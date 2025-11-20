M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i i p r o g e t t i s t i s t r u t t u r a l i h a n n o a d i s p o s i z i o n e d i s p o s i t i v i a n t i s i s m i c i s v i l u p p a t i n e g l i u l t i m i a n n i , c h e g a r a n t i s c o n o u n l i v e l l o d i p r o t e z i o n e m o l t o e l e v a t o c o n t r o l e s o l l e c i t a z i o n i d e i t e r r e m o t i . Q u e l l o c h e a n c o r a m a n c a è l a p o s s i b i l i t à d i o t t i m i z z a r e u l t e r i o r m e n t e q u e s t e s o l u z i o n i . I n q u e s t o s e n s o , l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c i d a r à u n c o n t r i b u t o d e c i s i v o : i n f u t u r o v e d r e m o e d i f i c i i n t e l l i g e n t i , i n g r a d o d i ' r a g i o n a r e ' e i n d i v i d u a r e a u t o n o m a m e n t e l a s t r a t e g i a p i ù e f f i c a c e p e r p r o t e g g e r s i d a l l ’ a z i o n e s i s m i c a " . L o h a d e t t o R u i P i n h o , p r e s i d e n t e f o n d a z i o n e E u c e n t r e , i n o c c a s i o n e d i M a d e e x p o 2 0 2 5 , i l p i ù a u t o r e v o l e a p p u n t a m e n t o i t a l i a n o d e d i c a t o a l m o n d o d e l l ’ e d i l i z i a e d e l l ’ a r c h i t e t t u r a , a F i e r a M i l a n o d a l 1 9 a l 2 2 n o v e m b r e 2 0 2 5 . U n i n c o n t r o c h e P i n h o , p r o f e s s o r e p r e s s o i l d i p a r t i m e n t o d i I n g e g n e r i a c i v i l e e A r c h i t e t t u r a d e l l ' U n i v e r s i t à d i P a v i a , d e f i n i s c e " u n o s t r u m e n t o f o n d a m e n t a l e , s o p r a t t u t t o p e r c h i , c o m e m e , s i o c c u p a d i r i s c h i o s i s m i c o . Q u e s t e m a n i f e s t a z i o n i - c o n c l u d e - o f f r o n o i n f a t t i l ’ o p p o r t u n i t à d i p r e s e n t a r e , i n d i v i d u a r e e d e s p l o r a r e n u o v e s o l u z i o n i t e c n i c h e e t e c n o l o g i c h e c a p a c i d i p r o t e g g e r e s t r u t t u r e e i n f r a s t r u t t u r e d a i t e r r e m o t i " .