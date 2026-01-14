R o m a , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ C i n q u a n t ’ a n n i s o n o u n a s t o r i a , m a a n c h e l a p r o m e s s a d i c o n t i n u a r e a e s s e r e v o c e c r i t i c a , c o s c i e n z a v i g i l e e c o m p a g n a d i v i a g g i o d e l l a d e m o c r a z i a i t a l i a n a ” . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e i d e p u t a t i d i I t a l i a V i v a M a r i a E l e n a B o s c h i n e l l ' a n n i v e r s a r i o d e l l a n a s c i t a d e l q u o t i d i a n o f o n d a t o d a E u g e n i o S c a l f a r i . “ I n u n ’ e p o c a d i f a k e n e w s e p r o p a g a n d a , u n a v o c e l i b e r a e i n d i p e n d e n t e è u n p a t r i m o n i o p e r t u t t i , n o n s o l o p e r c h i n e c o n d i v i d e l e i d e e . A R e p u b b l i c a , a l d i r e t t o r e M a r i o O r f e o , a l l e g i o r n a l i s t e a a i g i o r n a l i s t i e a c h i i n q u e s t i a n n i h a c r e d u t o n e l l ’ i n f o r m a z i o n e l i b e r a e c o n s a p e v o l e , v a i l m i o a u g u r i o d i n o n s m e t t e r e m a i d i e s s e r e s c o m o d i e d i c o n t i n u a r e a p o r r e d o m a n d e p e r r a c c o n t a r e i l P a e s e c o n c o r a g g i o ” .