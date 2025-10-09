R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " C o n i l D p f p i n a u g u r i a m o u n a n u o v a s t a g i o n e d i p r o g r a m m a z i o n e e c o n o m i c a n a z i o n a l e , s e g u e n d o l a r i f o r m a d e l l a g o v e r n a n c e U e . L ’ I t a l i a a n t i c i p a e n o n s e g u e i l c a m b i a m e n t o . L o s t a t o d i s a l u t e d e l l a n o s t r a N a z i o n e è s a n o , n o n o s t a n t e l e t e s i s t r a m p a l a t e d i g u f i e s p a u r a c c h i " . C o s ì i n a u l a l a s e n a t r i c e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a P a o l a A m b r o g i o , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e B i l a n c i o a P a l a z z o M a d a m a . " Q u e s t o d o c u m e n t o - p r o s e g u e - d à u n d u r o c o l p o a l l e o p p o s i z i o n i c h e t i f a n o c o n t r o . L a n o s t r a I t a l i a r i t r o v a e q u i l i b r i o , c o m p e t i t i v i t à e p r o s p e t t i v a . I c o n t i s o n o i n m i g l i o r a m e n t o , i l r a p p o r t o d e f i c i t / P i l è i n c a l o s o t t o i l 3 % , l a s p e s a p r i m a r i a è s o t t o c o n t r o l l o . L ’ o c c u p a z i o n e è a i m a s s i m i s t o r i c i , l a d i s o c c u p a z i o n e è a l m i n i m o d a l 2 0 0 7 , i l l a v o r o f e m m i n i l e è i n a u m e n t o , i l m e r c a t o d e l l a v o r o t i e n e c o n l i v e l l i m i g l i o r i d e l l a m e d i a U e " . " Q u e l l a c o n t e n u t a n e l D p f p è u n a c r e s c i t a p r u d e n t e m a s t a b i l e , p e r c h é è m e g l i o e s s e r e p r u d e n t i c h e f a r e d i s a s t r i . P u r i n u n o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e i n c e r t o , l ’ I t a l i a r i s u l t a a f f i d a b i l e . I l s i s t e m a c r e d i t i z i o è s o l i d o , i t a s s i i n c a l o , l ’ a b b a n d o n o s c o l a s t i c o s o t t o i l 1 0 % . L o s p r e a d è i n n e t t o c a l o e l a B o r s a m a c i n a u t i l i . Q u e s t o è t u t t o i l f r u t t o d i u n l a v o r o s e r i o e r e s p o n s a b i l e d e l g o v e r n o M e l o n i " , c o n c l u d e .