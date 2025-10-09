R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N i e n t e p e r l e p e n s i o n i , n u l l a p e r g l i e n t i l o c a l i , 1 3 m i l i a r d i i n m e n o p e r l a s a n i t à p u b b l i c a . D i p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i n e a n c h e a p a r l a r n e e i s e r v i z i p u b b l i c i e s s e n z i a l i a r i s c h i o d i t e n u t a . C o l p i t e d u n q u e s i a i m p r e s e c h e f a m i g l i e . E c c o c o s a c o n t i e n e i l D p f p , i l d o c u m e n t o c h e p r e p a r a l a p r o s s i m a l e g g e d i b i l a n c i o : m a n c a q u a l s i a s i m i s u r a c h e p o s s a f a v o r i r e l a c r e s c i t a , m e n t r e c r e s c o n o q u e i t a g l i c h e f a n n o a u m e n t a r e l e d i s u g u a g l i a n z e . E i n t a n t o l a p r e s s i o n e f i s c a l e c r e s c e e s i p r e a n n u n c i a l ’ e n n e s i m o c o n d o n o . A v r e m o u n ’ a l t r a m a n o v r a a l l ’ i n s e g n a d e l l a p r o p a g a n d a , m a c o n q u e l l a g l i i t a l i a n i n o n f a n n o l a s p e s a " . C o s ì C h i a r a B r a g a , c a p o g r u p p o P d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i .