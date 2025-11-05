R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l l i c e n z i a m e n t o d i G a b r i e l e N u n z i a t i è u n a t t o g r a v e , i n a c c e t t a b i l e e l e s i v o d e l d i r i t t o c o s t i t u z i o n a l e d i c r o n a c a e d i c r i t i c a . U n g i o r n a l i s t a h a p o s t o u n a d o m a n d a l e g i t t i m a a l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a — q u i n d i n e l l ’ e s e r c i z i o p i e n o d e l l a s u a f u n z i o n e — e p e r q u e s t o v i e n e a l l o n t a n a t o : s i a m o d a v a n t i a u n p r e c e d e n t e i n q u i e t a n t e p e r l a l i b e r t à d i s t a m p a n e l n o s t r o P a e s e " . C o s ì i n u n a n o t a A n g e l o B o n e l l i , d e p u t a t o d i A v s e c o - p o r t a v o c e d i E u r o p a V e r d i . " L e g i u s t i f i c a z i o n i f o r n i t e d a A g e n z i a N o v a , s e c o n d o c u i l a d o m a n d a s a r e b b e s t a t a ' t e c n i c a m e n t e s b a g l i a t a ' , n o n c h i a r i s c o n o n u l l a : a n z i , c o n f e r m a n o l a n a t u r a p o l i t i c a d e l l ’ a t t o . U t i l i z z a r e u n a r g o m e n t o d i m e r i t o p e r g i u s t i f i c a r e u n l i c e n z i a m e n t o s i g n i f i c a n e g a r e l a m i s s i o n e s t e s s a d e l g i o r n a l i s m o : p o r r e d o m a n d e , a n c h e d u r e , a n c h e d i s t u r b a n t i , p e r c h é i l d i r i t t o d i i n f o r m a r e e d i c h i e d e r e t r a s p a r e n z a n o n è n e g o z i a b i l e " . " Q u e s t o e p i s o d i o è i l f r u t t o d i u n c l i m a c r e s c e n t e d i i n t i m i d a z i o n e e d i a l l i n e a m e n t o a l l e e s i g e n z e d e l p o t e r e , c h e s t a m i n a n d o l a l i b e r t à d i s t a m p a i n I t a l i a . È g r a v i s s i m o c h e u n a t e s t a t a s i a l l i n e i a l l a l o g i c a d e l l a s a n z i o n e a n z i c h é d i f e n d e r e i p r o p r i c r o n i s t i . C h i l a v o r a i n u n ’ a g e n z i a d i s t a m p a d e v e p o t e r e s e r c i t a r e i l d i r i t t o d i c r o n a c a s e n z a t e m e r e r i p e r c u s s i o n i d i s c i p l i n a r i o e c o n o m i c h e . I l s e g n a l e c h e a r r i v a o g g i è o p p o s t o : p o r r e u n a d o m a n d a p u ò c o s t a r e i l p o s t o . Q u e s t o c o l p i s c e n o n s o l o u n p r o f e s s i o n i s t a , m a l ’ i n t e r e s s e g e n e r a l e d e i c i t t a d i n i a e s s e r e i n f o r m a t i " .