n c o r r e n z a a i g i o r n a l i s u l f r o n t e p u b b l i c i t a r i o " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , m e m b r o d e l l a V i g i l a n z a R a i , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o ' ' Q u a l e s o v r a n i t à d i g i t a l e p e r l ' E u r o p a a u d i o v i s i v a ? ' . " N o i s o s t e n i a m o l a n e c e s s i t à d i r i f i n a n z i a r e i l f o n d o d e l l ' e d i t o r i a - p r o s e g u e - c h e a n c h e q u e s t ’ a n n o è s t a t o i n c r e m e n t a t o c o n 2 0 0 m i l i o n i d i e u r o p e r i g i o r n a l i c h e s t a n n o s u b e n d o u n a c r i s i , 1 2 5 m i l i o n i d e s t i n a t i a t u t t i i g i o r n a l i i t a l i a n i , e 6 0 m i l i o n i p e r s u p p o r t a r e l ’ a c q u i s t o d i c a r t a , i n m o d o d a d a r e u n a i u t o s p e c i f i c o a l s e t t o r e " . " L a p u b b l i c i t à , o g g i , s i s p o s t a s e m p r e p i ù v e r s o l e p i a t t a f o r m e o n l i n e , s p e s s o c o n t r o l l a t e d a g r a n d i c o l o s s i g l o b a l i c h e p a g a n o p o c h e t a s s e , i l c h e c o n t r i b u i s c e a c r e a r e u n e q u i l i b r i o m o l t o d e l i c a t o . P e r c i ò , i l p r o b l e m a n o n r i g u a r d a s o l o l a t e l e v i s i o n e , m a c o i n v o l g e a n c h e a l t r i s e t t o r i . A n c h e l a F i e g è p r e o c c u p a t a , p o i c h é i g i o r n a l i s t a n n o a t t r a v e r s a n d o u n a c r i s i p r o f o n d a , a g g r a v a t a d a l l a t r a n s i z i o n e v e r s o i l d i g i t a l e e d a l l a f o r t e p e r d i t a d i c o p i e c a r t a c e e " , c o n c l u d e .