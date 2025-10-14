R o m a , 1 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o n o p i ù d i 9 m i l i o n i l e p e r s o n e i n I t a l i a c h e c o n v i v o n o c o n d i s t u r b i m e n t a l i e c o m p o r t a m e n t a l i , m a s o l o i l 9 % d i l o r o ( c i r c a 7 7 7 m i l a ) è s e g u i t o d a i D i p a r t i m e n t i d i s a l u t e m e n t a l e , a c a u s a p r i n c i p a l m e n t e d i s t i g m a e d i f f i c o l t à d i a c c e s s o a i s e r v i z i . T r o p p o s p e s s o g l i s p a z i d e d i c a t i a l l a p r e s a i n c a r i c o d i q u e s t e p e r s o n e n o n r i f l e t t o n o l ’ i m p o r t a n z a d e l p e r c o r s o c h e v i s i c o m p i e , c o n l o c a l i p o c o a c c o g l i e n t i , a r r e d i n o n a d e g u a t i , a m b i e n t i c h e n o n s u p p o r t a n o d a v v e r o c h i l i v i v e o g n i g i o r n o . L ’ u m a n i z z a z i o n e d e i p e r c o r s i d i c u r a - a f f e r m a n o g l i e s p e r t i i n u n a n o t a - è p e r ò o g g i u n a p r i o r i t à , " p e r f a v o r i r e l ’ e m p o w e r m e n t d e i p a z i e n t i e s o s t e n e r e a l m e g l i o i l l a v o r o d e g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i " . P e r r e n d e r e i l u o g h i d i c u r a p i ù a d a t t i a l l e a t t i v i t à a s s i s t e n z i a l i , L u n d b e c k I t a l i a p r o s e g u e i l s u o i m p e g n o c o n i l p r o g e t t o ‘ C o l o r i a m o i l u o g h i d e l l a s a l u t e d e l c e r v e l l o ’ . P a r t i t o a M i l a n o n e l 2 0 2 4 , c o n l ’ o b i e t t i v o d i p e r c o r r e r e t u t t o l o S t i v a l e p e r r i d i s e g n a r e g l i s p a z i d e d i c a t i a l l a c u r a d e l l e m a l a t t i e d e l c e r v e l l o , l ’ i n i z i a t i v a - i n f o r m a l a n o t a - a p p r o d a o g g i i n C a m p a n i a , a S a l e r n o , c o n l ’ i n a u g u r a z i o n e d e l l a r i n n o v a t a s a l a d ’ a t t e s a d e l D i p a r t i m e n t o d i S a l u t e M e n t a l e d e l l ’ A s l d i v i a M a r t i n L u t h e r K i n g , a l l a p r e s e n z a d e l l e p i ù a l t e i s t i t u z i o n i r e g i o n a l i . " Q u e s t o p r o g e t t o s ’ i n s e r i s c e n e l l a c o m p l e s s i t à d i u n a g r a n d e O r g a n i z z a z i o n e c h e s v i l u p p a s e r v i z i p e r i l c i t t a d i n o . U m a n i z z a r e g l i s p a z i o l t r e c h e l e p r o c e d u r e , e q u i n d i c o l o r a r e d i b e l l o g l i a m b i e n t i a v v i c i n a l ’ A s l a i c i t t a d i n i d e i q u a l i s i p r e n d e c u r a – s p i e g a G e n n a r o S o s t o , d i r e t t o r e g e n e r a l e A s l S a l e r n o – L a p r o m o z i o n e d e l l a s a l u t e m e n t a l e è d a s e m p r e t r a l e d i m e n s i o n i p i ù p r o p o s i t i v e p e r l ’ i n n o v a z i o n e i n s a n i t à , a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a d e l l ’ u m a n i z z a z i o n e d e l l e c u r e e d e i p r o c e s s i a s s i s t e n z i a l i . Q u e s t e i n i z i a t i v e r a f f o r z a n o e r i l a n c i a n o l a c e n t r a l i t à d e l l a p e r s o n a , p r i m a c h e d e l p a z i e n t e , n e i p e r c o r s i d i c u r a " . " O g g i o s s e r v i a m o u n f