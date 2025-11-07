R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e d i p e n d e n z e d a d r o g h e , d a l g i o c o o d a l d i g i t a l e , s o n o c a t e n e i n v i s i b i l i c h e s o f f o c a n o l e p e r s o n e , l e f a m i g l i e , i g i o v a n i . L a c o n f e r e n z a n a z i o n a l e d e l l e d i p e n d e n z e , d à u n s e g n a l e f o r t e : l o S t a t o c ’ è , a s c o l t a e a g i s c e . È u n m o m e n t o d i u n i t à n a z i o n a l e , i n c u i i s t i t u z i o n i , o p e r a t o r i e t e r z o s e t t o r e c o s t r u i s c o n o i n s i e m e r i s p o s t e c o n c r e t e , p e r c h é n e s s u n o r e s t i s o l o " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a e v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , L i c i a R o n z u l l i , p a r t e c i p a n d o a l l a s e t t i m a C o n f e r e n z a n a z i o n a l e d i p e n d e n z e . " I l G o v e r n o h a r i d a t o c o n t i n u i t à a u n i m p e g n o c h e n o n p u ò e s s e r e s p o t , m a d e v e e s s e r e d i s i s t e m a . P r e v e n z i o n e , c u r a e r e i n s e r i m e n t o d e v o n o c a m m i n a r e i n s i e m e . S c o n f i g g e r e l a d r o g a e l e n u o v e d i p e n d e n z e s i g n i f i c a r e s t i t u i r e f u t u r o , d i g n i t à e s p e r a n z a . È u n a b a t t a g l i a c u l t u r a l e e d i c i v i l t à . S o l o c o s ì p o t r e m o s p e z z a r e i l m u r o d e l s i l e n z i o e t r a s f o r m a r l o i n l i b e r t à e r i n a s c i t a " , c o n c l u d e .