R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i v e d e q u a l e f o s s e l ' u r g e n z a d i u n d e c r e t o s u l l a m a t u r i t à . F o r s e l ’ u r g e n z a d i V a l d i t a r a e r a q u e l l a d i d a r e u n a r i s p o s t a f o r t e a g l i s t u d e n t i c h e , d u r a n t e l ’ e s a m e d i m a t u r i t à , h a n n o s c e l t o i l s i l e n z i o p e r d i s s e n t i r e d a u n a s c u o l a s e m p r e p i ù o r i e n t a t a a l l a c o m p e t i z i o n e e a l p r o f i t t o . U n a s c u o l a c h e v a l u t a c o n u n v o t o , n o n c o n u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a e c o n s a p e v o l e z z a . I l G o v e r n o r e n d e s t r u t t u r a l e l a f i l i e r a t e c n i c o - p r o f e s s i o n a l e , c o n f e r m a n d o u n a v i s i o n e u t i l i t a r i s t i c a d e l l ’ i s t r u z i o n e , p i e g a t a a g l i i n t e r e s s i d e l l e a z i e n d e . L a f o r m a z i o n e d i v e n t a s o l o u n m e z z o p e r p r o d u r r e l a v o r a t o r i , n o n c i t t a d i n i c o n s a p e v o l i . E p p u r e l a s p e r i m e n t a z i o n e n o n è s t a t a n e p p u r e v a l u t a t a : c o m e s i p u ò r e n d e r e s t a b i l e c i ò c h e n o n è s t a t o v e r i f i c a t o ? " . C o s ì l a d e p u t a t a M 5 s A n n a L a u r a O r r i c o i n t e r v e n e n d o i n a u l a . " A n c h e l a n u o v a ' F o r m a z i o n e s c u o l a - l a v o r o ' , e r e d e d e i P c t o , m o s t r a q u e s t a d e r i v a : u n ’ o s s e s s i o n e p e r i l l e g a m e c o n l e i m p r e s e , n o n o s t a n t e i c r e s c e n t i i n c i d e n t i e l a s c a r s a t u t e l a d e g l i s t u d e n t i . R i s p o n d e r e a l d i s s e n s o c o n l a b o c c i a t u r a , q u a n d o u n o s t u d e n t e s c e g l i e i l s i l e n z i o : l a s o l i t a r e p r e s s i o n e . M a l a m a t u r i t à n o n è f o r s e l a c a p a c i t à d i p e n s a r e c o n l a p r o p r i a t e s t a e r i v e n d i c a r e i p r o p r i d i r i t t i ? I l v e r o p r o b l e m a n o n è s e i r a g a z z i s i a n o m a t u r i p e r l ’ e s a m e , m a s e n o i a d u l t i s i a m o a n c o r a c a p a c i d i a s c o l t a r l i . N e l v o s t r o s i s t e m a c ' è s o l o l a c o l p a d e l s i n g o l o e l a d i r e t t a r e s p o n s a b i l i t à , c o m e h a d e t t o d i r e c e n t e G i u s e p p e V a l d i t a r a . D i e t r o i l d i s s e n s o d e g l i s t u d e n t i n o n c ' è m a n c a n z a d i r e s p o n s a b i l i t à , m a l a c o n s a p e v o l e z z a d i u n s i s t e m a d e l l ' i s t r u z i o n e i n c a p a c e d i v a l o r i z z a r e i l l o r o v a l o r e , c h e q u e s t o g o v e r n o i n c a r n a i n p i e n o " , c o n c l u d e .