e n o m e n o c o m p l e s s o : i l d i s a g i o p s i c h i c o g i o v a n i l e è s e m p r e p i ù d i f f u s o , m e n t r e l a v e r a p a t o l o g i a p s i c h i a t r i c a r i g u a r d a u n n u m e r o p i ù c i r c o s c r i t t o d i p e r s o n e – s o t t o l i n e a G i u l i o C o r r i v e t t i , d i r e t t o r e d e l D i p a r t i m e n t o d i S a l u t e m e n t a l e A s l S a l e r n o e p s i c h i a t r a – T u t t a v i a , u n a q u o t a s i g n i f i c a t i v a d i c o n d i z i o n i c h e i n i z i a l m e n t e s i c o l l o c a n o n e l p e r i m e t r o d e l d i s a g i o t e n d e a e v o l v e r e i n d i s t u r b o p s i c h i a t r i c o v e r o e p r o p r i o . S t i a m o a s s i s t e n d o a 2 t e n d e n z e c r i t i c h e : d a u n l a t o - i l l u s t r a - u n a u m e n t o d e i g i o v a n i i n c u i i l d i s a g i o s i t r a s f o r m a i n p a t o l o g i a , a n c h e a c a u s a d i d e t e r m i n a n t i s o c i a l i c o m e l ’ a b u s o d i s o s t a n z e o s t i l i d i v i t a i r r e g o l a r i c h e f u n g o n o d a s t r e s s s u u n t e r r e n o d i v u l n e r a b i l i t à n e u r o e v o l u t i v a ; d a l l ’ a l t r o , u n a b b a s s a m e n t o p r o g r e s s i v o d e l l ’ e t à d ’ e s o r d i o . O g g i c i r c a i l 7 5 % d e l l e m a l a t t i e p s i c h i a t r i c h e i n i z i a p r i m a d e i 2 4 a n n i , e l e f o r m e c h e i n c o n t r i a m o s o n o m o l t o d i v e r s e r i s p e t t o a l p a s s a t o : m e n o s c h i z o f r e n i e e p s i c o s i c l a s s i c h e , p i ù f o r m e p s i c o p a t o l o g i c h e t e m p o r a n e e e m u l t i f a t t o r i a l i , s p e s s o l e g a t e a u s o d i s o s t a n z e , c o n s i n t o m i a c u t i m a r e v e r s i b i l i " . Q u e s t o " o f f r e m a g g i o r i o p p o r t u n i t à d i g u a r i g i o n e - c o n t i n u a C o r r i v e t t i - s o p r a t t u t t o s e s i i n t e r v i e n e p r e s t o e i n s t r u t t u r e d e d i c a t e a i g i o v a n i c o m e i l n o s t r o D i p a r t i m e n t o , c h e a c c o g l i e n e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e , d i s t u r b i d e l c o m p o r t a m e n t o a l i m e n t a r e , u n c e n t r o p e r g l i e s o r d i p s i c o p a t o l o g i c i e u n ’ o d o n t o i a t r i a d e d i c a t a a l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à p s i c h i c h e . A t t r a v e r s o i l p r o g e t t o ‘ C o l o r i a m o i l u o g h i d e l l a s a l u t e d e l c e r v e l l o ’ s a r e m o i n g r a d o d i a c c o g l i e r e i r a g a z z i i n u n a s t r u t t u r a r e a l m e n t e p e n s a t a p e r l o r o e d i d e d i c a r c i i n m o d o f u n z i o n a l e a l l o r o b e n e s s e r e m e n t a l e " . I l p r o g e t t o - c h i a r i s c e L u n d b e c k I t a l i a - v u o l e r i d i s e g n a r e g l i a m b i e n t i d e s t i n a t i a l l a c u r a d e l l e p e r s o n e c o n m a l a t t i e m e n t a l i – m e t t e n d o a l c e n t r o l a p e r s o n a , c o n s a p e v o l e c h e i l u o g h i c o s t i t u i s c o n o u n t a s s e l l o f o n d a m e n t a l e n e l p e r c o r s o d i c u r a e c h e u n o s p a z i o a c c o g l i e n t e e f u n z i o n a l e p u ò c o s ì s u p p o r t a r e m a g g i o r m e n t e l a p e r s o n a c h e