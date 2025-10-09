R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S u l D p f p i l g o v e r n o è r e t i c e n t e e i l d o c u m e n t o t a c e p e r c h é n o n d i c e c i ò c h e p o t r e b b e e d o v r e b b e d i r e . I l g o v e r n o n o n h a m a i f o r n i t o a l P a r l a m e n t o i n f o r m a z i o n i a d e g u a t e s u l d o c u m e n t o c h e s u l l a p r o g r a m m a z i o n e r e s t a o s c u r o , a l l u s i v o , i n c o m p r e n s i b i l e . L a m a n o v r a p r o g r a m m a t i c a p o r t e r à a u n a u m e n t o d e l P i l p a r i a z e r o n e l 2 0 2 6 e 0 , 1 n e l 2 0 2 7 / 2 8 . S e n z a g l i i n v e s t i m e n t i d e l P n r r , e r e d i t a t i d a i g o v e r n i p r e c e d e n t i , s a r e b b e r e c e s s i o n e . Q u e s t o g o v e r n o s a s o l o g a l l e g g i a r e " . C o s ì l a d e p u t a t a e r e s p o n s a b i l e L a v o r o d e l P d M a r i a C e c i l i a G u e r r a , n e l l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l D p f p . " D a l 2 0 2 7 - p r o s e g u e - l ' e t à p e r i l p e n s i o n a m e n t o a u m e n t a d i t r e m e s i e p e g g i o r a n o i c a n a l i d i u s c i t a a n t i c i p a t a , e s a t t a m e n t e i l c o n t r a r i o d i q u a n t o d i c h i a r a t o d a l l ' a t t u a l e m a g g i o r a n z a i n c a m p a g n a e l e t t o r a l e a t t a c c a n d o l a m i n i s t r a F o r n e r o . N o n c ' è n u l l a s u l l a s p e s a d e g l i e n t i d e c e n t r a t i c h e n o n t i e n e p i ù i l p a s s o d e l l ' i n f l a z i o n e e c a l a i n t e r m i n i r e a l i : c o m e f a r a n n o a f o r n i r e i s e r v i z i a i c i t t a d i n i ? " . " S u l l a s a n i t à m a n c a n o l e r i s p o s t e s u s p e s a e f i n a n z i a m e n t o e , s e c o n d o l a C o r t e d e i c o n t i , m a n c h e r a n n o 1 3 m i l i a r d i n e l 2 0 2 8 . L a p r e s s i o n e f i s c a l e c r e s c e s m e n t e n d o i l p u n t o p r i n c i p a l e d e l g o v e r n o M e l o n i : c o n i l f i s c a l d r a g , i l s i s t e m a t a s s a d i p i ù i l a v o r a t o r i c h e h a n n o a u m e n t i c o n t r a t t u a l i c h e l i d i f e n d o n o a p p e n a d a l l ' i n f l a z i o n e . I l g o v e r n o è r e t i c e n t e , i l d o c u m e n t o t a c e : c h e p e n a " , c o n c l u d e G u e r r a .