R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l D o c u m e n t o p r o g r a m m a t i c o d i f i n a n z a p u b b l i c a è c o r n i c e f o n d a m e n t a l e p e r l a p r o s s i m a m a n o v r a d i b i l a n c i o . N e l d i b a t t i t o è e m e r s o i l t e m a d e i d a z i a m e r i c a n i , s u c u i q u a l c u n o h a c e r c a t o d i s c a r i c a r e l a r e s p o n s a b i l i t à s u l g o v e r n o : è u n a t r a t t a t i v a t r a U r s u l a v o n d e r L e y e n e i l p r e s i d e n t e U s a , r i c h i e s t a d a l l a s t e s s a s i n i s t r a . M a i l v e r o ‘ d a z i o ’ p e n a l i z z a n t e p e r l e i m p r e s e è i l G r e e n D e a l e u r o p e o , c h e p e s a p e r o l t r e 1 2 0 0 m i l i a r d i d i e u r o , l ’ 8 % d e l P i l , c o n t r o l o 0 , 4 - 0 , 7 % s t i m a t o p e r i d a z i U S A . L ’ I t a l i a h a c h i u s o i l 2 0 2 4 c o n u n a v a n z o s t a t a l e p r i m a r i o d i c i r c a 1 0 m i l i a r d i . I l n o s t r o P a e s e , d i f a t t o , è l ’ u n i c o d e l G 7 a d e s s e r e r i u s c i t o , d o p o i l C o v i d , a r i p o r t a r e i n a t t i v o i p r o p r i c o n t i p u b b l i c i p r i m a d e l p a g a m e n t o d e g l i i n t e r e s s i " . C o s ì l a d e p u t a t a R e b e c c a F r a s s i n i , d i c h i a r a n d o i l v o t o f a v o r e v o l e d e l l a L e g a a l D p f p . " N e l 2 0 2 4 l a p i ù f o r t e c o r r e z i o n e d e l d i s a v a n z o d e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a , m e n t r e g i à q u e s t ’ a n n o , i n l u o g o d e l 2 0 2 6 i l d e f i c i t s o t t o i l 3 % , q u i n d i , p o t r e m m o c h i u d e r e l a p r o c e d u r a U e p e r d i s a v a n z i e c c e s s i v i c o n u n a n n o d i a n t i c i p o r i s p e t t a a l c r o n o p r o g r a m m a . S u l d e b i t o p u b b l i c o , i l s u p e r b o n u s h a p e s a t o 1 2 6 m i l i a r d i , b e n e f i c i a n d o s o l o 5 0 0 m i l a i m m o b i l i s u 3 5 m i l i o n i u n a v e r a e p r o p r i o b o l l a c h e h a d r o g a t o i l m e r c a t o . O g g i , i n v e c e , c r e s c i t a r e c o r d d e l l ’ o c c u p a z i o n e a l 6 3 % , c o n 1 0 m i l i o n i d i d o n n e o c c u p a t e e a u m e n t o d e i c o n t r a t t i a t e m p o i n d e t e r m i n a t o . R e s t a l a s f i d a d e l l a c r e s c i t a d e l P i l , m a g r a z i e a n c h e a l l a c r e d i b i l i t à i n t e r n a z i o n a l e d e l P a e s e c o n q u i s t a t a d a q u e s t o g o v e r n o g r a z i e a l l ’ o t t i m o l a v o r o d e l m i n i s t r o G i o r g e t t i , s i a m o s u l l a s t r a d a g i u s t a " , c o n c l u d e .