c ’ è d i e t r o l a m a l a t t i a . L ’ i n i z i a t i v a p r e v e d e , s u l l a b a s e d e i b i s o g n i d e i c e n t r i c o i n v o l t i , u n a r i d e f i n i z i o n e d e g l i s p a z i i n l i n e a c o n i p e r c o r s i d i c u r a o f f e r t i , i n c l u d e n d o p i c c o l i l a v o r i d i r i s t r u t t u r a z i o n e , l a f o r n i t u r a d i a r r e d i e m o b i l i , e u n a b b e l l i m e n t o d e g l i s p a z i g r a z i e a l l ’ i n s t a l l a z i o n e d i o p e r e t r a t t e d a ‘ P e o p l e I n M i n d ’ , c o n c o r s o d i a r t i g r a f i c h e p r o m o s s o d a l l a f a r m a c e u t i c a p e r s e n s i b i l i z z a r e l a s o c i e t à s u l s u p e r a m e n t o d i s t i g m a e p r e g i u d i z i a t t r a v e r s o i l l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e e i n c l u s i v o d e l l ’ a r t e . L ’ i n i z i a t i v a p r e v e d e i n o l t r e d i m i s u r a l ’ i m p a t t o d e l p r o g e t t o s u o p e r a t o r i s a n i t a r i e p a z i e n t i a t t r a v e r s o u n ’ i n d a g i n e , c o n d o t t a c o n a p p r o c c i o s c i e n t i f i c o p r i m a e d o p o l a m o d i f i c a d e g l i s p a z i . I l p r o s s i m o p a s s o s a r à r i d i s e g n a r e l a s a l a m u l t i f u n z i o n a l e d e l D i p a r t i m e n t o d i s a l u t e m e n t a l e d e l l ’ A s l d i B a r i , c h e v e r r à i n a u g u r a t a a n o v e m b r e , m a s u c c e s s i v a m e n t e i l p r o g e t t o r a g g i u n g e r à a l t r i c e n t r i d i s a l u t e m e n t a l e e d i v e n t e r à u n ’ i n i z i a t i v a d i p i ù a m p i o r e s p i r o , e s t e n d e n d o s i n e l 2 0 2 6 a n c h e a i c e n t r i n e u r o l o g i c i i t a l i a n i , c o n t i n u a n d o a p r o m u o v e r e u n ’ i d e a d i c u r a c h e m e t t a s e m p r e l a p e r s o n a a l c e n t r o . " C r e d i a m o f e r m a m e n t e c h e c h i e n t r a n e g l i s p a z i d i c u r a d e b b a s e n t i r s i a c c o l t o c o m e p e r s o n a , p r i m a a n c o r a c h e c o m e p a z i e n t e – a f f e r m a T i z i a n a M e l e , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i L u n d b e c k I t a l i a – U n a m b i e n t e a r m o n i o s o p u ò o f f r i r e f o r z a e s e r e n i t à a c h i a f f r o n t a l a m a l a t t i a , c o s ì c o m e a c h i , o g n i g i o r n o , d e d i c a l a p r o p r i a p r o f e s s i o n a l i t à a l l a c u r a d e g l i a l t r i . I l p r o g e t t o ‘ C o l o r i a m o i l u o g h i d e l l a s a l u t e d e l c e r v e l l o ’ n a s c e d a l l a v o l o n t à d i p r o m u o v e r e u n a n u o v a c u l t u r a d e l b e n e s s e r e n e i l u o g h i d e d i c a t i a l l a s a l u t e d e l c e r v e l l o , a t t r a v e r s o i n t e r v e n t i c o n c r e t i e c o l l a b o r a z i o n i c o n l e s t r u t t u r e s a n i t a r i e . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a - c o n c l u d e - r a f f o r z i a m o l a s i n e r g i a t r a p u b b l i c o e p r i v a t o , c o n v i n t i c h e s o l o a t t r a v e r s o u n a c o l l a b o r a z i o n e a t t i v a p o s s a n o n a s c e r e p r o g e t t i d i r e a l e v a l o r e p e r l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n d i s t u r b i n e u r o l o g i c i e p s i c h i a t r i c i " .