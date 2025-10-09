R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C i m u o v i a m o n e l l ’ o p a c i t à e n e l l ’ a m b i g u i t à d i u n g o v e r n o a l l e r g i c o a i c o n t r o l l i , c h e p e r q u e s t o s t a t e n t a n d o d i n e u t r a l i z z a r e l a C o r t e d e i c o n t i e a n c h e l ’ U p b e c h e n o n t r a s m e t t e i n u m e r i r e a l i a l P a r l a m e n t o , p e r c h é s t i a m o d i s c u t e n d o d i g e n e r i c i s a l d i n e l p e r i m e t r o d e i q u a l i p o t r à a c c a d e r e d i t u t t o . I l P i l c r e s c e s o l o d e l l o 0 , 5 % , m e n o d e l l a m e t à d e l l a m e d i a U e , q u a n d o u n a n n o f a a v e v a n o d i c h i a r a t o u n a c r e s c i t a p a r i a l d o p p i o d i q u e l l a a t t u a l e . S e n z a i l P n r r s a r e m m o i n r e c e s s i o n e , m a a n c o r a n o n s a p p i a m o q u a l i s i a n o l e p r o p o s t e d i p o l i t i c a e c o n o m i c a a t t r a v e r s o l e q u a l i i l P a e s e p o s s a a v e r e u n a p r o s p e t t i v a . I l G o v e r n o n o n h a u n a s t r a t e g i a , n o n h a u n a v i s i o n e , n o n h a u n ’ i d e a d i f u t u r o . O p e r a s o l o t a g l i . S i a m o a l 3 % d i d e f i c i t s u l P i l , m a è u n r i s u l t a t o r a g g i u n t o c a r i c a n d o i l c o s t o s u i p i ù p o v e r i , s u l l e d i s u g u a g l i a n z e c r e s c e n t i , s u i t a g l i a l w e l f a r e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e l P d F r a n c e s c o B o c c i a , n e l l a s u a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l e r i s o l u z i o n i s u l D p f p . " I l g o v e r n o f a s o l o l a g e s t i o n e d e l d e b i t o , c h e p e r ò n o n s i è a b b a s s a t o : n e l l a c a p a c i t à d i g a l l e g g i a m e n t o G i o r g e t t i è i l n u m e r o u n o . I l g o v e r n o n o n h a g u i d a t o l ’ e c o n o m i a , s i è l a s c i a t o s o l o t r a s c i n a r e . D i c o n o : s i a m o f u o r i d a l l a p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e . M a c h i a v e v a p o r t a t o i l P a e s e i n p r o c e d u r a d i i n f r a z i o n e ? L o r o , f a c e n d o s c e l t e s b a g l i a t e . H a n n o u n m i n i s t r o d e l M a d e i n I t a l y c h e p a s s e r à a l l a s t o r i a p e r a v e r d i s t r u t t o i l M a d e i n I t a l y , l ’ a c c o r d o c a p e s t r o s u i d a z i è s t a t o a c c e t t a t o s e n z a c o l p o f e r i r e . D o p o 2 6 m e s i d i c a l o d e l l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e a b b i a m o r i c h i e s t e d i a i u t o c h e a r r i v a n o d a t u t t i i c o m p a r t i : a u t o m o t i v e , t e s s i l e , c h i m i c a , s i d e r u r g i a , m o d a , a l i m e n t a r e , f a r m a c e u t i c o . I n d u s t r i a 5 . 0 n o n e s i s t e p i ù , l ’ A c e è s t a t a c a n c e l l a t a , c o s ì c o m e t u t t i g l i i n v e s t i m e n t i . P a r l a n o d e l l ’ o c c u p a z i o n e i n c r e s c i t a , m a n o n d e l l a C a s s a i n t e g r a z i o n e i n c r e s c i t a e d e l l a v o r o p o v e r o . N o n l o d i c e i l P d m a l a C a r i t a s . N e l f r a t t e m p o l a p r e s s i o n e f i s c a l e è s a l i t a d a l 4 1 , 4 % o r a 4 2 , 8 % . M e l o n i c a m m i n a a l l ’ i n d i e t r o " , c o n c l u d e .